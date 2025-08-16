ফ্র্যাঙ্ক ভক্তদের বর্ণবাদী অপব্যবহারের পরে টেলি ব্যাক করার আহ্বান জানিয়েছেন

লন্ডন:
টমাস ফ্র্যাঙ্ক টটেনহ্যামের ভক্তদের এই সপ্তাহে ফ্রেঞ্চ ফরোয়ার্ডের জাতিগতভাবে নির্যাতনের পরে বার্নলির বিপক্ষে ম্যাথিস টেলি -রকে ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
বুধবার ইউইএফএ সুপার কাপে প্যারিস সেন্ট-জার্মেইনের বিপক্ষে শ্যুট-আউট পরাজয়ের মিস পেনাল্টির পরে টেল সোশ্যাল মিডিয়ায় বর্ণবাদী কটূক্তি সহ্য করেছিলেন টেলি।
টটেনহ্যাম বলেছিলেন যে তারা এই নির্যাতনের এবং টেলিফোনের সতীর্থ ডমিনিক সোলানকে এবং রিচারলিসনকে “বিরক্ত” করে অনলাইনে সহায়তার বার্তা প্রেরণ করেছিলেন।
বৈষম্য বিরোধী দাতব্য দাতব্য কিক এটাকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে 20 বছর বয়সী এই যুবকের অপব্যবহারের পরে ভবিষ্যতে জরিমানা নেওয়ার বিষয়ে দু’বার ভাবতে পারে।
টটেনহ্যামের দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন ব্রেন্টফোর্ডের বস ফ্র্যাঙ্কের প্রথম লিগ গেমের আগে, ডেন এই সপ্তাহান্তে উত্তর লন্ডনে সমর্থকদের কাছ থেকে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা দেখানোর দাবি জানিয়েছেন।
ফ্র্যাঙ্ক শুক্রবার সাংবাদিকদের বলেন, “ম্যাটির ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তা অবশ্যই ভয়াবহ এবং আমরা এই পরিস্থিতিতে তাকে সমর্থন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।”
“তিনি একজন শক্তিশালী ব্যক্তি এবং আশাবাদী তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং আমাদের সমর্থন সহকারে তিনি এটির মধ্য দিয়ে যাবেন, তবে এমন কোনও সত্যিকারের টটেনহ্যাম সমর্থকও নেই যা কখনও তা করবে না।
“আসল টটেনহ্যাম সমর্থকরা যে আমরা আগামীকাল স্টেডিয়ামে দেখব, তারা তাকে ফিরে আসবে, আমি তাদের প্রত্যাশা করব।
“শোনো, কঠিন সময়ে আমরা একসাথে পদক্ষেপ নিয়েছি এবং আমি আশা করি যে ভক্তরা তাকে সত্যিকারের, সত্যই, সত্যই বড় উত্সাহ দেবে।”
এই গ্রীষ্মে প্রশিক্ষণের জন্য একাধিক অনুষ্ঠানে দেরী হওয়ার পরে সুপার কাপের সংঘর্ষের জন্য বাদ দেওয়া হয়েছিল ইয়ভেস বিসৌমার পাশাপাশি ম্যাচডে স্কোয়াডের অংশ হবে টেলি।
“একটি পরিস্থিতি ছিল। আমি এটিকে সম্বোধন করেছি। এর একটি পরিণতি ছিল। বিসৌমা আগামীকাল স্কোয়াডে থাকবেন। এগিয়ে যান এবং আমাদের একটি বড় খেলা আছে,” ফ্র্যাঙ্ক বলেছিলেন।
মালি মিডফিল্ডার তার চুক্তির চূড়ান্ত বছরে প্রবেশ করেছেন, ক্লাবটি স্থানান্তর উইন্ডোতে সক্রিয় থাকার কারণে তার ভবিষ্যত এখনও টটেনহ্যাম থেকে দূরে থাকতে পারে।
ক্রিস্টাল প্যালেসের ইবেরেচি ইজে এবং ম্যানচেস্টার সিটির আক্রমণকারী সাভিনহো লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, তবে ফ্র্যাঙ্ক নির্দিষ্ট নামগুলিতে আঁকতে অস্বীকার করেছিলেন।
“বিভিন্ন উপায়ে আমি স্কোয়াডে খুব খুশি। আমি মনে করি অনেক ভাল খেলোয়াড় আছে,” তিনি বলেছিলেন।
“অবশ্যই, আমরা যতটা সম্ভব শক্তিশালী এবং প্রতিযোগিতামূলক স্কোয়াড চাই। আমি জানি যে ড্যানিয়েল (লেভি), জোহান (ল্যাঞ্জ) এবং ভিনাই (ভেঙ্কটাম) রাতারাতি কাজ করছেন।”
শনিবার ক্লোজ-সিজনে বরখাস্ত অ্যাঞ্জি পোসেকোগ্লোকে প্রতিস্থাপনের পরে ফ্র্যাঙ্কের টটেনহ্যামের ঘরের অভিষেক চিহ্নিত করবে।
গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে টটেনহ্যামের হতাশার 17 তম স্থান অর্জনের উন্নতির জন্য ফ্র্যাঙ্ক চাপের মধ্যে রয়েছে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ইউরোপা লিগের চূড়ান্ত জয়ের সাথে পোস্টেকোগ্লোকে বাঁচানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়।
“আমি জানি যখন আমি আগামীকাল জেগে উঠি এবং আমি জানি যে আমি যখন স্টেডিয়ামে পা রাখি তখন আমি কোনও সন্দেহ নেই যে কোনও সন্দেহ নেই,” ফ্র্যাঙ্ক বলেছিলেন।
“এটি প্রথমবার হবে, তাই এটি বিশেষ হবে” “
চেলসি বস মারেসকা নতুন ডিফেন্ডারকে স্বাক্ষর করতে আগ্রহী
আহত লেভি কলওয়িলের অনুপস্থিতি cover াকতে এনজো মারেসকা চেলসির একটি সাইন ইন একটি সেন্টার-ব্যাকের জন্য আগ্রহী।
ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক কলউইল প্রশিক্ষণে পূর্ববর্তী ক্রুশিয়াল লিগামেন্টের আঘাতের পরে নতুন মৌসুমের বেশিরভাগ অংশ মিস করতে চলেছেন।
রবিবার ব্লুজ প্রিমিয়ার লিগের ওপেনারের লন্ডন প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিস্টাল প্যালেসের বাড়িতে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা শুরু করার জন্য টসিন আদারাবিয়ো এবং ট্রেভোহ চালোবা কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা শুরু করতে প্রস্তুত।
চেলসির ব্যবস্থাপক মেরেস্কা অবশ্য তার বর্তমান স্কোয়াডের মধ্যে থেকে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের মূল ব্যক্তিত্বকে ২২ বছর বয়সী কলউইলকে প্রতিস্থাপন করতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে এবং বেনফিকার অ্যান্টোনিও সিলভা’র পদক্ষেপের সাথে যুক্ত হয়েছেন।
মেরেস্কা শুক্রবার সাংবাদিকদের বলেন, “আপনি জানেন যে আমরা যেভাবে খেলতে চাই তার জন্য গত মৌসুমে লেভি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।”
“আমরা বহুবার বলেছিলাম যে আমরা যদি সঠিক উপায়ে তৈরি করতে সক্ষম হই তবে আমরা সম্ভাবনা তৈরি করতে এবং সঠিক উপায়ে আক্রমণ করতে সক্ষম হয়েছি। লেভি আমাদের বিল্ড-আপের একটি বিশাল অংশ ছিল এবং এখন তিনি বাইরে রয়েছেন।
“আমরা অভ্যন্তরীণভাবে একটি সমাধান সন্ধান করার চেষ্টা করছি, তবে ক্লাবটি আমার কী মনে হয় ঠিক তা জানে এবং আমরা কী ঘটে তা দেখব।” ইতালিয়ান বস যোগ করেছেন: “আমি মনে করি আমাদের একটি কেন্দ্রীয় ডিফেন্ডার দরকার We আমরা একটি অভ্যন্তরীণ সমাধান খুঁজছি তবে আমি যেমন বলেছি, ক্লাবটি আমার কী মনে হয় ঠিক তা জানে।
“আমাদের একটি দুর্দান্ত স্কোয়াড রয়েছে। আমরা স্কোয়াডে খুশি। আমরা কোনও সন্দেহ নেই। তবে আমরা বহুবার বলেছিলাম যে স্থানান্তর উইন্ডোটি খোলা থাকলে কিছু ঘটতে পারে।”