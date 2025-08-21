ফ্র্যাঙ্ক ক্যাপ্রিও, ‘বিশ্বের সেরা বিচারক’ হিসাবে পরিচিত, ক্যান্সার থেকে 88 বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
রোড আইল্যান্ডের একজন অবসরপ্রাপ্ত পৌরসভার বিচারক ফ্র্যাঙ্ক ক্যাপ্রিও যিনি তাঁর সদয়তার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিলেন, তিনি মারা গেছেন। তিনি 88 বছর বয়সী।
পরিবার একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে ইনস্টাগ্রাম বুধবার তার পরিবারের সাথে ক্যাপ্রিওর বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি পোস্টে তাঁর মৃত্যুর লেখার পরে “অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারের সাথে দীর্ঘ এবং সাহসী লড়াই” এর পরে এসেছিল।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “তাঁর সহানুভূতি, নম্রতা এবং মানুষের সদ্ব্যবহারের প্রতি অটল বিশ্বাসের জন্য প্রিয়, বিচারক ক্যাপ্রিও কোর্টরুমে এবং তার বাইরেও তাঁর কাজের মাধ্যমে কয়েক মিলিয়ন লোকের জীবনকে স্পর্শ করেছিলেন।” “তাঁর উষ্ণতা, হাস্যরস এবং করুণা যারা তাকে চিনত তাদের সকলের উপর একটি অদম্য চিহ্ন রেখেছিল।”
বিবৃতিতে অব্যাহত রয়েছে: “তাকে কেবল সম্মানিত বিচারক হিসাবে নয়, একনিষ্ঠ স্বামী, পিতা, দাদা, দাদা এবং বন্ধু হিসাবে স্মরণ করা হবে। তাঁর উত্তরাধিকার তিনি অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন এমন অসংখ্য করুণায় বেঁচে আছেন।”
রায় ব্ল্যাক, রাশ লিম্বো এবং জেফ্রি এপস্টেইনের জন্য খ্যাতিমান প্রতিরক্ষা অ্যাটর্নি, বিশিষ্ট ক্যারিয়ারের পরে মারা যান
বিবৃতিতে উপসংহারে বলা হয়েছে, “তাঁর সম্মানে আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বে আরও কিছুটা সহানুভূতি আনার চেষ্টা করতে পারি – ঠিক যেমন তিনি প্রতিদিন করেছিলেন,” বিবৃতিতে উপসংহারে বলা হয়েছে।
ক্যাপরিও সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি নিম্নলিখিতটি অর্জন করেছিলেন তার ভিডিওগুলির পরে তাঁর কোর্টরুমে যারা দয়া করে এবং করুণার সাথে তাঁর সামনে উপস্থিত ছিলেন তাদের সাথে ভাইরাল হয়ে পড়েছিলেন এবং তাকে “বিশ্বের সেরা বিচারক” উপাধি অর্জন করেছিলেন।
ভিডিওগুলিতে, ক্যাপ্রিওকে প্রায়শই শিশুদের বেঞ্চে যোগ দিতে বাচ্চাদের আনতে দেখা যায়, এমন ব্যক্তিদের জন্য অর্থ প্রদানের পরিকল্পনা স্থাপন করা যায় যারা তাদের জরিমানার পুরো পরিমাণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয় নি এবং কখনও কখনও জরিমানা পুরোপুরি মওকুফ করে দেয়।
তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম খ্যাতি তাকে তার নিজস্ব রিয়েলিটি শোতে অভিনয় করতে পরিচালিত করেছিল, যা “ক্যাচ ইন প্রোভিডেন্স” শিরোনামে, যা 2018 থেকে 2020 সাল পর্যন্ত দুই বছর ধরে বাতাসে ছিল The শোটি মূলত স্থানীয় অ্যাক্সেস টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছিল, তবে লায়ন্সগেটের ডেবমার-মারুরি বিভাগ দ্বারা এটি নেওয়া হয়েছিল।
“বিচারক ক্যাপ্রিওর অনন্য ব্র্যান্ডের সমবেদনা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি সাধারণ জ্ঞানের পদ্ধতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, ডেবমার-মার্চুরির সহ-রাষ্ট্রপতি মর্ট মার্কাস এবং ইরা বার্নস্টেইনকে এক বিবৃতিতে বলেছেন,” প্রোভিডেন্সে ধরা পড়ার জন্য “প্রভিডেন্সে ধরা পড়েছে,” প্রভিডেন্সে ধরা পড়েছে, ” হলিউড রিপোর্টার। “আমরা তাকে খুব মিস করব।”
শোটি ক্যাপ্রিওর জন্য একটি সহ চার দিনের সময় এমি অ্যাওয়ার্ডের মনোনয়ন গ্রহণ করেছিল।
২০২৩ সালের ডিসেম্বরে, ক্যাপ্রিও তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অনুসারীদের কাছে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং এটিকে “ক্যান্সারের একটি ক্যান্সার রূপ” বলে অভিহিত করেছিলেন এবং তাঁর অনুসারীদের তাকে তাদের প্রার্থনায় রাখতে বলেছিলেন।
“লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে একটি জিনিস হ’ল, ‘আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?’ প্রথমত, আমি আপনার বন্ধুত্ব এবং আপনার সদয় বার্তাগুলির জন্য আপনার সকলকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জানাতে পারি না, তবে আমি আপনার নিজের উপায়ে আমার জন্য প্রার্থনা করতে চাইব। ” “আমার কাছে প্রার্থনার ক্ষমতার প্রয়োজন, যা আমি বিশ্বাস করি, আমি যে চিকিত্সা করছি তা ছাড়াও আমাকে এ থেকে বাঁচতে সহায়তা করার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র।”
আপনি কি পড়ছেন পছন্দ? আরও বিনোদন খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন
19 আগস্ট ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ক্যাপ্রিও তার 3.3 মিলিয়ন বলেছিলেন ইনস্টাগ্রাম অনুসারীরা যে তিনি “একটি ধাক্কা খেয়েছিলেন” এবং তাদের “আমাকে আরও একবার আপনার প্রার্থনায় আমাকে স্মরণ করতে” বলেছিলেন।
“গত বছর আমি আপনাকে আমার জন্য প্রার্থনা করতে বলেছিলাম, এবং এটি খুব স্পষ্ট যে আপনি এটি করেছিলেন কারণ আমি খুব কঠিন সময় পেরিয়ে এসেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার একটি ধাক্কা খেয়েছে। আমি এখন হাসপাতালে ফিরে এসেছি এবং আমি আবার আপনার কাছে এসেছি আপনাকে আরও একবার আপনার প্রার্থনায় আমাকে স্মরণ করতে বলছি।”
বিনোদন নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন
রোড আইল্যান্ডের গভর্নর ড্যান ম্যাককি এক্স -তে ক্যাপ্রিওর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, “বিচারক ক্যাপ্রিও ছিলেন রোড আইল্যান্ডের ধন।
তিনি প্রায় ছয় দশকের স্ত্রী জয়েস, তাদের পাঁচ সন্তান, সাত নাতি-নাতনি এবং দুই নাতি-নাতনি দ্বারা বেঁচে আছেন।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন