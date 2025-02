ফ্র্যাঙ্ক জি। উইসনার, বিদেশী নীতিতে প্রভাব সহ কূটনীতিক, 86 এ মারা যান

তার ডিনার পার্টিতে অতিথির তালিকাটি একজন অভিজাতদের কে কে অফার করেছিল। এবং মিশরের সবচেয়ে প্রভাবশালী পরাশক্তি মিত্রের প্রতিনিধি হিসাবে, তাঁর কথোপকথনকারীরা মাঝে মাঝে তাকে একজন সাধ্য ভাইসরয়ের মতো আচরণ করেছিলেন।

একবার, মিঃ উইসনার নেলসন ম্যান্ডেলার আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের সোভিয়েত-সমর্থিত সশস্ত্র শাখার নির্বাসিত সদস্যদের সাথে অপ্রচলিত আলোচনা করার জন্য কায়রোতে একটি বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্ট ধার নিয়েছিলেন, এমন সময়ে যখন এই ধরনের পরিসংখ্যানের সাথে সরকারী যোগাযোগ অস্বাভাবিক ছিল।

মিঃ উইসনার মিশরে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ছিলেন যখন সাদ্দাম হুসেন ১৯৯০ সালে কুয়েত আক্রমণ করেছিলেন, ইরাকের একটি বিশাল, আমেরিকান নেতৃত্বাধীন পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছিলেন-এমন একটি ঘটনা যা আরব বিশ্বজুড়ে পশ্চিমা কূটনৈতিক কর্পসের মাধ্যমে আশঙ্কার কাঁপুনি পাঠিয়েছিল। তবে কিছু মিশন তাদের নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার সময় বা তাদের সুবিধাগুলি বন্ধ করে দেওয়ার সময়, “আমরা আটকে গিয়েছিলাম,” মিঃ উইসনার ১৯৯৯ সালে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন। “রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার মিশরীয় সরকারের ক্ষমতার প্রতি আমার আস্থা ছিল। আমাদের কূটনীতির দিকনির্দেশ এবং আমাদের সাথে মিশরীয় সংঘের প্রতি আমার আস্থা ছিল। ”

“আমরা মিশরীয়দের ঠিক পড়েছি,” তিনি যোগ করেছেন। “তারা আমাদের ঠিক পড়েছে। আমরা এবং তারা একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে ছিল। “

During his time in Manila, where he had been posted as ambassador to help stabilize the coup-prone administration of Corazon Aquino, his office was part of the old American governor-general’s suite.