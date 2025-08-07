ফ্যান বলেছেন

ফেডারেল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের নাইজেরিয়ার (এফএএএন) বলেছে যে জনপ্রিয় ফুজি সংগীতশিল্পী ওয়াসিউ আইয়িন্দে বিমানের কর্মীদের উপর অ্যালকোহল ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যখন তারা যে ফ্লাস্কের সাথে ভ্রমণ করতে চেয়েছিলেন তার বিষয়বস্তু যাচাই করার চেষ্টা করেছিলেন।
বুধবার এফএএএন একটি বিবৃতিতে বক্তব্য রেখেছিল, এমন একটি ঘটনায় শিল্পীর জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে যা দু’জন পাইলটকে স্থগিত করার দিকে পরিচালিত করে।
আইয়িন্ডে কেএডব্লিউএএম 1 বা কে 1 ডি আলটিমেট হিসাবে জনপ্রিয় এবং নাইজেরিয়ার সংগীত শিল্পে একটি বিশাল অনুসরণের আদেশ দেয়, ফুজি জেনারকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।
নাইজেরিয়া সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (এনসিএএ), ৫ আগস্ট, আবুজার নামনমদী আজিকিওয়ে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ঘরোয়া টার্মিনালে সুরক্ষা লঙ্ঘনের বিষয়ে দুটি ভ্যালিজেট পাইলটকে স্থগিত করেছে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পাইলট বাধ্যতামূলক প্রাক-প্রি-পার্ট ক্লিয়ারেন্স প্রোটোকলগুলি মেনে চলা ছাড়াই মনোনীত উপসাগর থেকে প্রস্থান পদ্ধতি শুরু করেছিলেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ফুজি সংগীতশিল্পীর বিশৃঙ্খল আচরণটি পাইলটদের স্থগিতের দিকে পরিচালিত করেছিল।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫ আগস্ট ভ্যালু জেট প্লেনে চলা কোয়াম ১, যিনি একটি ফ্লাস্ক থেকে পান করতে দেখা গিয়েছিলেন এবং একটি ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টের কাছে তাকে যোগাযোগ করা হয়েছিল, যিনি সন্দেহ করেছিলেন যে বিষয়বস্তু অ্যালকোহল – নাইজেরিয়ার একটি পদার্থ নিষিদ্ধ একটি পদার্থ।
বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য রেখে এফএএন জানান, তদন্তগুলি নিশ্চিত করেছে যে শিল্পীটি ভ্যালিউজেট এয়ারলাইনস (ফ্লাইট ভিকে 201) দ্বারা পরিচালিত লোগোসে সকালের ফ্লাইটে উঠার কথা ছিল।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিমান চলাচল সিকিউরিটি (এভিএসইসি) কর্মী এবং ফ্লাইট অধিনায়কের বারবার সতর্কতা সত্ত্বেও কোয়াম 1 বোর্ডে একটি অজ্ঞাত তরল পদার্থ বহন করার চেষ্টা করেছিল।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল সুরক্ষা মান অনুযায়ী বিশেষত, নাইজেরিয়ার জাতীয় সিভিল এভিয়েশন সিকিউরিটি সিকিউরিটি প্রোগ্রাম (এনসিএএসপি) এবং আইসিএও আনেক্স 17 টি তরল 100 মিলি ছাড়িয়ে তরল পদার্থের প্রয়োজন এবং সঠিকভাবে ঘোষণা না করা হলে সুরক্ষা স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে অনুমোদিত নয়,” বিবৃতিতে লেখা হয়েছে।
“যাত্রীকে এই বিধিবিধান সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল তবে তারা তা মেনে চলতে অস্বীকার করেছেন।
“বোর্ডিং অব্যাহত থাকায় একজন এয়ারলাইন সুরক্ষা কর্মকর্তা যাত্রীকে আরও স্পষ্টতার জন্য একপাশে পদক্ষেপ নিতে বলেছিলেন।
“যাত্রী অভিযোগ করেছেন যে অফিসারটির উপর ফ্লাস্কের বিষয়বস্তু প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যা অ্যালকোহল হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল।
“ফ্লাইট ক্যাপ্টেন হস্তক্ষেপ করেছিলেন তবে একই রকম প্রতিরোধের মুখোমুখি হন। বোর্ডিং সম্পূর্ণ হয়েছে তা নিশ্চিত করার পরে, তিনি বিমানের দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।
“এই মুহুর্তে, যাত্রী বিমানের সামনের দিকে চলে গিয়েছিল এবং বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও অঞ্চল ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেছিল।
“শেষ পর্যন্ত তাকে আরও তদন্তের জন্য অ্যাভসেক ক্রাইম ইউনিট দ্বারা সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তার পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।”
এফএএএন সতর্ক করেছিল যে এটি কোনও ক্রিয়াকলাপ সহ্য করবে না যা অপারেশনাল অখণ্ডতার সাথে আপস করে বা বিমানের সুরক্ষা মানকে ক্ষুন্ন করে, জড়িত ব্যক্তিদের নির্বিশেষে সহ্য করবে না।
কর্তৃপক্ষ বলেছে যে বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে, তিনি আরও যোগ করেছেন যে দোষী ব্যক্তিদের আইন অনুসারে জবাবদিহি করা হবে।
ভিডিও: এয়ারলাইন কর্মচারীর অ্যালকোহল ছড়িয়ে দেওয়ার পরে আবুজা বিমানবন্দরে কোয়াম 1 ডজস ভ্যালু জেট প্লেন
কোয়াম 1 নামে পরিচিত প্রবীণ ফুজি সংগীতশিল্পী ওয়াসিউ আইয়িন্দে একটি ফ্লাইটে অ্যালকোহল ছড়িয়ে দেওয়ার পরে আবুজার নামদী আজিকিওয়ে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি ভ্যালিজেট বিমানের ডানা সংক্ষিপ্তভাবে এড়িয়ে গেছেন… pic.twitter.com/qzqbrjt4cx
– দৈনিক অর্থনীতি (@ডেইলিওকোনউজ) আগস্ট 6, 2025
নিখরচায় সংবাদ আপডেট, সর্বশেষ তথ্য এবং প্রতিদিন হটেস্ট জিস্টের জন্য সাইনআপে ক্লিক করুন
আমাদের প্রতিদিনের হাজার হাজার ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য নাইজেরিয়ানই ডটকম এ বিজ্ঞাপন দিন