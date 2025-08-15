ফ্যান্টমের F4 যোদ্ধার একটি আশ্চর্যজনক দৃশ্য; আকাশে মুহুর্তগুলির শিকার

একজন ব্যবহারকারী ইনস্টাগ্রামে পুরানো, শক্তিশালী এফ 4 ফ্যান্টম যোদ্ধার চোখ -পঞ্চম ফ্রেম পোস্ট করেছেন। এই চিত্রগুলি উচ্চ কোণে শৈল্পিক এবং অত্যাশ্চর্য।
জুমিতের মতে, ম্যাকডানেল ডগলাস এফ -5 বিমানের ইতিহাসের অন্যতম স্থায়ী এবং শক্তিশালী যোদ্ধা। এর বিশেষ উপস্থিতি এবং দুটি শক্তিশালী ইঞ্জিনের জন্য পরিচিত, বিমানটি ঠান্ডা যুদ্ধের সময় একটি লঙ্ঘনকারী এবং বহুমুখী বোমা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
এফ 4 তার সময়ে বিমান বাহিনীর প্রতীক ছিল এবং বিশ্বের অন্যতম সফল রফতানি বিমান হয়ে উঠেছে।
ফ্যান্টমের বিকাশ ১৯৮০ এর দশকের শেষদিকে মার্কিন নৌবাহিনীর ইন্টারসেপ্টর হিসাবে শুরু হয়েছিল। ভারী অস্ত্র এবং এর সুপারসোনিক গতি বহন করার দক্ষতার কারণে বিমানটি দ্রুত বিমান বাহিনী এবং মেরিনদের জন্য আকর্ষণীয় বিকল্পে পরিণত হয়েছিল।
এফ 4 এর বিতর্কিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি ছিল প্রাথমিকভাবে অভ্যন্তরীণ বলের সাথে সরঞ্জামের অভাব, যা পরবর্তী সংস্করণগুলিতে পরিবর্তিত হয়েছিল।
এফ 4 ফ্যান্টম ভিয়েতনাম যুদ্ধে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং বিমানীয় যুদ্ধ এবং মিশনে অনুকরণীয় অভিনয় দেখিয়েছিল।
এফ 4 এর উচ্চ -পারফরম্যান্স ডিজাইন এবং উচ্চ কার্যকারিতা এটিকে ইতিহাসের অন্যতম সেরা -বিক্রয়কারী যোদ্ধাদের মধ্যে পরিণত করেছে এবং ইরান সহ 5 টিরও বেশি দেশের বিমান বাহিনীকে পরিবেশন করেছে।
ফ্যান্টম এখন অবসরপ্রাপ্ত, তবে এর উত্তরাধিকার একটি শক্তিশালী এবং সমস্ত যোদ্ধা হিসাবে রয়ে গেছে। কিছু দেশ এখনও সনাক্তকরণ বা সমর্থন মিশনের জন্য আপগ্রেড এফ 4 সংস্করণ ব্যবহার করে।