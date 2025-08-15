ফ্রান্সে 5 % এরও বেশি ফার্মেসী স্ট্রাইক করুন

ফার্মাসিস্টদের ফরাসী ইউনিয়ন অনুসারে, প্রতিবাদ ধর্মঘটের সময় শনিবার সারা দেশে ৫ % এরও বেশি ফার্মেসী বন্ধ থাকবে।
আইএসএনএর মতে, ফরাসি ফার্মাসিস্ট ইউনিয়ন (ইউএসপিও) বলেছে যে ফার্মাসিস্টরা আগামীকাল প্যারিস সরকারের ফার্মাসির জন্য ব্যবসায়িক ছাড় হ্রাস করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশব্যাপী ধর্মঘট পরিচালনা করছে, ফলে এই দিনে 5 % এরও বেশি ফার্মেসী বন্ধ হয়ে গেছে।
সম্প্রতি, ফরাসী সরকার সেপ্টেম্বরে হ্রাস পেয়ে ফার্মেসীগুলি থেকে বাণিজ্যিক ছাড়ের সিলিংকে 2 % থেকে 5 % এ কমিয়েছে, যা বছরের মধ্যে হ্রাস পেয়ে 5 % এ দাঁড়িয়েছে।
রিহানোভাস্ট বলেছেন, “ফার্মাসি নেটওয়ার্কের ভবিষ্যতের জন্য এই একতরফা, অন্যায় এবং বিপজ্জনক সিদ্ধান্তের ছায়ায়, ইউএসপিও ইউনিয়নের অনুরোধে এবং ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনগুলির সহায়তায় শনিবার, 9 আগস্ট ফরাসী ফার্মেসীগুলির 5 % বন্ধ থাকবে।”
বিবৃতি অনুসারে, সমস্ত ফার্মেসী ফ্রান্সের অনেক জায়গায় কাজ করা বন্ধ করবে। আরএমসি রেডিও অনুসারে, প্রায় 5 % ফার্মেসী বন্ধ থাকবে।
ইউএসপিও ইউনিয়ন তাত্ক্ষণিকভাবে নতুন আইন স্থগিতের আহ্বান জানিয়েছে, কারণ এই আইনগুলি আর্থিক সমস্যার কারণে এবং মাদকের ঘাটতির সমস্যাটিকে আরও খারাপ করার জন্য স্থায়ীভাবে অনেকগুলি ফার্মেসী বন্ধ করে দেবে। ফরাসী ফার্মাসিস্টরা এমনকি সেপ্টেম্বরের পর থেকে ধর্মঘট এবং “অন্যান্য অভূতপূর্ব ব্যবস্থা” করার হুমকিও দিয়েছেন যদি কর্মকর্তারা তাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে না যান।