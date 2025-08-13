ফ্যাক্টরিং সংস্থাগুলি 2025 এর দ্বিতীয় প্রান্তিকে আয়ের হ্রাসের মুখোমুখি হয়েছিল

2025 এর দ্বিতীয় প্রান্তিকে, ফ্যাক্টরিং সংস্থাগুলি (এফসি) আয়ের হ্রাসের মুখোমুখি হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে, তারা ঝুঁকিপূর্ণ, তবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি -আকারের ব্যবসায়ের (এসএমই) সবচেয়ে লাভজনক অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সরবরাহ চেইনটি বোঝা, বাজারের অংশগ্রহণকারীরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ঝুঁকি বন্ধ করতে পারে এবং কী হার হ্রাস করা হলেও এই বিভাগে বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে চায়।
অ্যাসোসিয়েশন অফ ফ্যাক্টরিং সংস্থাগুলি (এএফসি) ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে ফ্যাক্টরিং বাজারের একটি পর্যালোচনা প্রস্তুত করেছে। তাঁর মতে, জানুয়ারী -জুনে, বাজারের অংশগ্রহণকারীরা ২4৪ বিলিয়ন রুবেল পেয়েছিলেন। আয় (বছরে বছরে তিনবার বৃদ্ধি)। তবে, ২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে, এফসির মোট আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ১১6 বিলিয়ন রুবেল। এএফসি ডিমিট্রি শেভচেঙ্কোর নির্বাহী পরিচালক মতে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে এফসির আয়ের পতনের বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। “বড় গ্রাহকদের পক্ষ থেকে, জুন-জুলাইয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল হার হ্রাসের প্রত্যাশার কারণে বাজার হারে নতুন অর্থায়নের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে,” তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। “কর্পোরেশনগুলি তাদের সরবরাহকারীদের কাছ থেকে একটি নতুন” টার্নওভার “পেয়েছিল, যেখানে এটি সম্ভব সেখানে অর্থ প্রদানের শর্তাদি বাড়িয়ে। এই ক্লায়েন্টরা ভাসমান হারের সাথে বিনিয়োগ loans ণের শতাংশের ফাঁদে ছিল – এই জাতীয় loans ণের পরিষেবা” সিলিংয়ের নীচে “আমাদের নতুন orrow ণ আকর্ষণ করতে দেয়নি। কারণগুলি নিজেরাই ক্ষোভকে ঝুঁকিতে ফেলেছিল।”
ফ্যাক্টরিং – তাদের গ্রহণযোগ্যদের নিয়োগের অধীনে সংস্থাগুলির অপারেশনাল স্বল্প -মেয়াদী অর্থায়ন। এটি মুলতুবি অর্থ প্রদানের সাথে চুক্তির অধীনে পণ্য বিক্রেতাকে তাত্ক্ষণিকভাবে অর্থ গ্রহণের অনুমতি দেয়, তবে ক্রেতার কাছ থেকে নয়, এফসি থেকে। এফসি পণ্য ক্রেতার কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে।
জানুয়ারী -জুন 2025 এর জন্য সক্রিয় ক্লায়েন্টের সংখ্যা 16.64 হাজার, যা 18%বা 2.57 হাজার, এটি একই সময়ে, একই সময়ে, ক্লায়েন্ট বেসের প্রায় পুরো মূল বৃদ্ধি এসএমই বিভাগ দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল – 11.28 হাজার সক্রিয় গ্রাহক অর্ধেক বছর ধরে, বছরের 2.4 হাজার গ্রাহক।
এফসি এসএমইগুলিতে তাদের আগ্রহ লুকিয়ে রাখবেন না। আরএসএইচবি ফ্যাক্টরিংয়ের জেনারেল ডিরেক্টর মিখাইল ইয়াতেনকো বলেছেন, “ছোট ও মাঝারি -আকারের ব্যবসায়ের বিভাগে, ক্লায়েন্ট বেসের প্রবৃদ্ধি%67%ছিল, পোর্টফোলিও ২০২৪ সালের প্রথমার্ধের তুলনায় তিনগুণ বেশি বেড়েছে।” “ফ্যাক্টরিং স্থগিত অর্থ প্রদানের ভিত্তিতে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি -সঞ্চিত সংস্থাগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে, যেমন উদাহরণস্বরূপ, উত্পাদন এবং বাণিজ্য,” “এসবারফ্যাক্টরিং” সাধারণ পরিচালক ডেনিস মাকসিমেনকোকে নিশ্চিত করেছেন। “আজ কোম্পানির সক্রিয় গ্রাহকদের 75% এরও বেশি – ছোট এবং মাঝারি -আকারের ব্যবসা।” “বাজারে এসএমএস-ক্লায়েন্টের অংশ বাড়ছে, যেহেতু nding ণদানের প্রয়োজনীয়তাগুলি শক্ত করার প্রসঙ্গে তাদের পক্ষে কাজ করা অর্থ পাওয়া কঠিন, এবং বড় ডেবিট্যান্ট সংস্থাগুলির সীমাতে ফ্যাক্টরিং এমন একটি সুযোগ সরবরাহ করে-সংস্থাগুলি gening ণদানের চেয়ে অনেক বেশি লাভজনক হারে অর্থ গ্রহণ করে,” আলফা ব্যাংকের ফ্যাক্টরিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পাভেল শিশভ ব্যাখ্যা করেছেন।
ইনগো-ব্যাংক ফ্যাক্টরিং বিভাগের পরিচালক আলেকজান্ডার ভারেনিকভের মতে, এটি এসএমই বিভাগ যা সর্বাধিক লাভজনকতা প্রদর্শন করে, তবে এটি অত্যন্ত ঝুঁকিও। “বৃহত্তর কর্পোরেট বিভাগ এবং এজেন্সি ফ্যাক্টরিং কম হার এবং কমিশনের কারণে কম লাভজনক,” তিনি ব্যাখ্যা করেন। এসএমই সিওআই পোর্টফোলিওতে আধিপত্য বিস্তার করে (90%এরও বেশি), কর্পোরেট লেনদেনের তুলনায় উচ্চতর লাভজনকতা সরবরাহ করে, রোআই ভিক্টর ভার্নভের ফিনটেক-প্ল্যাটফর্মের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নির্দেশ করে। “অল্প সময়ের মধ্যে, ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তবে ছয় মাস থেকে দিগন্তে এবং তারপরেও মালিকের অঙ্গীকার ও গ্যারান্টি উপস্থিতি ব্যাংক ব্যাংকগুলির জন্য ডিফল্ট অনুপস্থিতির গ্যারান্টি দিতে পারে না,” দিমিত্রি শেভচেনকো বলেছেন।
যাইহোক, মূল হারের চক্রের হ্রাসের পটভূমির বিপরীতে, সংস্থাটি ব্যবসায়ের বৃদ্ধির প্রত্যাশা করে। ইনভোস্কাফের বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের জেনারেল ডিরেক্টর জেনাডি ফোফানভ বলেছেন, “মূল হার হ্রাস পেতে শুরু করে, আমরা ফ্যাক্টরিং মার্কেটের বৃদ্ধির ত্বরণের জন্য প্রতি বছর 5-7% এ অপেক্ষা করছি।” “বার্ষিক বাজারের 12% হারের সাথে এটি আরও চিত্তাকর্ষক গতি বাড়িয়ে তুলতে পারে – প্রতি বছর 10% বৃদ্ধি পর্যন্ত।”