উত্তর ফ্রান্সের গ্রাভলাইনার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সম্প্রতি একটি বিরল ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিল। বিপুল সংখ্যক জেলিফিশ কাছাকাছি সরঞ্জাম ব্যবস্থায় poured েলে দেওয়া হয়েছে, যা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুরক্ষা ব্যবস্থাটিকে ট্রিগার করে, যার ফলে সাইটে ছয়টি চুল্লি ইউনিট স্থগিত করা হয়। ফরাসী বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ গ্রুপ (ইডিএফ) সোমবার বলেছে যে এটি জরুরি পরিদর্শন ও মেরামত পরিচালনা করছে। ইডিএফ উল্লেখ করেছে যে লিনহাইয়ের জল পাম্প স্টেশন অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক জেলিফিশ জড়ো হয়েছিল, যা পরিস্রাবণ সিস্টেমটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুরক্ষা প্রোগ্রামটি শুরু করতে দেয়। দশম সন্ধ্যা থেকে একের পর এক চারটি চুল্লি একের পর এক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল একাদশের প্রথম দিকে, এবং অন্য দু’জন আগে রক্ষণাবেক্ষণের কারণে বন্ধ ছিল। সংস্থাটি জোর দিয়েছিল যে এই ঘটনার পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, কর্মচারী এবং পরিবেশের উপর কোনও সুরক্ষার প্রভাব নেই। গ্রাভলিন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ফ্রান্সে অবস্থিত
Source link
ফ্রান্সের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র জেলিফিশের দ্বারা “সিজড” রয়েছে এবং সমস্ত 6 টি ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটি গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে
উত্তর ফ্রান্সের গ্রাভলাইনার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সম্প্রতি একটি বিরল ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিল। বিপুল সংখ্যক জেলিফিশ কাছাকাছি সরঞ্জাম ব্যবস্থায় poured েলে দেওয়া হয়েছে, যা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুরক্ষা ব্যবস্থাটিকে ট্রিগার করে, যার ফলে সাইটে ছয়টি চুল্লি ইউনিট স্থগিত করা হয়। ফরাসী বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ গ্রুপ (ইডিএফ) সোমবার বলেছে যে এটি জরুরি পরিদর্শন ও মেরামত পরিচালনা করছে। ইডিএফ উল্লেখ করেছে যে লিনহাইয়ের জল পাম্প স্টেশন অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক জেলিফিশ জড়ো হয়েছিল, যা পরিস্রাবণ সিস্টেমটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুরক্ষা প্রোগ্রামটি শুরু করতে দেয়। দশম সন্ধ্যা থেকে একের পর এক চারটি চুল্লি একের পর এক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল একাদশের প্রথম দিকে, এবং অন্য দু’জন আগে রক্ষণাবেক্ষণের কারণে বন্ধ ছিল। সংস্থাটি জোর দিয়েছিল যে এই ঘটনার পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, কর্মচারী এবং পরিবেশের উপর কোনও সুরক্ষার প্রভাব নেই। গ্রাভলিন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ফ্রান্সে অবস্থিত