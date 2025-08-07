ফ্যান্টাস্টিক ফোর একটি মার্ভেল ভিলেন থেকে ডায়াবলোকে একটি নিক্ষেপ রসিকতায় পরিণত করেছে

এর চূড়ান্ত দৃশ্য কল্পনাপ্রসূত চার: প্রথম পদক্ষেপ পরবর্তী বড় ভিলেনকে এমসিইউকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দিতে পারে, তবে ছবিটি চুপচাপ আরও একটি ভিলেনকে ধ্বংস করে দিয়েছে যিনি মার্ভেলের সবচেয়ে উজ্জ্বল মনকে তাদের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ দিতে পারতেন।
সিক্রেট টুইস্টটি হারিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রোতাদের ক্ষমা করা যেতে পারে, যেহেতু মুভিটি এ-লেভেল মার্ভেল সুপারভিলিনে পূর্ণ হয়: গ্যালাকটাস এমসিইউতে যোগদান করে, ফ্র্যাঙ্কলিন রিচার্ডস টিজডের কসমিক পাওয়ারস টিজড, এবং দ্য মিস্টেরিয়াস ডক্টর ডুমে দিগন্তে। তবে একটি মুহূর্তে প্রথম পদক্ষেপ কেবল একটি অবিশ্বাস্য ভিলেনকে হ্রাস করে না, তবে গ্যারান্টি দেয় যে তিনি পৃথিবী -828 এর জন্য কোনও হুমকি নন।
কল্পনাপ্রসূত চার: প্রথম পদক্ষেপগুলি ডায়াবলোকে একটি ছোঁয়া রসিকতায় পরিণত করেছে
মার্ভেল ‘বিগ খারাপ’ রাস্তার স্তরের কৌশল এবং যাদুকরদের সাথে লম্পট করা হয়েছে
প্ল্যানেট আর্থের মৃত্যুর হেরাল্ডে রৌপ্য সার্ফারের আগমনের ঠিক আগে, রিড এনওয়াইপিডি -র সহায়তায় সাফল্যের জন্য বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। বাক্সটার বিল্ডিং বারান্দা থেকে শহরটির দিকে তাকিয়ে রিড তার প্রচেষ্টা ব্যাখ্যা করে “বেবি-প্রুফ” বিশ্ব নিজেই:
“গত কয়েক মাস ধরে আমি অল্প সংখ্যক অপরাধী সংস্থাগুলি সন্ধান করছি … তাদের মধ্যে 47 টি। বাওয়ারির পুতুল মাস্টার, গ্র্যামারসি পার্কের উইজার্ড এবং ওয়াশিংটন হাইটসের ডায়াবলো সহ।”
অবিচ্ছিন্নভাবে, এই নামগুলি মার্ভেল ইস্টার ডিমের অন্য ডোজের চেয়ে কিছুটা বেশি বলে মনে হবে কল্পনাপ্রসূত চার: প্রথম পদক্ষেপভবিষ্যতের সিনেমাগুলিতে প্রাসঙ্গিক চরিত্রগুলি বা আসন্ন উপস্থিতি সম্পর্কে কোনও প্রকৃত ইঙ্গিতের বিপরীতে ‘জানার ক্ষেত্রে’ কমিক ভক্তদের কাছে সম্মতি হিসাবে লক্ষ্য করা হয়েছে।
এটি পুতুল মাস্টারের পক্ষে সত্য হতে পারে, ‘তেজস্ক্রিয় কাদামাটি’ থেকে ভাস্করিত পুতুলের মাধ্যমে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, তবে ত্রয়ীর তৃতীয়টি আরও তাত্পর্যপূর্ণ। কোনও ভুল করবেন না: এই কথোপকথনের লাইনটি সম্ভাব্য God শ্বর-স্তরের এমসিইউ ভিলেন ডায়াবলোকে অর্থহীন অপরাধীতে পরিণত করে। মার্ভেল স্টুডিওগুলি যে সুযোগটি পেরিয়ে গেছে তা উপলব্ধি করতে ভক্তরা চূর্ণবিচূর্ণ হবে।
ডায়াবলো মার্ভেল ক্যাননে একটি তুলনামূলক, অমর, বৈজ্ঞানিক মাস্টারমাইন্ড
প্রথম উপস্থিতি: ফ্যান্টাস্টিক ফোর #30 (1964) স্ট্যান লি, জ্যাক কির্বি দ্বারা
যদিও তাঁর নামটি ভিলেনির জীবনকে গল্পের গ্যারান্টি দিয়েছিল, তবে এস্তেবান কোরাজান দে আব্বলো (“ডি-এবো”) তার শিরোনামের চেয়ে ছদ্মবেশের চেয়ে অনেক কম, এবং প্রথম পদক্ষেপপরামর্শ দিতে পারে। প্রারম্ভিকদের জন্য, তিনি নবম শতাব্দীর স্পেনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাত্ক্ষণিকভাবে তাকে মার্ভেলের মহাবিশ্বের প্রাচীনতম জীবিত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। প্রাচীনতমগুলির মধ্যে একটি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বুদ্ধিমানদের মধ্যে একটি।
কিছু ভিলেন মৃত্যুকে পরাজিত করার জন্য শয়তানের (বা এই ক্ষেত্রে, মফিস্টো) সাথে বাণিজ্য করতে পারে, অমরত্ব কেবল এস্তেবানের অবসানের উপায় ছিল। তাঁর বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠত্ব অনুসরণ করতে এবং সত্যিকারের আলকেমির গোপনীয়তাগুলি আনলক করার জন্য নির্ধারিত, প্রতিভা ঠিক তা করতে সক্ষম হয়েছিল। যারা যাদু চালায় তাদের বিপরীতে, ডায়াবলোর শক্তি আলকেমিক্যাল আর্টসের কঠোর উপার্জনের দক্ষতার মধ্যে রয়েছে।
১৯60০ এর দশকের মার্ভেল কমিকসে ‘ম্যাজিক’ এর মধ্যে সঠিক পার্থক্য এবং আলকেমির পৃষ্ঠতল-স্তরের মনে হতে পারে তবে এটি ডায়াবলোকে তার সহকর্মী পোশাকযুক্ত দুর্বৃত্তদের চেয়ে চিন্তাবিদদের উচ্চতর ক্যালিবার হিসাবে আলাদা করেছে। অমর হওয়া ছাড়াও, ডায়াবলো পদার্থ তৈরি করতে পারে, উপাদানগুলি সংক্রমণ করতে পারে, শেপশিফ্ট এবং এমনকি মন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বা সেলুলার স্তরে ক্ষতিগ্রস্থদের পরিচালনা করতে পারে। এবং এর মধ্যে মহাজাগতিক ভিলেনগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ডায়াবলো পৃষ্ঠাগুলিতে তার সবচেয়ে শক্তিশালী ফর্মটি আনলক করেছেন আয়রন ম্যান/থর (২০১১) সহযোগী করে, তারপরে উচ্চ বিবর্তনের বিরুদ্ধে নিজেই ঘুরে। আসগার্ডিয়ান ডেস্ট্রয়ারের অন্যান্য জগতের শক্তির সাথে তার নিজের শক্তিগুলি ফিউজ করে ডায়াবলো বৈধভাবে God শ্বর-স্তরের প্রভাবের দিকে আরোহণ করেছিলেন। এগুলির সবগুলিই তাকে এমসিইউর সাথে অভিযোজনের জন্য আদর্শ প্রার্থী করে তোলে।
ডায়াবলোর চিকিত্সা কেন ফ্যান্টাস্টিক ফোরের এই সংস্করণটির জন্য একটি উদ্বেগজনক চিহ্ন
এস্তেবানের স্ট্যাটাসের একজন খলনায়ক মুভি সরবরাহের চেয়ে বেশি প্রাপ্য
অনুশীলনে, ক্লাসিক সুপারভাইলাইনের প্রতি ইঙ্গিতটি দর্শকদের বেশিরভাগ সদস্যদের দ্বারা পিছলে যেতে পারে। এমনকি মার্ভেল ডাই-হার্ডসও তাত্ক্ষণিকভাবে তাঁর নামের ড্রপটিতে ডায়াবলোকে রাখতে পারে না এবং নৈমিত্তিক দর্শকদের জন্য, শিরোনামটি কমিক বই-ওয়াই ‘পুতুল মাস্টার’ এবং ‘উইজার্ডের পাশাপাশি বাদ দেওয়া উপযুক্ত খলনায়ক। তবে এর অর্থ এই নয় যে সিদ্ধান্তটি হতাশাজনক নয়।
হতাশাব্যঞ্জক এবং, যারা এমসিইউতে ফ্যান্টাস্টিক ফোরের দীর্ঘমেয়াদী উপস্থিতির কথা ভাবেন তাদের জন্য, কিছুটা উদ্বেগজনক। বিশেষত যদি মার্ভেল স্টুডিওগুলির আসন্ন অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে এবং সিক্রেট ওয়ার্সে রিড রিচার্ডস এবং তার দলকে আরও বেশি সহায়ক ভূমিকার চেয়ে বেশি দেওয়ার কোনও ইচ্ছা থাকে।
দুর্দান্ত ফ্যান্টাস্টিক ফোর ভিলেনের তালিকাটি দীর্ঘ হতে পারে তবে কোনও প্রধান প্রার্থীকে সামান্য চিন্তাভাবনা করে বিতর্ক থেকে ছুঁড়ে ফেলার জন্য দেখতে (এবং এমনকি জন মালকোভিচের লাল ঘোস্টকেও উল্লেখ করা হয়নি) দেখতে দেখতে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়।
ডায়াবলো একটি দুর্দান্ত ভবিষ্যতের চমত্কার চারটি মুভি ভিলেন তৈরি করতে পারত
এফ 4 এর ভবিষ্যতের জন্য মার্ভেল ভিলেনগুলির তালিকাটি শেষ হচ্ছে
আমাদের ভুল করবেন না: ফ্যান্টাস্টিক ফোরের একটি মেজর আছে ডুমসডে ভূমিকা পালন করার মতো ভূমিকা, সম্ভবত একমাত্র মার্ভেল নায়করা যাদের আসলে ভিক্টর ভন ডুমের কোনও সংযোগ বা সচেতনতা রয়েছে। এবং ডক্টর ডুমের ক্রেডিট-পরবর্তী উপস্থিতি প্রতিশ্রুতি দেয় যে তাদের নাটকটি ব্যক্তিগত হবে। কিন্তু পরে ডুমসডেএবং পরে সিক্রেট ওয়ার্সএরপরে কী?
সত্যি কথা বলতে গেলে, এই প্রশ্নটি এই মুহুর্তে এমনকি মার্ভেল স্টুডিওগুলির জন্য উত্তর দেওয়া কঠিন হতে পারে। যদি ফ্যান্টাস্টিক ফোর তাদের বাস্তবতাটিকে এমসিইউয়ের পিছনে ফেলে রাখে, তবে পরবর্তী ফ্যান্টাস্টিক ফোর উপস্থিতিগুলি শেষ পর্যন্ত বলতে পারে এমন গল্পটি কারও অনুমান। তবে এটি যা গল্প বলে, একটি শক্তিশালী ভিলেনের প্রয়োজন হবে।
গ্যালাকটাস এবং ডক্টর ডুমকে তালিকার বাইরে নিয়ে যাওয়ার পরে, ডায়াবলোর মতো প্রতিপক্ষ অবিশ্বাস্যভাবে মূল্যবান হত, বীরদের সাথে জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক উজ্জ্বলতার সাথে মিলে যায়। তবে এই সম্ভাব্য মিসটপটি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার একটি উপায় এখনও রয়েছে, ফ্যান্টাস্টিক ফোরটি এখনও এমসিইউতে যোগ দেয়নি বলে বিবেচনা করে।
পৃথিবী থেকে ডায়াবলো -828 বাস্তবতা কল্পনাপ্রসূত চার: প্রথম পদক্ষেপ স্ক্রিন অফ অফ-স্ক্রিনে গ্রেপ্তার করার মতো ছোট্ট সময়টি কি যথেষ্ট ছিল … তবে চরিত্রটির 616 সংস্করণ সম্পর্কে কী? বা এই বিষয়টির জন্য, ডায়াবলোর ভবিষ্যতের যে কোনও সংস্করণ যা নতুন পবিত্র সময়রেখায় পরিবর্তন বা তৈরি হতে পারে, পোস্ট-সিক্রেট ওয়ার্স।
আশা করার কারণ রয়েছে যে, যদি এর জন্য একক চলচ্চিত্রের ভবিষ্যত থাকে ফ্যান্টাস্টিক ফোরডায়াবলোর একটি বিকল্প সংস্করণ এই ভুলটি সঠিক করতে পারে। তবে কেবল সময় ভাল বলুন।
ফ্যান্টাস্টিক ফোর: প্রথম পদক্ষেপ
প্রকাশের তারিখ
জুলাই 25, 2025
রানটাইম
115 মিনিট
পরিচালক
ম্যাট শাকম্যান
লেখক
জেফ কাপলান, জোশ ফ্রেডম্যান, আয়ান স্প্রিংগার, এরিক পিয়ারসন, ক্যাট উড, জ্যাক কির্বি, স্টান লি
রিড রিচার্ডস / মিস্টার ফ্যান্টাস্টিক
ভেনেসা কির্বি
ঝড় / অদৃশ্য মহিলা মামলা