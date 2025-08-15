ফ্লাকো ল্যাপেজ জ্বলজ্বল করে, প্যালমিরাস ইউনিভার্সিটিওকে ছুঁড়ে দেয় এবং লিবার্টাদোরসে একটি জায়গা ফরোয়ার্ড করে

ভার্ডনের একটি অপ্রতিরোধ্য খেলা শুরু হয়েছে এবং টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য ভিটার রকের সাথে আর্জেন্টিনার সাথে সুর রয়েছে
14 আগে
2025
– 23H24
(11:28 pm এ আপডেট হয়েছে)
পাম্মিরাস কোপা লিবার্টাদোরসের কোয়ার্টার ফাইনালের খুব কাছাকাছি। বৃহস্পতিবার (১৪) রাতে, ভার্ডন অশান্ত দিনগুলির পরে ভাল ফুটবল পেয়েছিল এবং লিমাতে পেরু বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪-০ গোলে ফেলে দেয়। আর্জেন্টাইন এবং ব্রাজিলিয়ানদের একজনের দুটি গোলের সাথে ফ্ল্যাকো ল্যাপেজ এবং ভিটার রোক আক্রমণটির দায়িত্বে ছিলেন। গুস্তাভো গামেজ অন্য গোলটি করেছেন আলভিভার্ডে।
ফলস্বরূপ, পামেমিরাস কেবল অ্যালিয়ানজ পার্কে ট্র্যাজেডির মাধ্যমে নির্মূল করা হবে। পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নিতে বা সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের জন্য পাঁচ স্কোর করার জন্য পেরুভিয়ানদের সাও পাওলোতে তাদের পরাজয় ফিরিয়ে দিতে হবে।
রিটার্ন গেমের আগে, আগামী বৃহস্পতিবার (২১), ভার্ডন আগামী রবিবার (১ 17) রিও ডি জেনিরোতে বোটাফোগোর বিপক্ষে মাঠে প্রবেশ করেছেন। একই দিন, বিশ্ববিদ্যালয় পেরুভিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য হুয়ানকায়ো সফর করে।
শুরু শুরু
পাম্মিরাস সব কিছু দিয়ে ম্যাচটি শুরু করেছিলেন। ফ্লাকো ল্যাপেজ এবং ভিটার রোকের গঠিত এই জুটি আক্রমণে খুব ভাল কাজ করেছিল এবং প্রথম মিনিটে ফলাফল দেয়। আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকারের সাথে উপস্থাপিত হয়েছিল, যিনি এলাকায় বেনেডেটো ছিটকে পড়েছিলেন। পেনাল্টি, যা গুস্তাভো গমেজ কোণে স্কোর করতে কঠোর আঘাত করেছিল। ছয় মিনিট পরে, কাগজটি বিপরীত হয়েছিল এবং ফ্লাকোর সাথে রোক তাবেলো, যা দ্বিতীয়টি তৈরি করতে এলাকায় প্রবেশ করেছিল।
পেরুভিয়ানরা আক্রমণে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং এলাকায় ক্রস বলগুলিতে সুযোগ তৈরি করেছিল। মূলত, পোলো এলাকায় অতিক্রম করে লালিত হয়ে উঠল। ভার্ডন নিম্নলিখিতটিতে এসেছিলেন, যখন ভিটার রোক প্রতিরক্ষা সুযোগ নিয়েছিলেন, এই অঞ্চলটিতে আক্রমণ করেছিলেন এবং ব্রিটোসের হাতে লাথি মেরেছিলেন। কেবল দ্বিতীয়বার আক্রমণকারী অপচয় করেনি। পিকেরেজ প্রতিরক্ষা মাঠের সুন্দর লঞ্চটি আঘাত করেছিলেন, রোক তার নদীতে জিতেছিলেন, এই অঞ্চলটিতে আক্রমণ করেছিলেন এবং তৃতীয়টি তৈরি করতে কঠোর লাথি মেরেছিলেন, এখনও প্রথম পর্যায়ে।
ফ্লাকো আরও একটি এবং খেজুর গাছ তৈরি করে
দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকে, পামিরাস পিচে সুবিধাজনক হয়ে ওঠে। ফ্লাকো ল্যাপেজের মিডফিল্ডে রিভারোস ফাউল ছিল এবং হলুদ পেয়েছিল। যাইহোক, ভের রেফারি ডেকেছিলেন, যিনি পর্যালোচনার উত্তর দিয়েছিলেন এবং উরুগুয়ান ডিফেন্ডারকে বহিষ্কার করেছিলেন।
সংখ্যাগত সুবিধা সত্ত্বেও, পামিরাস গেমটিকে খুব বেশি জোর করেনি এবং কেবল সুবিধাটিকে সমর্থন করেছিল। প্রথম ভাল আগমনে, ফ্যাসুন্ডো টরেস গোলরক্ষককে cover াকতে চেষ্টা করেছিলেন এবং এটি পাঠিয়েছিলেন। তারপরে পিকেরেজ এলাকার বাইরে থেকে ঝুঁকি নিয়ে পোস্টটি আঘাত করে। রিবাউন্ডে, ফ্লাকো ল্যাপেজ ঘরটি চিহ্নিত করতে উপস্থিত হয়েছিল। যাইহোক, সহকারী একটি অফসাইড স্কোর করেছিল, তবে ভিএআর রেফারি নামে পরিচিত এবং আর্জেন্টাইনের দ্বিতীয় গোলটি নিশ্চিত করা হয়েছিল।
এমনকি রুটের সাথেও, আলভিভারডও প্রসারিত করার সুযোগ তৈরি করেছিলেন। এমিলিয়ানো মার্টিনেজ এলাকার প্রবেশদ্বারে পেয়েছিলেন এবং ব্রিটোদের রক্ষার জন্য কঠোর লাথি মেরেছিলেন। তারপরে আনবাল মোরেনো এলাকার বাইরে থেকে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে লক্ষ্যটি পাঠিয়েছিল। সংযোজনগুলি পাশাপাশি, অ্যালান এলাকায় প্রবেশ করে এবং এটি বাইরের দিকে প্রেরণ করে। তবে পরাজয়টি গ্রাস করা হয়েছিল এবং পামিরাস শ্রেণিবিন্যাসের খুব কাছাকাছি।
ইউনিভার্সিটিও-প্রতি 0 এক্স 4 পাম গাছ
কোপা লিবার্টাদোরস 2025 – অষ্টম ফাইনাল (ব্যবহৃত খেলা)
তারিখ এবং সময়: 14/08/2025 (বৃহস্পতিবার), 21h30 এ (ব্রাসিয়া)
স্থানীয়: স্মৃতিসৌধ, লিমা (প্রতি)
লক্ষ্য: গুস্তাভো গামেজ, 5 ‘/1ºT (0-1); ফ্লাকো ল্যাপেজ, 11 ‘/1ºT (0-2); ভিটার রোক, 30 ‘/1ºT (0-3), ফ্লাকো ল্যাপেজ, 30’/২ য় (0-4)
বিশ্ববিদ্যালয়: ব্রিটোস; করজো, রিভারোস এবং বেনেডেটো; পোলো, উরিয়া (মুরাগাররা, অন্তর), পেরেজ গুয়েডেস (ক্যারাবালি, ১১‘/2ºT)কনচা (কাস্টিলো, 20‘/2ºT)এবং ইনগা; এডিসন ফ্লোরস (ভেলেজ, 33‘/2ºT) ই ভ্যালেরা (চুরান, 20‘/2ºT)। প্রযুক্তিগত: জর্জি ফোসাটি।
পামিরাস: ওয়েভারটন; গিয়া, গুস্তাভো গমেজ, মাইকেল এবং পিকেরেজ; এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, লুকাস ইভানজেলিস্টা (আনবাল মোরেনো, 26‘/2ºT) এবং মরিসিও (ফ্যাসুন্ডো টরেস, 11‘/2ºT); সোসা (ফিলিপ অ্যান্ডারসন, 11‘/2ºT)ফ্লাকো ল্যাপেজ (অ্যালান, 34‘/2ºT) এবং ভিটার রোক (লুইঘি, 34‘/2ºT)। প্রযুক্তিগত: আবেল ফেরেরিরা।
সালিস: ফ্যাকুন্ডো টেলো (আরগ)
সহকারী: গ্যাব্রিয়েল চাদ (আরগ) এবং ফ্যাকুন্ডো রদ্রিগেজ (আরগ)
আমাদের: সিলভিও ট্রুকো (আরগ)
হলুদ কার্ড: বেনেডেটো এবং পোলো (ইউনি); মাওরসিও (এসইপি)
লাল কার্ড: রিভারোস, 7 ‘/2ºT (ইউনি)
