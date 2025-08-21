ফ্যান পোর্ট হারকোর্ট বিমানবন্দরে নতুন গাড়ি পার্কের উদ্বোধন করে

ফেডারেল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের নাইজেরিয়ার (এফএএএন) পোর্ট হারকোর্ট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (পিএইচআইএ) এর প্রশাসনিক ভবনে একটি নতুন নির্মিত গাড়ি পার্ক চালু করেছে।
এই অনুষ্ঠানের নেতৃত্বে ছিলেন আঞ্চলিক জেনারেল ম্যানেজার/এয়ারপোর্ট ম্যানেজার (আরজিএম/এএম), মিসেস এজাইক আই। লিডিয়া, বিভাগীয় প্রধানদের সংস্থায়।
কমিশনিং তার ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এফএএএন-এর প্রথমবারের মহিলা জজার নেতৃত্বে দেশব্যাপী বিমানবন্দর অবকাঠামো উন্নীত করার জন্য ফ্যানের প্রচেষ্টার আরও একটি বড় পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছে, কর্মীদের দ্বারা “রূপান্তরকারী নেতা” হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
ইভেন্টে বক্তব্য রেখে এজাইক সুবিধার অসাধারণ রূপান্তর এবং বিমানবন্দর অবকাঠামোতে মান বাড়ানোর বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন।
“আমরা সকলেই জানি যে এই জায়গাটি এখনকার আগে কেমন দেখাচ্ছে It এটি মোটামুটি এবং অনিরাপদ ছিল Mar
তিনি আরও যোগ করেছেন যে প্রকল্পটি বিমান চালনা খাত জুড়ে যাত্রীদের সুবিধা, কর্মী কল্যাণ এবং উন্নত পরিষেবা সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পরিচালনার উত্সর্গের একটি প্রদর্শনী।
তিনি পোর্ট হারকোর্ট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অগ্রগতির যুগের অংশ হিসাবে কমিশনকে বর্ণনা করে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ফ্যানের নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করেছিলেন।
তার কথায়: “এটি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি যুগ, সুবিধার প্রতি প্রতিশ্রুতির একটি যুগ এবং যাত্রীর অভিজ্ঞতা এবং কর্মীদের কল্যাণে উন্নতির প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুগ। আমরা ফ্যান ম্যানেজমেন্টের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ, এটি আমাদের নিজের ‘মমি কুকু’ দ্বারা পরিচালিত, এটি সম্ভব করার জন্য।”
অত্যধিক, এফএএএন নাইজেরিয়া জুড়ে বিমানবন্দর পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ, নিরাপদ, দক্ষ এবং বিশ্বমানের বিমান পরিবহন পরিষেবা নিশ্চিত করে। অবকাঠামো এবং যাত্রীর অভিজ্ঞতায় চলমান বিনিয়োগের সাথে, এফএএএন নাইজেরিয়ান বিমানবন্দরগুলিকে গ্লোবাল হাবস অফ এক্সিলেন্সে পরিণত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।
