ফ্যাট ফরেস্ট ফাইট | একটি রক্ষণশীল নির্বাচিত সরকারী কল প্রচেষ্টা তীব্র করার জন্য
(অটোয়া) আলবার্তার একজন কিউরেটর বলেছেন যে কানাডায় ধ্বংসাত্মক বন আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ফেডারেল সরকারকে আরও বেশি কিছু করতে হবে।


বুধবার সকালে নিউ ব্রান্সউইক এবং নোভা স্কটিয়ার বনাঞ্চলে অ্যাক্সেসের জন্য প্রাদেশিক নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে একটি সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ করা, মিশেল র্যাপেল গার্নার বলেছেন যে ওটাওয়ার নিষ্ক্রিয়তা এই পদক্ষেপের দিকে পরিচালিত করে।

ছবি প্যাট্রিক ডয়েল, কানাডিয়ান প্রেস সংরক্ষণাগার

মিশেল রেম্পেল গার্নার

গত সপ্তাহে নোভা স্কটিয়া এবং নিউ ব্রান্সউইক বনাঞ্চলের আগুনের ঝুঁকির ঝুঁকির প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাদের বনে হাইকিং, ফিশিং, ক্যাম্পিং এবং যানবাহনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল।

“এর আগে চারটি পূর্ণ মৌসুমে আগুনের আগুনের আগুনে লিবারালরা আরও বেশি জল বোমারু বিমান এবং আরও দমকলকর্মীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল,” ডেপুটি বলেছেন। তারা কোথায়? »»

তিনি বলেছিলেন যে তিনি সামুদ্রিকদের বাসিন্দাদের ভয় বুঝতে পারেন, তবে অনুমান করা যে ব্যক্তিদের চলাচলকে সীমাবদ্ধ করা “ন্যায্য নয়”।

২০২৫ মৌসুম শুরু হওয়ার পর থেকে বন আগুনের ফলে পোড়া দেশের মোট অঞ্চলটি নিউ ব্রান্সউইকের তুলনায় প্রায় সমতুল্য।



