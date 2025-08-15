ফ্লাইট ডিলগুলি হ’ল গুগলের নতুন, এআই চালিত ভ্রমণ অনুসন্ধান সরঞ্জাম

আপাতদৃষ্টিতে আই-ইন্ডিফিকেশন কোনও সীমা জানে না এবং এখন এটি আপনাকে ফ্লাইট বুকিংয়ের জন্য এআইয়ের দিকে ফিরে যেতে চায়। পরের সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ভারতে ঘুরছে, গুগল ফ্লাইটের মধ্যে বাস করে এবং “নমনীয় ভ্রমণকারীদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যাদের এক নম্বর লক্ষ্য তাদের পরবর্তী ভ্রমণে অর্থ সাশ্রয় করছে।”
তারিখ, সময় এবং গন্তব্যগুলি ম্যানুয়ালি নির্বাচন করার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি অতিক্রম করার পরিবর্তে আপনি কেবল এআই-চালিত সহকারীকে প্রাকৃতিক ভাষা অনুরোধগুলি ব্যবহার করে আপনার ভ্রমণের উদ্দেশ্যগুলি বলছেন। এটি আপনার সরবরাহিত কোনও অতিরিক্ত তথ্যের প্রতি মনোযোগ দিয়ে এটি খুঁজে পেতে পারে এমন সেরা ডিলগুলি টানবে।
ফ্লাইট ডিলগুলি রিয়েল-টাইম গুগল ফ্লাইটের ডেটা লাভ করে যাতে আপনি সর্বদা বিভিন্ন বিমান সংস্থা এবং বুকিং অপারেটরদের কাছ থেকে আপ-টু-ডেট ফ্লাইট এবং ডিল দেখিয়েছেন তা নিশ্চিত করতে। গুগল বলেছে যে সরঞ্জামটি প্রথম বিটাতে চালু হচ্ছে এবং সময়ের সাথে সাথে এর সক্ষমতা উন্নত করতে ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করবে। উদাহরণস্বরূপ, সংস্থাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় বেসিক অর্থনীতি ভাড়া বাদ দেওয়ার জন্য একটি বিকল্প যুক্ত করার পরিকল্পনা করেছে।
Al চ্ছিক এআই ডিল-হান্টার ব্যবহার করতে, আপনি হয় ডেডিকেটেডের দিকে যেতে পারেন পৃষ্ঠা বা গুগল ফ্লাইটে শীর্ষ-বাম ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে এটি নির্বাচন করুন।