ফ্লাইট অপারেশন প্রভাবিত, করাচি থেকে করাচী থেকে ফয়সালাবাদে ফ্লাইট

করাচি থেকে ফয়সালাবাদে ইসলামাবাদের বিমানটি আবহাওয়ার ত্রুটি ও বিমানের অপারেশনের কারণে করাচি থেকে ফয়সালাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
আবহাওয়ার কারণে, ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে 21 টি ফ্লাইটের আগমন ও প্রস্থান বিলম্বিত হয়েছে যখন রিয়াদ, আবু ধাবি, মাসকাত, বাকু এবং দোহা থেকে বিমানগুলি ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে অবতরণ করতে অসুবিধা হচ্ছে।
বিমানের সময়সূচী অনুসারে, বিদেশী বিমানগুলি ইসলামাবাদ থেকে 1 থেকে 2 ঘন্টা বিলম্বিত হয়েছিল।
এগুলি ছাড়াও করাচী থেকে লাহোর পর্যন্ত ফ্লাইটটি দিন দুপুর ১২.৩০ মিনিটে চলে যাবে, যখন করাচির একটি বেসরকারী বিমান সংস্থা ২ ঘন্টা বিলম্বিত হয়েছে।
কুয়ালালামপুর লাহোরের দুটি বিদেশী বিমানের বিমান বাতিল করা হয়েছিল এবং লাহোর বিমানবন্দরে 7 টি ফ্লাইট এবং প্রস্থান 1 থেকে 9 থেকে সাড়ে ঘন্টা বিলম্বিত হয়েছে।