ফ্রান্সের সাথে ‘ওয়ান ইন, ওয়ান আউট’ ডিল এর অধীনে কয়েক ডজন অভিবাসীকে আটক করা হয়েছে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা
একটি সরকারী সূত্র বিবিসিকে জানিয়েছে, বেশ কয়েক ডজন অভিবাসীকে আটক করা হয়েছে এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফ্রান্সে ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
এর আগে স্বরাষ্ট্রসচিব ইয়ভেট কুপার বলতে অস্বীকার করেছেন যে ইংলিশ চ্যানেলটি অতিক্রম করার পরে ফ্রান্সের সাথে যুক্তরাজ্যের নতুন “ওয়ান ইন, ওয়ান আউট” নির্বাসন চুক্তি অনুসারে কয়জন অভিবাসীকে আটক করা হচ্ছে।
সূত্রটি বলেছে যে এখনও পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কয়েক ডজনে পাঁচটিরও বেশি জাতীয়তার প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, তবে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দেয়নি।
ছবিতে দেখানো হয়েছে যে লাইফ জ্যাকেট পরা অভিবাসীরা বুধবার ডোভারের সীমান্ত বাহিনী নৌকা থেকে নামিয়ে দেন, প্রথম দিন পাইলট স্কিম কার্যকর হয়েছিল।
হোম অফিস সম্পাদিত ফুটেজও প্রকাশ করেছে যা তারা বলেছে যে নতুন প্রকল্পটি কার্যকর করে বর্ডার ফোর্স এবং ইমিগ্রেশন প্রয়োগকারী দলগুলি দেখায়।
এটি বলছে যে ফুটেজে দেখা গেছে যে তাদের প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ, তাদের বায়োমেট্রিক এবং সুরক্ষা চেকগুলি এবং ফ্রান্সে তাদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ইমিগ্রেশন অপসারণ কেন্দ্রে তাদের স্থানান্তরিতকরণ সহ গত 24 ঘন্টার মধ্যে পাইলট প্রক্রিয়াটির প্রথম পর্যায়ে যেতে আটকেছেন এমনদের মধ্যে কেউ কেউ দেখিয়েছেন।
স্বাধীন সাংবাদিকদের চিত্রগ্রহণের জন্য উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রিত করা হয়নি।
বৃহস্পতিবার ডিটেনশনস সম্পর্কে একটি সাক্ষাত্কারে কুপার বলেছিলেন: “আমরা কথা বলার সাথে সাথে ইমিগ্রেশন অপসারণ কেন্দ্রগুলিতে স্থানান্তর চলছে, সুতরাং আমরা এই মুহুর্তে অপারেশনাল বিশদ সরবরাহ করব না যে অপরাধী দলগুলি কেবল ব্যবহার এবং শোষণ করতে পারে।
“তবে কারও সন্দেহ নেই: এখন থেকে আগত যে কেউ তাত্ক্ষণিক আটক ও প্রত্যাবর্তনের জন্য যোগ্য।”
তিনি বলেছিলেন যে প্রথম অভিবাসীদের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফেরত পাঠানো যেতে পারে এবং ফ্রান্সে তাদের অপসারণ রোধ করার লক্ষ্যে যে কোনও আইনী চ্যালেঞ্জ প্রতিরোধের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন।
কুপার আরও যোগ করেছেন: “এটি পাইলটের সূচনা এবং এটি সময়ের সাথে সাথেও এটি আরও তৈরি করবে, তবে আমরা আরও স্পষ্ট যে ফ্রান্স একটি নিরাপদ দেশ, তাই আমরা যে কোনও আইনী চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে চেষ্টা করি তার বিরুদ্ধে আমরা দৃ ust ়তার সাথে রক্ষা করব।”
হোম অফিসের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে যে বুধবার পাইলট প্রকল্পটি কার্যকর হওয়ার দিন বুধবার চ্যানেলটি অতিক্রম করার পরে ১৫৫ জন অভিবাসী যুক্তরাজ্যে এসেছিলেন। সরকার এর আগে বলেছিল যে আটককৃতরা ফ্রান্সে ফিরে না আসা পর্যন্ত অভিবাসন অপসারণ কেন্দ্রগুলিতে অনুষ্ঠিত হবে।
বুধবার বিবিসি ফ্রান্সে একটি পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে বলেও সতর্ক করে যে নতুন অপসারণ চুক্তির অভিবাসীদের সতর্ক করে।
এটি দেখায় যে একজনকে বিমানের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং ইংরেজি এবং ফরাসী ভাষায় পড়তে পারে: “আপনি এখন আটক হওয়া এবং ফ্রান্সে ফিরে আসার মুখোমুখি হন যদি আপনি একটি ছোট নৌকায় যুক্তরাজ্যে পৌঁছে যান।”
জুলাইয়ে যুক্তরাজ্যে রাষ্ট্রীয় সফরকালে প্রধানমন্ত্রী স্যার কেয়ার স্টারমার এবং ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন ঘোষিত একটি চুক্তির অংশ হিসাবে পাইলট প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
প্রথম আটকের কথা বলতে গিয়ে স্যার কেয়ার বলেছিলেন: “আপনি যদি এই দেশে প্রবেশের আইন ভঙ্গ করেন তবে আপনাকে ফেরত পাঠানো হবে।
পাইলটটি গত 11 মাসের জন্য প্রস্তুত রয়েছে এবং যুক্তরাজ্যকে সমান সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী গ্রহণ করতে দেখবে যারা ক্রস করার চেষ্টা করেনি এবং সুরক্ষা এবং যোগ্যতার চেকগুলি পাস করতে পারে না।
যুক্তরাজ্যের কর্মকর্তারা লক্ষ্য করেছেন যে ছোট নৌকায় একজন অভিবাসীর আগমনের তিন দিনের মধ্যে ফ্রান্সে রিটার্নের জন্য রেফারেল করা, ফরাসী কর্তৃপক্ষ ১৪ দিনের মধ্যে সাড়া দেয়।
এটি ফ্রান্সে একটি নিরাপদ রুটের অধীনে যুক্তরাজ্যে আনার জন্য অনুমোদিত আশ্রয় প্রার্থীর বিনিময়ে।
ফ্রান্সের প্রাপ্তবয়স্কদের এবং পরিবারগুলি হোম অফিস দ্বারা নির্ধারিত একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে আসার আগ্রহ প্রকাশ করতে সক্ষম।
তাদের অবশ্যই উপযুক্ততার মানদণ্ডগুলি পূরণ করতে হবে, একটি স্ট্যান্ডার্ড ভিসা অ্যাপ্লিকেশন প্রক্রিয়াটি দিয়ে যেতে হবে এবং সুরক্ষা চেকগুলি পাস করতে হবে।
যদি গৃহীত হয় তবে তাদেরকে আশ্রয় দাবি করতে বা ভিসার জন্য আবেদন করার জন্য যুক্তরাজ্যে তিন মাস সময় দেওয়া হবে এবং সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীদের কাজ, অধ্যয়ন বা সুবিধাগুলিতে অ্যাক্সেসের অনুমতি না দেওয়ার জন্য একই নিয়মের সাপেক্ষে হবে।
৩০ জুলাই পর্যন্ত, ২০২৫ সালে ছোট নৌকায় ২৫,০০০ এরও বেশি লোক চ্যানেলটি অতিক্রম করেছিল – ২০২৪ সালের একই পয়েন্টের তুলনায় প্রায় 49% বেশি।
যুক্তরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক আইন সরকার আশ্রয় প্রার্থীদের তাদের দাবী বিবেচনা এবং প্রত্যাখ্যান করার আগে তাদের উত্স দেশে ফেরত পাঠাতে বাধা দেয়। তবে তাদের দাবি বিবেচনা করার জন্য প্রস্তুত নিরাপদ দেশগুলিতে তাদের প্রেরণ করা যেতে পারে।
কনজারভেটিভরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে নতুন স্কিমটি যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিরোধকারী হবে না এবং প্রচুর সংখ্যক অভিবাসীকে ফিরিয়ে দেবে না।
তারা আরও বিশ্বাস করে যে ফরাসিদের সাথে লেবারের চুক্তি পূর্ববর্তী টরি সরকার প্রস্তাবিত রুয়ান্ডা পরিকল্পনার চেয়ে কম কার্যকর হবে।
শ্যাডো হোম সেক্রেটারি ক্রিস ফিল্প বিবিসি প্রাতঃরাশকে বলেছিলেন যে এই প্রকল্পটি স্ক্র্যাপ করা “বোকামি ত্রুটি” যা কিছু অভিবাসীকে রুয়ান্ডায় প্রেরণ করতে দেখত।