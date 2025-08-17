ফ্রান্সিস ফোর্ড কোপ্পোলা রোম হাসপাতালে হার্ট পদ্ধতির পরে সুস্থ হয়ে উঠছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
“দ্য গডফাদার” এর পরিচালক ফ্রান্সিস ফোর্ড কোপ্পোলা গত সপ্তাহে ইতালিতে একটি অ-জরুরি কার্ডিয়াক পদ্ধতির জন্য হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।
চলচ্চিত্র নির্মাতা, 86, তার ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় একটি পোস্ট অনুসারে একটি “30 বছর বয়সী এএফআইবি পদ্ধতি” আপডেট করার চেষ্টা করেছিলেন।
আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন অনুসারে এএফআইবি, বা অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশন (এএফআইবি) একটি “অনিয়মিত এবং প্রায়শই দ্রুত হার্টের ছন্দ” যা রক্তের জমাট বাঁধা, হার্টের ব্যর্থতা, স্ট্রোক এবং অন্যান্য হার্ট-সম্পর্কিত জটিলতার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
ইতালীয় গণমাধ্যম সূত্রগুলি পরিচালকের হাসপাতাল সফরের কথা জানানোর পরে, কোপ্পোলার একজন প্রতিনিধি এটিকে একটি “নির্ধারিত আপডেট পদ্ধতি” বলে অভিহিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি “সুন্দরভাবে বিশ্রাম নিচ্ছেন।”
“সব ঠিক আছে,” তার প্রতিনিধিদের মতে।
“দা দাদা (আমার বাচ্চারা আমাকে যা বলে) ঠিক আছে,” পরিচালক তার সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে প্রথমবারের মতো মনে হয় তার জন্য কথা বলেছেন।
তিনি আরও বলেছিলেন: “রোমে থাকাকালীন আমার 30 বছর বয়সী আফিব পদ্ধতির আপডেট করার জন্য একটি সুযোগ নেওয়া, তার উদ্ভাবক, একজন দুর্দান্ত ইতালীয় ডাক্তার-ডাঃ আন্দ্রেয়া নাটালে! আমি ভাল আছি!”
ইনজেনোভিস স্বাস্থ্য সংস্থা ভিটলসোলিউশনের একজন ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট এবং চিফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ ব্র্যাডলি সেরওয়ার এই শর্তটি সম্পর্কে ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে কথা বলেছেন।
“আফিব সাধারণত অবিলম্বে প্রাণঘাতী নয়, তবে এটি ভবিষ্যতে জটিলতা বা ইস্যু হতে পারে,” কোপ্পোলার চিকিত্সা না করা কার্ডিওলজিস্ট বলেছেন।
এএফআইবি সহ, মেরিল্যান্ড ভিত্তিক কার্ডিওলজিস্টের মতে, হৃদয়ে সাধারণ বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ বিশৃঙ্খলা বৈদ্যুতিক সংকেতগুলিতে পরিবর্তিত হয়। এর ফলে হৃদয় দ্রুত বীট করে এবং ছন্দ থেকে বেরিয়ে আসে।
সাধারণত চুক্তির পরিবর্তে, হৃদয়ের উপরের চেম্বারগুলি – অ্যাট্রিয়া নামে পরিচিত – কাঁপতে শুরু করে, রক্তের জমাট বাঁধার ফলে তৈরি হয়।
“যখন এই জমাটগুলি মুক্ত হয়ে যায়, তখন তারা মস্তিষ্কে ভ্রমণ করতে পারে, স্ট্রোকের কারণ হতে পারে,” সেরওয়ার সতর্ক করেছিলেন।
অনেক লোকের কাছে, আফিবের কোনও লক্ষণ থাকতে পারে না, তবে কারও কারও কাছে এটি দ্রুত বা পাউন্ডিং হার্টবিট, শ্বাসের স্বল্পতা বা হালকা মাথাব্যথার কারণ হতে পারে।
“আফিব তার বিভিন্ন প্রকাশের কারণে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে,” সেরওয়ার উল্লেখ করেছিলেন।
কার্ডিওলজিস্টের মতে অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশন চিকিত্সার জন্য বেশ কয়েকটি পদ্ধতিগত পদ্ধতি রয়েছে।
সর্বাধিক সাধারণ পদ্ধতিটিকে একটি বিসর্জন বলা হয়, এটি যখন কোনও বিশেষায়িত কার্ডিওলজিস্ট হৃদয়ের বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করতে ক্যাথেটার ব্যবহার করেন। ডাক্তার তখন আফিব শুরু করে এমন সাইটগুলি পুড়িয়ে দেয়।
সেরওয়ার উল্লেখ করেছিলেন, “এই পদ্ধতিটির সাফল্যের উচ্চ হার রয়েছে এবং জটিলতা কম রয়েছে, এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান বিকল্প হিসাবে তৈরি করে।”
মায়ো ক্লিনিক অনুসারে, যদি কোনও রোগী করোনারি আর্টারি ডিজিজ বা ভালভুলার হার্ট ডিজিজের জন্য ওপেন-হার্ট সার্জারি চালিয়ে যাচ্ছেন তবে একজন সার্জন একটি “গোলকধাঁধা পদ্ধতি” সম্পাদন করতে পারেন যা হৃদয়ের উপরের চেম্বারে অনিয়মিত বৈদ্যুতিক সংকেতগুলিকে অবরুদ্ধ করার জন্য একটি “গোলকধাঁধা জাতীয় প্যাটার্ন” তৈরি করে।
এএফআইবি রয়েছে এমন রোগীদের মধ্যে স্ট্রোকের ঝুঁকি হ্রাস করার পদ্ধতিও রয়েছে, তবে যারা রক্ত পাতলা করতে পারবেন না।
সেরওয়ার বলেছেন, রক্তের জমাট বাঁধার একটি ছোট ডিভাইস রেখে স্ট্রোকের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।
কার্ডিওলজিস্ট বলেছেন, অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশনের কিছু ক্ষেত্রে শর্তটি আসতে এবং যেতে পারে তবে অন্যান্য রোগীরা অবিরাম এএফআইবি অনুভব করতে পারেন, কার্ডিওলজিস্ট বলেছেন।
যদিও এটি সাধারণত প্রাণঘাতী নয়, এএফআইবি এখনও একটি গুরুতর চিকিত্সা শর্ত হিসাবে বিবেচিত হয় যার জন্য সঠিক চিকিত্সার প্রয়োজন।
সেরওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, “আপনি যদি হঠাৎ করে হঠাৎ-সূত্রপাতের মাথা ঘোরা বা ধড়ফড়ির মুখোমুখি হন তবে কোনও চিকিত্সা পেশাদারের কাছ থেকে তাত্ক্ষণিক মূল্যায়ন করা জরুরী।”