ফ্লুমিনেন্স দক্ষিণ আমেরিকার গ্রাহকদের তালিকায় চারটি এক্সচেঞ্জ তৈরি করে

সোটেল্ডো, লুসিয়ানো অ্যাকোস্টা, জন কেনেডি এবং মুরিলো ফ্লেক কন্টিনেন্টাল টুর্নামেন্টের 16 এর রাউন্ডের জন্য নতুন ট্রাইকার টুকরা
শুক্রবার (৮) এ ফ্লুমিনেন্স তৈরি হয়েছে, ১ of রাউন্ডের জন্য নিবন্ধিত খেলোয়াড়দের তালিকায় চারটি এক্সচেঞ্জ। সর্বোপরি, প্রবিধান অনুসারে নতুন অ্যাথলিটরা যারা অফিসিয়াল তালিকা রেখেছেন তাদের সংখ্যার উত্তরাধিকারী।
এইভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্লাব বিশ্বকাপের আগে অতিরিক্ত উইন্ডোতে ভাড়া নেওয়া সোটেল্ডো রেনাটো অগস্টোতে প্রবেশ করেছিলেন, যিনি বোর্ডের সাথে কথা বলার পরে ক্লাবটি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।
গত শুক্রবার (৮) ঘোষিত, লুসিয়ানো অ্যাকোস্টা ইংল্যান্ড ওলভারহ্যাম্পটনের সাথে আঘাত করা ঝন আরিয়াসের জায়গাটির উত্তরাধিকারী হবেন, এবং জন কেনেডি কেভেন স্যামুয়েলের জায়গা নিয়েছেন। এগুলি ছাড়াও, মুরিলো ফ্লেকের জায়গাটি ছিল গুস্তাভো রামালহো।
আর্জেন্টিনার, যিনি গত বৃহস্পতিবার ()) রিও ডি জেনিরোতে অবতরণ করেছিলেন ২০২৮ সালের শেষের দিকে সুনির্দিষ্টভাবে স্বাক্ষর করার জন্য, ডালাস এফসি (ইউএসএ) এর সাথে পৌঁছেছেন এবং ইতিমধ্যে নিয়মিত করা হয়েছে।
কোচ রেনাটো গাইচোর পুরুষরা আগামী মঙ্গলবার (12), 21:30 (ব্রাসলিয়া) এ দক্ষিণ আমেরিকার 16 এর রাউন্ড শুরু করেছেন। তারা কলম্বিয়ার পাসকুয়াল গেরেরো অলিম্পিক স্টেডিয়ামে কালী আমেরিকার মুখোমুখি। রিটার্ন গেমটি 19 তম (মঙ্গলবার), মারাকানিতে 21:30 এও অনুষ্ঠিত হয়।
