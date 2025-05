ফ্যানি-কায়োড ডিক্রেইস 35 নিহত, 223 জামফারায় কিডাপ্টেড

প্রাক্তন বিমান মন্ত্রী, ফেমি ফানি-কায়োড, সারা দেশে, বিশেষত উত্তর অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী ও ডাকাত হামলার বিষয়ে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

নাইজা নিউজ প্রাক্তন মন্ত্রী জানিয়েছেন যে নির্বাচনী এলাকার জন্য প্রতিনিধি সদস্য হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ সদস্য তাঁর কাছে এই চিত্রটি প্রকাশ করেছিলেন, আমিনু কান হাজীগত বৃহস্পতিবার।

ফানি-কায়োডের মতে, পরিবেশগত তহবিল সম্পর্কিত হাউস কমিটির চেয়ারম্যান জাজি প্রকাশ করেছেন যে সন্ত্রাসী ও দস্যুরা তাঁর নির্বাচনী এলাকায় বেশ কয়েকটি গ্রাম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের আক্রমণ চালিয়েছেন।

এসই গ্রামটির তালিকাভুক্ত করেছে এবং মৃত্যুর একটি রেকর্ড করেছে: মিঃ 5, ইয়ান – 5, ইয়ানরুমা – 1, বাইগা 35 মৃত্যু।

He also listed the villages and abducted victims recorded thus: Banga – 60, Gabake – 27, Madira – 25, Yanruma – 7, Gobirawa – 15, Gabaken Mesa – 23, Gwamanan – 2, Modomawa – 3, Yamutsawa – 30, Kungurki – 3, Kaiwa lamba – 38, totaling 225 kidnapped victims.

“যদি এই সংখ্যক লোককে একদিনের মধ্যে একা একটি ফেডারেল নির্বাচনী এলাকায় হত্যা করা হয় এবং অপহরণ করা হয় তবে আপনি কি ভাবতে পারেন যে রাজ্যে একই পরিণতি কতজন ভুগছেন? ফ্যান-কায়োড ড।

এই অঞ্চলে নিরাপত্তাহীনতা মোকাবেলায় সুরক্ষা সংস্থাগুলির প্রচেষ্টার প্রশংসা করার সময়, তিনি বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

প্রাক্তন মন্ত্রী আরও তাদের কার্যক্রমের সুরক্ষা সংস্থাগুলির জন্য সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

“আমাদের অবশ্যই তাদের সমর্থন এবং উত্সাহিত করতে হবে এবং সহায়তা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে কারণ তারা একা এটি করতে পারে না This এটি অবশ্যই একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা হতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।