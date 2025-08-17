ফ্রান্সের সাথে নতুন অভিবাসী চুক্তি করার পর থেকে হাজার হাজার ছোট নৌকা আগমন

বিবিসি নিউজ
ফ্রান্সের সাথে নতুন “ওয়ান ইন, ওয়ান আউট” চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে ১১ দিনের মধ্যে ২,৫০০ এরও বেশি অভিবাসী ছোট নৌকাগুলিতে চ্যানেলটি অতিক্রম করেছে, হোম অফিস শোয়ের পরিসংখ্যান।
এই পরিকল্পনাটি প্রস্তাব করেছে যে প্রতিটি অভিবাসীর জন্য যুক্তরাজ্য ফ্রান্সে ফিরে আসে, ব্রিটেনে আশ্রয়ের জন্য শক্তিশালী মামলা সহ অন্য একজনকে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে।
২০২৪ সালের জুলাই মাসে শ্রম ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রায় ২৮,০০০ মানুষ যুক্তরাজ্যে পৌঁছেছে এবং ৫০,০০০ এরও বেশি পেরিয়ে গেছে।
এদিকে, এই সপ্তাহে চ্যানেলটিতে 100 টিরও বেশি লোককে ধরে রাখতে সক্ষম একটি তথাকথিত মেগা ডিঙ্গি এই উদ্বেগের মধ্যেও যে লোকেরা চোরাচালানকারীরা অবৈধভাবে মানুষকে পরিবহণের জন্য বৃহত্তর নৌকা ব্যবহার করতে পারে এমন উদ্বেগের মধ্যেও দেখা গেছে।
হোম অফিসের কর্মকর্তারা মেগা ডিঙ্গির উপস্থিতি এক-অফ ছিল কিনা তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন, বা যদি এটি ইঙ্গিত দেয় যে গ্যাংগুলি আরও বড় নৌকা ব্যবহার করতে শুরু করেছে।
স্বেচ্ছাসেবক সহায়তা কর্মী রব লরি বিবিসির টুডে প্রোগ্রামকে শুক্রবার চোরাচালানকারীদের অনুমানকে জানিয়েছেন যে তারা একটি নৌকায় 150 জন লোক পাঠাতে পারেন।
“এটি আরও অনেক বেশি লোক, অতিরিক্ত বড় নৌকাকে উপচে পড়া ভিড় করে,” তিনি বলেছিলেন।
“আমাদের ইতিমধ্যে শিশুদের চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে, কেবল ভিড়েই নয়, ডিঙ্গির মধ্যেই।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে ক্রসিংয়ের সময় কত লোক ওভারবোর্ডে পড়ছিল তা স্পষ্ট নয়।
চ্যানেলে আবহাওয়া শান্ত থাকলে গ্রীষ্মের মাসগুলিতে ক্রসিংগুলি বাড়তে থাকে। গত আগস্টে, 4,000 এরও বেশি লোক যাত্রা করেছিলেন।
এই সংখ্যাগুলি নৌকার অংশগুলির সরবরাহ এবং কীভাবে সক্রিয়ভাবে উত্তর ফ্রান্সের সৈকতগুলিতে টহল দিচ্ছে, নৌকাগুলি চালু হতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করার জন্য কীভাবে সক্রিয়ভাবে পুলিশ টহল দিচ্ছে তার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
“ওয়ান ইন, ওয়ান আউট” পাইলট স্কিম প্রধানমন্ত্রী স্যার কেয়ার স্টারমার এবং ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন দ্বারা ঘোষিত একটি চুক্তির অংশ হিসাবে স্থাপন করা হয়েছিল জুলাইয়ে যুক্তরাজ্যে তাঁর রাষ্ট্রীয় সফরের সময়।
এই প্রকল্পের আওতায় আসা প্রথম গ্রুপের লোককে এই মাসের শুরুর দিকে ডোভারে আটক করা হয়েছিল। ফ্রান্সে অপসারণ এখনও ঘটেনি এবং তিন মাস সময় নিতে পারে।
শ্রম ক্ষমতায় এলে এটি ক্রসিংগুলি সংগঠিত করে গ্যাংগুলিকে ভেঙে ফেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু সতর্ক করে দিয়েছিল যে এটি দ্রুত বা সহজ হবে না। মন্ত্রীরা এখন ফলাফল দেওয়ার জন্য চাপে রয়েছেন, যদিও রিটার্নস চুক্তির প্রতিরোধমূলক প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে না যতক্ষণ না নির্বাসন আন্তরিকভাবে শুরু হয় এবং সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
এই মাসের শুরুর দিকে প্রথম আটকের কথা বলতে গিয়ে স্যার কেয়ার বলেছিলেন: “আপনি যদি এই দেশে প্রবেশের আইন ভঙ্গ করেন তবে আপনাকে ফেরত পাঠানো হবে।
গত ১১ মাস ধরে সেট করা, প্রকল্পটি দেখবে যে যুক্তরাজ্যকে সমান সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী গ্রহণ করা হবে যারা ক্রস করার চেষ্টা করেনি এবং সুরক্ষা এবং যোগ্যতার চেকগুলি পাস করতে পারে না।
সেই সময়, ছায়া স্বরাষ্ট্রসচিব ক্রিস ফিল্প সরকারের নতুন চুক্তিকে “কোনও প্রতিরোধকারী প্রভাব না থাকা” হিসাবে সমালোচনা করেছিলেন।
জাতীয় অপরাধ সংস্থা জানিয়েছে যে চোরাচালানকারীদের ব্যবসায়িক মডেলকে ব্যাহত করতে কিছুটা সাফল্য পেয়েছে।
গত সপ্তাহে, চ্যানেলটির জন্য নির্ধারিত বলে বিশ্বাস করা 20 টি ইনফ্ল্যাটেবল নৌকাগুলি বুলগেরিয়ার একটি লরি থেকে জব্দ করা হয়েছিল – এটি তিন সপ্তাহেরও কম সময়ে এই জাতীয় আবিষ্কার।
সরকার বলেছে যে এটি অবৈধ অভিবাসন মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার চিত্রণ।
আফগান ছিল শীর্ষ জাতীয়তা ছোট নৌকা দ্বারা পৌঁছানো হোম অফিসের পরিসংখ্যান অনুসারে 2025 সালের মার্চ মাসে।
সিরিয়ানরা দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রুপ তৈরি করেছে, তারপরে ইরান, ভিয়েতনাম এবং ইরিত্রিয়ার লোকেরা।
এই পাঁচটি জাতীয়তার সমস্ত আগতদের 61% ছিল।
2024 সালে, যুক্তরাজ্যে আশ্রয় দাবি করা 108,000 লোকের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ একটি ছোট নৌকায় এসেছিল।
হোম অফিস যুক্তরাজ্যে থাকার কোনও আইনি অধিকার না করে এমন লোকদের অপসারণ করতে পারে, বা তাদের প্রবেশ করতে অস্বীকার করতে পারে।
তবে ১৯৫১ সালের শরণার্থী সম্মেলন বিদেশী রাজ্যে আশ্রয় দাবি করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে যদি কোনও আবেদনকারী প্রমাণ করতে পারেন যে তারা তাদের উত্স দেশে জীবন বা স্বাধীনতার জন্য মারাত্মক হুমকির মুখোমুখি হন।