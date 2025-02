ফ্যান্টাস্টিক ফোর ট্রেলারটি মার্ভেলের গ্যালাকটাসে প্রথম ঝলক দেয়

গ্যালাকটাসকে প্রথম “ফ্যান্টাস্টিক ফোর #48” এ চালু করা হয়েছিল, যেখানে কমিক বইয়ের শিরোনামের গোষ্ঠীটি পৃথিবীতে মহাজাগতিক সত্তার অনিবার্য আগমন সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল। এটি লক্ষণীয় যে গ্যালাকটাস কোনও শাস্তি ভিলেন নয় যা সহজেই নিষ্ঠুর শক্তি দ্বারা কাটিয়ে উঠতে পারে। বরং তিনি বিগ ব্যাংয়ের আগেও অস্তিত্ব রেখেছিলেন এবং মহাবিশ্বের অন্যতম ভয়ঙ্কর প্রাণী। গ্যালাকটাস হলেন একজন গ্রহের বিচ্যুতকারী যিনি তাঁর অভ্যাসযুক্ত ক্ষুধার কারণে গ্যালাকটিক মানচিত্রের বাইরে পুরো সভ্যতাগুলি পুরোপুরি মুছে ফেলেছেন, মৃত্যু এবং চিরন্তনতার মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ শক্তি হিসাবে অভিনয় করেছেন (যারা একইভাবে মহাজাগতিক সত্তা যারা এই বিস্ময়কর মধ্যে এই ধারণার শারীরিক প্রকাশ হিসাবে পরিবেশন করে কমিক্স ইউনিভার্স)।

সুতরাং, গ্যালাকটাস এখানে পৃথিবীতে কী করছে এবং ফ্যান্টাস্টিক ফোর কি তার আদিম ক্ষুধা রোধে সফল হতে পারে? “দ্য ফ্যান্টাস্টিক ফোর: প্রথম পদক্ষেপ” এর রেট্রো-ফিউচারিস্ট 1960 এর সোসাইটি শক্তি be a glaring hint that the movie does not take place on Earth-616 (the version of Earth from the MCU’s Sacred Timeline) at all. পরিবর্তে, ফিল্মটি গ্যালাকটাস দ্বারা আক্রমণ করা এবং গ্রাস করার জন্য একটি সমান্তরাল টাইমলাইনে সংঘটিত হতে পারে – এটি ব্যতীত, শিরোনামের চারটি ব্যতীত, যিনি সম্ভবত এই ইভেন্টে পৃথিবীর 616 সংস্করণে নিজেকে আহত করতে দেখবেন। It’s not a far-fetched theory either; গাহ লাক টাস নামে পরিচিত বিশ্ব-সমাপ্ত রোবোটিক ড্রোনগুলি মার্ভেলের কমিকসে তাদের পথে সমস্ত জীবন বহনকারী গ্রহকে গ্রাস করেছে এবং এমনকি জোশুয়া হেল ফিয়ালকভের “ক্ষুধা খণ্ড ১১” তে গ্যালাকটাসের সাথে একীভূত হয়েছে।

কেন এই আত্তীকরণের ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ? এটি সংক্ষেপে বলতে গেলে, “ক্ষুধা” কমিক বইগুলি মার্ভেলের “ক্যাটাক্লিজম” সিরিজের অংশ, যা গ্যালাকটাসকে পৃথিবীর এমন একটি সংস্করণে ভ্রমণ করতে দেয় যেখানে তিনি নিজেকে পুনঃনির্মাণ করতে পারেন। গ্যালাকটাস মূলত গাহ লাক টাসের সাথে একীভূত হওয়ার আগে থেকেই পৃথিবীর কোন সংস্করণটি এসেছিল? এটা ঠিক: পৃথিবী -616। যদি “প্রথম পদক্ষেপগুলি” সত্যই এই কমিক বইয়ের গল্পের গল্পের দিকগুলি খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, তবে গ্যালাকটাসকে পৃথিবীতে -616-এ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করা এবং তাকে সেখানে পরাস্ত করার জন্য ফ্যান্টাস্টিক ফোরের পক্ষে এটি বোধগম্য হবে।

“দ্য ফ্যান্টাস্টিক ফোর: ফার্স্ট স্টেপস” 25 জুলাই, 2025 এ প্রেক্ষাগৃহে খোলার কথা রয়েছে।