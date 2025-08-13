ম্যাক্রন ১৯৫৮ থেকে ১৯60০ সালের মধ্যে স্বাধীনতাপন্থী নেতাদের হত্যার ক্ষেত্রে প্যারিসের ভূমিকা স্বীকার করে ক্যামেরুনের নেতাকে লিখেছেন বলে জানা গেছে
রাষ্ট্রপতি এমানুয়েল ম্যাক্রন ফ্রান্সের দায় স্বীকার করেছেন “দমনমূলক সহিংসতা” ক্যামেরুনের স্বাধীনতা তার ক্যামেরুনিয়ান সমকক্ষ পল বিয়াকে একটি সরকারী চিঠিতে সংগ্রাম করার সময় এবং তার পরে। এই চিঠিটি মধ্য আফ্রিকার দেশে ফরাসী সেনাবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত নৃশংসতার জন্য ক্ষমা চেয়ে কম।
এই পদক্ষেপের পরে জানুয়ারিতে একটি যৌথ ফরাসি-ক্যামেরুনিয়ান কমিশনের দ্বারা প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসরণ করা হয়েছিল যা ১৯৪৫ থেকে ১৯ 1971১ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের স্বাধীনতা আন্দোলনের দমন পরীক্ষা করে।
ম্যাক্রন, ৩০ জুলাই তারিখে চিঠিতে এবং মঙ্গলবার জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন, কমিশনের প্রতিবেদন জানিয়েছে “স্পষ্টতই তুলে ধরা হয়েছিল যে ক্যামেরুনে একটি যুদ্ধ হয়েছিল, এই সময়ে colon পনিবেশিক কর্তৃপক্ষ এবং ফরাসী সেনাবাহিনী একাধিক দমনমূলক সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছিল।”
“(দ্য) যুদ্ধ … স্বাধীন ক্যামেরুনিয়ান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত ফ্রান্সের সমর্থন নিয়ে ১৯60০ এর বাইরেও অব্যাহত ছিল,” তিনি লিখেছেন।
রাষ্ট্রপতি ফরাসী কমান্ডের অধীনে ১৯৫৮ থেকে ১৯60০ এর মধ্যে নিহত হন, আইজাক নাইওবে পান্ডজক, রুবেন উম ন্যোব, পল মোমো এবং জেরেমি নডেলিনের মৃত্যুর জন্য প্যারিসের দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন।
“এই ইভেন্টগুলিতে ফ্রান্সের ভূমিকা এবং দায়িত্ব গ্রহণ করা আজ আমার পক্ষে,” তিনি বলেছিলেন।
আফ্রিকান দেশের সশস্ত্র সংগ্রাম স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম ১৯৫০ এর দশকে ক্যামেরুনের পিপলস ইউনিয়নের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল, যা ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীনে ফরাসি শাসন অবসান ঘটাতে এবং অঞ্চলগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবধি ক্যামেরুন একটি জার্মান উপনিবেশ ছিল, যখন এটি ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের মধ্যে বিভক্ত হয়েছিল, ফরাসী-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলটি ১৯60০ সালে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল এবং দক্ষিণ ব্রিটিশ ক্যামেরুনগুলি এক বছর পরে যোগদান করেছিল।
চিঠিতে, ম্যাক্রন ফ্রান্সের সংরক্ষণাগারগুলি খোলার, আরও historical তিহাসিক গবেষণাকে সমর্থন করার এবং কমিশনের সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের জন্য একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যা ২০২২ সালে historic তিহাসিক অভিযোগগুলি মোকাবেলায় এবং পুনর্মিলন প্রচারের জন্য চালু করা হয়েছিল।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, প্যারিস প্রাক্তন উপনিবেশগুলির সাথে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে আফ্রিকাতে তার colon পনিবেশিক যুগের অপব্যবহারের মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা করেছে। ম্যাক্রন এর আগে ১৯৯৪ সালের রুয়ান্ডার গণহত্যা এবং ১৯৪৫ সালে সেটিফের কয়েক হাজার আলজেরিয়ান গণহত্যায় ফ্রান্সের ভূমিকা স্বীকৃতি দিয়েছে।