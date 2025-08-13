ফ্লুটারওয়েভের অর্ধ-বছরের 2025 পর্যালোচনা লাভজনক অগ্রগতি হাইলাইট করে, বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি জোরদার করে

আফ্রিকার শীর্ষস্থানীয় অর্থ প্রদান প্রযুক্তি সংস্থা ফ্লুটারওয়েভ তার অর্ধ-বছরের 2025 পর্যালোচনা প্রকাশ করেছে, লাভজনক অগ্রগতি, কৌশলগত বৃদ্ধি, পণ্য উদ্ভাবন, অর্থ প্রদানের অংশীদারিত্ব এবং বৈশ্বিক সম্প্রসারণ দ্বারা চিহ্নিত শক্তিশালী পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে।
লাভজনকতা এবং স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দ্বারা পরিচালিত, ফ্লুটারওয়েভ 2025 এর প্রথমার্ধে লেজার-কেন্দ্রিক একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য ব্যয় করেছিল যা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করার ভিত্তি স্থাপন করে।
Our আমাদের 2024 গড়ের তুলনায় 2025 সালের মধ্যে 2x মাসিক মার্জিন রেকর্ড করা হয়েছে, ব্যয় শৃঙ্খলা এবং দক্ষতার উপর আমাদের লেজার ফোকাসের সরাসরি ফলাফল।
Ant এন্টারপ্রাইজ পেমেন্ট YOY তে প্রায় 20% টিপিভি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, মূল বিভাগগুলিতে এর কৌশলগত ফোকাসের প্রভাব প্রতিফলিত করে।
● 20 টি নতুন মার্কিন অর্থ ট্রান্সমিটার লাইসেন্স সুরক্ষিত, মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই মোট 34 টি সরাসরি লাইসেন্স।
Han ঘানা, সেনেগাল, ক্যামেরুন এবং জাম্বিয়ায় প্রসারিত অপারেশনগুলি নিয়ন্ত্রক অবস্থানকে শক্তিশালী করে।
Company কোম্পানির প্রথম গ্রুপ-ওয়াইড অডিট সফলভাবে সম্পন্ন করেছে, আন্তর্জাতিক মানের সাথে আর্থিক সারিবদ্ধ করে।
“আমরা ভ্যানিটি মেট্রিক্সের তাড়া করছি না। আমরা এমন একটি সংস্থা তৈরি করছি যা হাইপকে ছাড়িয়ে যায়, যা শৃঙ্খলার সাথে স্কেল করে এবং এটি আফ্রিকান উদ্ভাবনকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মানচিত্রের কেন্দ্রে রাখে। আমাদের অর্ধ-বছর 2025 পর্যালোচনা প্রমাণ করেছিল যে আমরা একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার উপর কার্যকর করছি,” ফ্লুটারওয়েভের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও ওলুগবেং “জিবি” অ্যাগবুলা স্থির করে।
ফ্লুটারওয়েভের বছরের প্রথমার্ধটি বিভিন্ন খাত এবং অঞ্চল জুড়ে কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পণ্য উদ্ভাবন এবং ক্রমবর্ধমান বাজারের গভীরতা দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়েছিল।
Africa আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্যে লেনদেনের প্রায় 1 বিলিয়ন ডলার সুবিধার্থে নোরাফার্স্ট এবং স্কাইয়ের মতো প্রধান পূর্ব এশীয় খেলোয়াড়দের আকর্ষণ করে।
11 11 টি দেশে এসএমইগুলির জন্য সামাজিক বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য অধ্যায় এআইয়ের সাথে সহযোগিতা করেছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, ইইউ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেমিট্যান্সের জন্য প্রেরণ অ্যাপটি প্রসারিত করতে গ্লোবাল রেমিটের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে।
Anter এন্টারপ্রাইজ বণিকদের জন্য স্ট্যাবলকয়েন বন্দোবস্ত বিকল্পগুলি সরবরাহ করার জন্য সার্কেলের সাথে বাহিনীতে যোগদান করেছে।
এই অসাধারণ অর্ধ-বর্ষের 2025 পারফরম্যান্স দেখায় যে ফ্লুটারওয়েভ তার পরবর্তী বৃদ্ধির পর্যায়ের কাছাকাছি এবং আফ্রিকার ব্যবসায় দ্বারা বর্ণিত হিসাবে “আফ্রিকার সবচেয়ে সফল ফিনটেক” হিসাবে তার অবস্থান বজায় রাখতে ভাল অবস্থানে রয়েছে।