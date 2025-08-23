‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’-এর মতো হরিণগুলি ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়া ফটোগুলিতে উপস্থিত রয়েছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
তথাকথিত “ফ্রাঙ্কেনস্টাইন” খরগোশ এবং কাঠবিড়ালিগুলির মাথার উপর অদ্ভুত বৃদ্ধি সহ কাঠবিড়ালিগুলির ছবিগুলি যেমন সোশ্যাল মিডিয়ায় পপ আপ করতে শুরু করেছে, তাই ব্যবহারকারীরা এখন বাল্বস ওয়ার্টগুলির সাথে হরিণের তোলা ছবিগুলি ভাগ করছেন।
বিশেষজ্ঞদের মতে, যখন ওয়ার্টস, বা “ফাইব্রোমাস” বলা হয় তাদের বলা হয়, তারা ভয়ঙ্কর দেখায়, তারা সাধারণত হরিণের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে না যদি না বৃদ্ধিগুলি চোখ এবং মুখের চারপাশে থাকে, তাদের দেখার এবং খাওয়ার ক্ষমতা বাধাগ্রস্ত করে এবং এটিকে স্থানান্তরিত করা আরও শক্ত করে তোলে, বিশেষজ্ঞদের মতে।
হরিণ ফাইব্রোমা সংক্রমণের কারণে ঘটে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ, মেইন ইনল্যান্ড ফিশারি এবং বন্যজীবন বিভাগ তার ওয়েবসাইটে বলেছেন, একই রকম রোগগুলি কাঠবিড়ালি এবং খরগোশকে প্রভাবিত করে।
বন্দীদশায় বড় বৃদ্ধি অপসারণ করা সম্ভব হতে পারে, বন্যদের মধ্যে হরিণের জন্য কোনও কার্যকর চিকিত্সা নেই, এবং সেগুলি একা রেখে দেওয়া উচিত, বিভাগটি বলে।
মিসিসিপি স্টেট ইউনিভার্সিটি আগের এক্স পোস্টে বলেছিল, “কাটেনিয়াস ফাইব্রোমাস হ’ল চুলহীন টিউমার ত্বকে পাওয়া যায়।” “এই রোগটি একটি পেপিলোমা-ভাইরাস দ্বারা ঘটে যা হোস্ট-নির্দিষ্ট। হরিণ ওয়ার্টগুলি কেবল ত্বকের পৃষ্ঠের উপরে ঘটে এবং পেশীগুলিতে প্রবেশ করে না, তাই শিকারিরা হরিণকে ত্বকে এবং মাংসকে অন্য কোনও হরিণের মতো আচরণ করতে পারে।”
ওয়াশিংটন ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ তার ওয়েবসাইটে বলেছে যে ওয়ার্টগুলি “দৃ firm ়, চুলহীন, ধূসর বা কালো রঙের, টেক্সচারে মসৃণ বা রুক্ষ হতে পারে, মটর হিসাবে ছোট বা ফুটবলের মতো বড় হতে পারে,”
বিভাগটি যোগ করেছে যে ফাইব্রোমাগুলি হরিণের দেহের যে কোনও জায়গায় পাওয়া যায় এবং তারা সাধারণত “শেষ পর্যন্ত তাদের রক্ত সরবরাহকে ছাড়িয়ে যায় এবং পড়ে যায়।”
পেপিলোমাভাইরাসগুলি পোকামাকড়ের কামড়ের মাধ্যমে হরিণ জনগোষ্ঠীতে ছড়িয়ে পড়ে, “সরাসরি যোগাযোগ, বা ঘষা পোস্ট এবং বিছানাপত্রের সাইটগুলি ভাগ করে নেওয়া,” বিভাগটি যোগ করে উল্লেখ করেছে যে ভাইরাসটি সাধারণত গ্রীষ্মের শেষের দিকে দেখা যায় “সম্ভবত বছরের এই সময়ের মধ্যে পোকামাকড়ের ক্রিয়াকলাপ বাড়ানোর কারণে”।