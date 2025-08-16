ফ্লুমিনেন্স ফরোয়ার্ড ইগর রাবেলো নিয়োগ করে

প্লেয়ার ট্রিকোলার দিয়ে সাইন করতে অ্যাটলেটিকোর সাথে সমাপ্ত হবে
ফ্লুমিনেন্স ইগর রাবেলোর নিয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন। 30 বছর বয়সী ডিফেন্ডার এর সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে অ্যাটলেটিকো “জিই” এর তথ্য অনুসারে, সোমবার (18) রিও ডি জেনিরোতে সমাপ্তির জন্য এবং রিও ডি জেনিরোতে মেডিকেল পরীক্ষা এবং স্বাক্ষর করার জন্য প্রত্যাশিত। অতএব, এটি বিনা ব্যয়ে পৌঁছে যাবে।
ইগর রাবেলো এই বছরের শেষ অবধি অ্যাটলেটিকোর সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন। যাইহোক, এটি পরিকল্পনার বাইরে ছিল। সুতরাং, মিনাস জেরেইস ক্লাবের বোর্ডটি ছেড়ে যাওয়া কঠিন করে তুলেনি। ফ্লুমিনেন্স ছাড়াও সাও পাওলো এবং ফোর্টালিজাও আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তবে রিও ডি জেনিরোতে ফিরে আসার খেলোয়াড়ের ইচ্ছা ছিল পক্ষে।
বোটাফোগো ২০১ 2016 সালে প্রকাশিত, ইগর রাবেলো যখন কম বয়সে ফ্লুমিনেন্স বেস বিভাগের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। যাইহোক, এখনও বেসে এটি গ্লোরিওসোর পক্ষে ছিল, যেখানে তিনি পেশাদার হয়েছিলেন। ১১০ টি গেম এবং সাতটি গোল ছিল। 2019 সালে, তিনি অ্যাটলেটিকোকে আঘাত করেছিলেন, যেখানে তিনি 220 ম্যাচ খেলেন এবং আটটি গোল করেছিলেন, পাশাপাশি 2021 -এর ব্রাসিলিরিও এবং ব্রাজিল কাপের মতো শিরোপা জিতেছিলেন।
ইগর রাবেলো নিয়োগের ফলে ফ্লুমিনেন্সকে বাজারে অন্য ডিফেন্ডার চাওয়া থেকে বিরত রাখে না। সর্বোপরি, শক্তিবৃদ্ধি সত্ত্বেও, ডিফেন্ডার অ্যাটলেটিকো রক্ষার জন্য ব্রাজিলিয়ান এবং দক্ষিণ আমেরিকা কাপে কাজ করতে পারবেন না। প্লেয়ারটি এমন একটি খাতে অতিরিক্ত অংশ হিসাবে পৌঁছেছে যাতে থিয়াগো সিলভা, ফ্রেইটস, ইগনিসিও এবং মানোয়েলের মতো নাম রয়েছে।
সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে আমাদের সামগ্রী অনুসরণ করুন: ব্লুজস্কি, থ্রেডস, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক।