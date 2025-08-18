ফ্রোডো কীভাবে ‘দ্য হান্ট ফর গোলামের’ তে থাকতে পারে?

এই উইকএন্ডে, আয়ান ম্যাককেলেনের নিজের সম্পর্কে হব্বিটন-ডিস্টারবার অফ দ্য পিস শক্তি ছিল যখন তিনি লন্ডনের একটি ফ্যান্টাসি কনভেনশনটিতে প্রকাশ করেছিলেন যে ফ্রোডো বাগিন্স অ্যান্ডি সার্কিসের আসন্নে উপস্থিত হবে রিংসের লর্ড প্রিকোয়েল মুভি, গলুমের জন্য শিকার। ফ্রোডো একমাত্র পরিচিত মুখ থেকে অনেক দূরে যাকে ছবিতে সম্ভাব্য উপস্থিতি তৈরি করা হয়েছে (২০২27 সালে ডুবে গেছে), তবে তিনি টলকিয়েনের বইগুলি থেকে ইতিমধ্যে জানি এমন ঘটনাগুলির কালানুক্রমিক বিবেচনা করে তিনি বিশেষ আকর্ষণীয়।
কখন গলুমের জন্য শিকার সেট?
কথা বলছি এম্পায়ার ম্যাগাজিন গত বছরের শেষের দিকে প্রযোজক ফিলিপা বয়েনস বলেছিলেন গলুমের জন্য শিকার “বিল্বোর জন্মদিনের পার্টির পরে এবং মরিয়ার খনিগুলির আগে পড়ে” ঘটনাগুলির সময় রিং এর ফেলোশিপ। আমরা ইতিমধ্যে সেই যাত্রার কিছু অংশ নাট্য রিলিজ এবং ফিল্মের বর্ধিত সংস্করণগুলিতে দেখেছি। গ্যালাড্রিয়েলের প্রোলগটি বিল্বোর রিংটি সন্ধান করে (আগে, আবার আমরা দেখতে পাই যে আরও সময়কালে আরও আচ্ছাদিত দ্য হবিট: একটি অপ্রত্যাশিত যাত্রা), এবং আমরা সওরনের বাহিনীর হাতে গোলমের অত্যাচারের মুহুর্তগুলি দেখি রিংওয়াইথগুলিকে তীরে নির্দেশ করে। বর্ধিত কাটতে যুক্ত বেশ কয়েকটি দৃশ্যে ফেলোশিপের সদস্যরা স্বীকার করেছেন যে তারা মরিয়ায় আসার সময় গলুম দ্বারা ট্র্যাক করা হচ্ছে।
টলকিয়েনের নিজস্ব লেখার কালানুক্রমে, ইভেন্টগুলি একইভাবে কার্যকর হয়, তবে আমরা শিখেছি যে সিনেমার ধারণার বিপরীতে, এই ঘটনাগুলি অনেক বেশি ঘটেছিল, অনেক দীর্ঘ সময়।
অপেক্ষা করুন, বিল্বোর পার্টি এবং ফেলোশিপ গঠনের মধ্যে কত বছর কেটে গেছে?
ফিল্মের অভিযোজনের বইগুলি থেকে সবচেয়ে খারাপভাবে জানানো একটি জিনিস ফেলোশিপ বিল্বো রিভেন্ডেল এবং এলরন্ডের কাউন্সিলের সভা যা একবারে এবং সকলের জন্য এক রিংটি ধ্বংস করার সন্ধানের দিকে এগিয়ে যায়, তার পরে গ্যান্ডাল্ফ ফ্রোডোকে শায়ারে ছেড়ে যাওয়ার প্রায় দুই দশক কেটে যায়।
টলকিয়েনের লেখায়, বিল্বোর 111 তম জন্মদিন উদযাপন তৃতীয় যুগের 3001 সালে অনুষ্ঠিত হয় এবং একই বছর গ্যান্ডাল্ফ প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে দুটি প্রথম ক্রস করা পথের পরে গোলমের অবস্থানগুলি ট্র্যাক করতে এবং খুঁজে পেতে অ্যারাগর্নকে নিয়োগ দেয়। গল্লাম 2944 সালে মিস্টি পর্বতমালায় তার গুহাগুলি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, যিনি তার কাছ থেকে রিংটি নিয়েছিলেন এবং আরাগর্ন দ্বারা 3009 সালে বন্দী হয়েছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মিরকউডের রাজ্যে নিয়ে আসার পরে, গোলাম এলভেন রিয়েলসগুলি পালিয়ে গিয়েছিলেন যখন তারা প্রায় এক দশক পরে 3018 -এর পরে গ্যান্ডাল্ফের এক বছর পরে মর্ডরের বাহিনী দ্বারা আক্রমণ করা হয়, যেমন দেখা গেছে রিং এর ফেলোশিপগন্ডোরের রাজধানী মিনাস তিরিথের দিকে যাত্রা করে এবং বিল্বোর ম্যাজিক রিংটি প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার এক আংটি বলে বিশ্বাস করার জন্য তাকে নেতৃত্ব দেয় এমন তথ্য উদ্ঘাটন করে। এলরন্ডের কাউন্সিল, যেখানে গ্যান্ডাল্ফ বইগুলিতে গোলমকে অনুসরণ করে তাঁর ইতিহাসকে বিশদ বিবরণ দেয়, সেই বছরের অক্টোবরে ঘটে।
এর অর্থ সওরনের বাহিনী দ্বারা গোলমের ক্যাপচার এবং অত্যাচার যা শেষ পর্যন্ত তাকে রিংয়ের অবস্থান সম্পর্কে তার জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার দিকে পরিচালিত করে প্রায় 70 বছরের মধ্যে তার পর্বত বাড়ি ছেড়ে এবং আরাগর্নের হাতে ধরা পড়ার মধ্যে প্রায় 70 বছরের মধ্যে ঘটে। এবং যা ফিল্মের অভিযোজনে সপ্তাহ বা মাস সেরা হিসাবে জানানো হয় রিং এর ফেলোশিপ আসলে সতের বছর। সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য উত্তরণটি কেবলমাত্র সত্যিকারের স্বীকৃতি হ’ল বিল্বোর নিজস্ব বার্ধক্য, যদিও এটি তার প্রাণশক্তিটির জন্য জমা দেওয়া হতে পারে যে কোনও আংটি দ্বারা আর টিকিয়ে রাখা হয় না।
ফ্রোডো বছরের মধ্যে কী করছিল?
উত্তরটি হ’ল আমরা কেবল জানি না, এই সত্যের বাইরে যে তিনি বিল্বোর শায়ার থেকে বিদায় নেওয়ার পরে ব্যাগের শেষে থাকতেন এবং গ্যান্ডাল্ফের অনুরোধ অনুসারে তিনি আংটিটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। আমরা জানি যে, গ্যান্ডাল্ফের অনুরোধে যখন তিনি গোলমকে সন্ধানের জন্য অ্যারাগর্নে গিয়েছিলেন, ডোনডাইন রেঞ্জার্স শায়ারের উপর নজর রেখেছিলেন, যার অর্থ সম্ভবত ফ্রোডো সেই সময়ের মধ্যে মজাদার জন্য মধ্য-পৃথিবীর কাছাকাছি চলছিল না, তাই তিনি সম্ভবত বিলবোর অভিভাবকের আওতায় আসার পর থেকে একই জীবনযাপন করেছিলেন।
সুতরাং, ফ্রোডো কীভাবে থাকতে পারে গলুমের জন্য শিকার?
ঠিক আছে, সহজ উত্তরটি হ’ল ফ্রোডোকে একটি বিশাল জড়িত চরিত্র হতে হবে না তবে ফিল্মটি টলকিয়েনের বই এবং লেখাগুলি থেকে সময়ের উত্তীর্ণের সংস্করণটি চিত্রিত করেছে। পিটার জ্যাকসনের ফিল্ম ট্রিলজি ইতিমধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আলগা খেলেছে, বেশিরভাগ অংশে, যে বছরগুলির ঘটনাগুলির মধ্যে চলে ফেলোশিপ, দুটি টাওয়ারএবং রাজা রিটার্নএবং আমরা কী ধরণের সময় ফ্রেম সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট জানি না গলুমের জন্য হান্ট নিজস্ব ব্যাখ্যা ছড়িয়ে দেবে।
তবে তা নির্বিশেষে, ফ্রোডো কমপক্ষে তিনটি অস্পষ্ট পয়েন্টে উপস্থিত রয়েছে: উদ্বোধনী, গ্যান্ডালফের সাথে সেট করে শায়ার ছেড়ে বিল্বোর পার্টির পরে আরাগর্ন নিয়োগ; শেষটি, যা সম্ভবত গ্যান্ডাল্ফের শায়ারে ফিরে আসার সাথে তার বিশ্বাসটি নিশ্চিত করার জন্য যে এক রিংটি পাওয়া গেছে তা নিশ্চিত করার জন্য শীর্ষে উঠেছে; এবং তারপরে আক্ষরিক কোথাও এই দুটি পয়েন্টের মধ্যে, গ্যান্ডাল্ফের কাছ থেকে শব্দের জন্য অপেক্ষা করা এবং তার সেরা অর্ধেক জীবন যাপন। ফ্রোডোর যে কোনও ভূমিকা থাকবে গলুমের জন্য হান্ট অবিশ্বাস্যভাবে সামান্য হতে পারে।
ফিল্মটিও পদ্ধতির নিতে পারে হবিট ট্রিলজি তার নিজস্ব ফ্রোডো উপস্থিতি দিয়ে করেছে। সেখানে ফ্রোডো ফ্রেমিং ডিভাইসে উপস্থিত হয় যা খোলে একটি অপ্রত্যাশিত যাত্রা প্রয়াত আয়ান হোলমের পাশাপাশি, আবারও পুরানো বিল্বোকে চিত্রিত করেছেন, কারণ দুটি হব্বিট বিলবোকে তার অ্যাডভেঞ্চারের গল্প লেখার বিষয়ে আলোচনা করেছে। গলুমের জন্য হান্ট খুব সহজেই বলতে পারেন, ফ্রোডো থেকে তার নিজের অ্যাডভেঞ্চারগুলি নীচে লিখে ফ্ল্যাশ করুন রাজা রিটার্নগ্যান্ডাল্ফ আবার শায়ার ছেড়ে যাওয়ার পরে কী করেছিলেন তা ভাবছিলেন তার কাছে এপিলোগ।
