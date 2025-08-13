ফ্র্যাঞ্চাইজি মোডে পুনর্নির্মাণের শীর্ষ 5 টি দল

ম্যাডেন এনএফএল 26 এই সপ্তাহে চালু হচ্ছে এবং করণীয় সবচেয়ে জনপ্রিয় কাজগুলির মধ্যে একটি হ’ল ভক্তদের তাদের ভাগ্য ঘুরিয়ে দেওয়ার আশায় একাধিক মরসুম জুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি মোডে সংগ্রামী দলগুলি পুনর্নির্মাণ করা। চূড়ান্ত দল এবং সুপারস্টারদের পাশাপাশি, ফ্র্যাঞ্চাইজি মোডের জন্য নিশ্চিত মোডগুলির মধ্যে একটি ম্যাডেন এনএফএল 26। আপনি আপনার পছন্দের একটি দলকে সুপারবোল গ্লোরিতে গাইড করার জন্য সর্বাধিক ভক্তদের জন্য এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মোড হিসাবে রয়ে গেছে।
যদিও বেশিরভাগ খেলোয়াড় সম্ভবত তাদের প্রিয় দলটি ব্যবহার করবেন, একটি জনপ্রিয় বিকল্প হ’ল লড়াই করা ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির ভাগ্য চেষ্টা করা এবং পরিবর্তন করা। ফিলাডেলফিয়া ag গলস এবং ক্যানসাস সিটি চিফস থেকে দূরে, যারা আমেরিকান ফুটবলের বৃহত্তম খেলায় তাত্ক্ষণিক প্রত্যাবর্তনের সন্ধান করবে, অন্যান্য অনেক দল কেবল এই জাতীয় asons তুগুলির স্বপ্ন দেখতে পারে। এখানে সেরা পাঁচটি দল রয়েছে যা আপনি ফ্র্যাঞ্চাইজি মোডে পুনর্নির্মাণ করতে পারেন।
টেনেসি টাইটানস
প্রথম খসড়া বাছাই কিন্তু ওভারহোল প্রয়োজন
পুনর্নির্মাণের জন্য সবচেয়ে সুস্পষ্ট দলগুলির মধ্যে একটি ম্যাডেন এনএফএল 26 এর ফ্র্যাঞ্চাইজি মোড আগের মরসুমের পরিসংখ্যানগতভাবে সবচেয়ে খারাপ দল। 3-14 রেকর্ড সহ তিনটি দলের মধ্যে একটি, টেনেসি টাইটানদের এই বছরের এনএফএল খসড়াটিতে প্রথম বাছাই হয়েছিল এবং এটি একটি আকর্ষণীয় বিকল্প। বোর্ড জুড়ে তাদের বেশিরভাগ দুর্বল রোস্টার রয়েছে। একটি ব্যতিক্রম সহ অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ বা ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলির অভাব রয়েছে।
সামগ্রিকভাবে সংগঠনটির দিকনির্দেশের অভাব রয়েছে তবে তাদের একটি উপাদান রয়েছে যা একটি পুনর্নির্মাণকে খুব উত্তেজনাপূর্ণ সম্ভাবনা তৈরি করে।
খসড়াটিতে প্রথম বাছাইয়ের সাথে তারা কোয়ার্টার-ব্যাক ক্যাম ওয়ার্ড নির্বাচন করেছে। যখন তার প্রথম রেটিং ইন ম্যাডেন এনএফএল 26 সামগ্রিকভাবে মাত্র 72, তার বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটি একটি যা কয়েকটি মরসুমের মধ্যে লিগের অন্যতম সেরা হতে পারে। প্লেয়ার রেটিংয়ে যখন ম্যাডেন এনএফএল 26 কিছু খেলোয়াড়ের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নয়, যখন ফ্র্যাঞ্চাইজি মোডটি মোকাবেলা করার চেষ্টা করছেন, আপনি তাদের সেরা সম্ভাবনাগুলি দেখার জন্য তাদের ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক।
ওয়ার্ডের চারপাশে একটি দল তৈরি করা বলের উভয় পক্ষের চ্যালেঞ্জ এবং প্রথম মরসুমে প্রায় লড়াই হওয়ার গ্যারান্টিযুক্ত। যাইহোক, প্রথম খসড়া বাছাইয়ের বাইরে শুরু করার জন্য একটি খালি ফাঁকা ক্যানভাসের সাথে, টাইটানরা চেষ্টা এবং পুনর্নির্মাণের জন্য সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ দলগুলির মধ্যে একটি।
নিউ ইয়র্ক জায়ান্টস
ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য কোনও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই
নিউইয়র্ক জায়ান্টরা অন্য একটি দল ছিল যা গতবারের মতো একটি বিপর্যয়কর মরসুম ছিল, এনএফসি সম্মেলনে শেষ হয়েছিল। যাইহোক, টাইটানদের বিপরীতে, তাদের আছে অদূর ভবিষ্যতের জন্য এগুলি বহন করার জন্য ভবিষ্যতের কিউবি কোনও পরিষ্কার নয়। পুনর্নির্মাণের জন্য, জ্যাক্সন ডার্ট আপনার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যদি আপনি চান বা আপনি যদি বিকল্প উপায় খুঁজছেন তবে আপনাকে দ্রুত কল করতে হবে।
জায়ান্টদের কিছু প্রতিভাবান রুকি রয়েছে যা একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি মোডে বেশ কয়েকটি মরসুমে ভাল সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে, বিশেষত প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে, তবে তারা গুরুতর বিতর্ক হওয়ার আগে এটি একটি দীর্ঘ রাস্তা দেখায়। বিশেষত মালিক নাবার্স এমন একটি যা একটি চিত্তাকর্ষক রুকি মরসুমের পরে, প্রশস্ত রিসিভারে মারাত্মক হুমকিতে পরিণত হতে পারে।
ফ্রি এজেন্সি খেলোয়াড়দের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি মোডগুলি তৈরি করতে বা ভাঙতে পারে এবং আপনি যদি নিউইয়র্ক জায়ান্টদের পুনর্নির্মাণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন তবে এটি এমন একটি অঞ্চল যা আপনাকে সবচেয়ে বেশি উপার্জন করতে হবে। উপরেরগুলি তাদের পুনর্নির্মাণের জন্য দুর্দান্ত পছন্দ করে তোলে ম্যাডেন এনএফএল 26যেহেতু এখনও ভরাট করার জন্য প্রচুর ফাঁক রয়েছে, পাশাপাশি বাদামের প্রতিভা রয়েছে।
নিউ ইয়র্ক জেটস
প্লে অফ রান ভাঙার সুযোগ
অনুরূপ থিমটি নিউ ইয়র্ক টিম, জেটস দ্বারা অনুভূত হয়েছে। অ্যারন রজার্সের দু’বছরের স্পেলটি এতটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুরু করার পরে দলের সাথে শেষ হয়েছে। তিনি কিউবিতে জাস্টিন ফিল্ডস দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছেন, যিনি গত বছর স্টিলার্সের সাথে এনএফএল -এ তাঁর সেরা মরসুমে আসছেন।
এই তালিকার অনেকগুলি দলের মতোই পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন, কিউবিতে একটি বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।
ক্ষেত্রগুলির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে ডানদিকে তিনি একটি দলকে একটি সুপারবোলে নিয়ে যেতে পারেন ম্যাডেন এনএফএল 26তবে একটি কল করা দরকার। অন্য কোথাও, জেটগুলির প্রচুর তরুণ প্রতিভা রয়েছে যা বাড়তে পারে তবে তাদের চারপাশে অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। পুরো পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন নেই, তবে ফুটবল দলের জন্য একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।
বর্তমান রোস্টার নির্বিশেষে, ফ্র্যাঞ্চাইজি মোড ক্যারিয়ারে চক্রগুলি ভাঙতে চাইছেন তাদের জন্য জেটসের একটি আকর্ষণীয় গল্প রয়েছে। তাদের শেষ প্লে অফের উপস্থিতির 14 বছর ধরে এনএফএল-এ তারা যৌথ দীর্ঘতম রান করেছে, এটি সাধারণ সন্দেহভাজনদের থেকে দূরে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি চালানোর জন্য তাদের জন্য আকর্ষণীয় চ্যালেঞ্জ হিসাবে পরিণত হয়েছে।
নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস
একটি পুনর্নির্মাণ প্রয়োজনীয় পোস্ট বেলিচেক
অনেক ভক্তদের জন্য, এটি একটি অপ্রিয় জনপ্রিয় পছন্দ হতে পারে তবে নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস পুনর্নির্মাণের একটি সুযোগ সবচেয়ে আকর্ষণীয় ম্যাডেন এনএফএল 26। প্রায় দুই দশক ধরে পাওয়ার হাউস, ফ্র্যাঞ্চাইজি টম ব্র্যাডি এবং বিল বেলিকের বিদায়ের পরে এক দিকে এগিয়ে চলেছে।
যদিও এই তালিকার অন্যান্য দলগুলির মতো তাদের বর্তমানে একই সংগ্রাম নেই, তবে এই আসন্ন মরসুমের জন্য তারা অনেকেই অনুরাগী নয়।
এই বছরের ফ্র্যাঞ্চাইজি মোড ওভারহোল কোচিংয়ে আরও বড় উপাদান দেখেছে, যা লড়াইয়ের অনেক দলই রোস্টার হিসাবে যতটা ইস্যু। নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে তাদের যে কর্মীদের সাথে কাজ করতে হবে তাদের উন্নতি করতে চাইছেন এমন খেলোয়াড়দের জন্য নতুন সম্ভাবনাগুলি উন্মুক্ত করা উচিত।
নতুন মরসুমের আগে, প্যাটসের প্রচুর উত্তেজনাপূর্ণ তরুণ খেলোয়াড় এবং নতুন তারা রয়েছেতবে এটি তাদের পুনর্নির্মাণের জন্য একটি আকর্ষণীয় বিকল্প করে তোলে। দ্বিতীয় বর্ষের কিউবি ড্রেক মায়, সম্ভাব্য ভবিষ্যতের তারকা সহ, এটি কিউবি সহ একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি বাড়ানোর একটি বিকল্প যা রেডিমেড নয় তবে প্রতিস্থাপনের দরকার নেই।
ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনস
একটি সম্পূর্ণ জগাখিচুড়ি যা পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন
গত মরসুম থেকে তৃতীয় এবং চূড়ান্ত 3-14 দল, ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনস, আসন্ন মরসুমের জন্য এনএফএল -এর সবচেয়ে খারাপ দলগুলির মধ্যে একটি হিসাবে মূলত প্রত্যাশিত এবং একটি বড় পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন। ফ্র্যাঞ্চাইজি মোডে একটি দল তৈরি করার সময় ডান পাওয়ার সবচেয়ে বড় অবস্থানটি কিউবিতে এবং চারটি থাকা সত্ত্বেও তাদের কেউই দীর্ঘমেয়াদে ব্রাউনদের পক্ষে দাঁড়ায় না।
মাইনাস অভিনয় করেছেন মাইলস গ্যারেট, ডেনজেল ওয়ার্ড এবং ডেভিড জোকু, বিভিন্ন পজিশনে মানের অভাব রয়েছে। যাইহোক, সম্ভাবনার সাথে কিউবি পাওয়া অগ্রাধিকার হতে হবে, তবে অপরাধের দক্ষতার অবস্থানগুলি জুড়ে প্রচুর নিয়োগের প্রয়োজন।
ব্রাউনরা কয়েকটি মরসুমকে ধাক্কা দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল, তবে এটি বাস্তবায়িত হতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি নিঃসন্দেহে এনএফএল -এর এখনকার অন্যতম বৃহত্তম জঞ্জাল। তাদের পুনর্নির্মাণ ম্যাডেন এনএফএল 26 এবং এগুলি প্রথমবারের মতো সুপারবোলে নিয়ে যাওয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি মোডের অন্যতম কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়ে গেছে।