ফ্যালকনগুলি কী ওয়াইড রিসিভারের আপডেট সম্পর্কিত প্রকাশ করে

আটলান্টা ফ্যালকনগুলি নিয়মিত মরসুমের কোনও অংশের জন্য শীর্ষ লক্ষ্য ছাড়াই হতে পারে।
25 জুলাই, ডার্নেল মুনি এমন একটি আঘাতের মুখোমুখি হয়েছিল যা প্রশিক্ষণ শিবিরের সময় “কয়েক সপ্তাহ” জন্য প্রশস্ত রিসিভারকে অনুশীলন থেকে দূরে রাখতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছিল।
কয়েক সপ্তাহ পরে, মুনি অনুশীলনে ফিরে আসেনি।
অ্যাথলেটিকের জোশ কেন্ডাল প্রতি, ফ্যালকনসের প্রধান কোচ রহিম মরিস মঙ্গলবার অনুশীলনের আগে মিডিয়াতে মুনিতে একটি আপডেট সরবরাহ করেছিলেন। মরিস দাবি করেছেন যে আটলান্টা নিয়মিত মৌসুমের কোনও পর্যায়ে তাকে ফিরিয়ে আনবে তা নিশ্চিত করার আগে মুনি “সপ্তাহে সপ্তাহের” চোট নিয়ে কাজ করছেন।
মরিস বলেছিলেন, “কেবল অপেক্ষা করা এবং ঘূর্ণায়মান।” “এক সপ্তাহ থেকে সপ্তাহের ভিত্তিতে। আমি তাকে সুস্থ এবং যেতে প্রস্তুত সম্পর্কে ভাল বোধ করি। কখন? আমি জানি না। যদিও এই বছর আমরা তাকে সুস্থ করে তুলব।”