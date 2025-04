ফ্লুমিনেন্স লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছে, তবে ব্রাজিলিয়ান কাপের জন্য অ্যাপারসিডেন্স জিতেছে

ছবি: মার্সেলো গোনালভেস / ফ্লুমিনেন্স এফসি – ক্যাপশন: কেনো, চূড়ান্ত পর্যায়ে 35 ‘তে, মারাকান / প্লে 10 -এ ফ্লুমিনেন্সের জয়ের গোলটি করেছিলেন

মারাকানাতে মাত্র ৮,০০০ এরও বেশি লোকের হয়ে খেলে ব্রাজিলিয়ান কাপের প্রথম পর্বের খেলায় মঙ্গলবার (২৯) এপ্রেসিডেনস-গো 1-0 ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল। দেরিতে স্কোর করা গোলটি চূড়ান্ত পর্যায়ে 35 ′ এ কেনো থেকে এসেছিল। মারাকায় উপস্থিত ভক্তরা আবেগের মিশ্রণটি বেঁচে ছিলেন, কারণ এটি ত্রাণের লক্ষ্যের কয়েক মিনিট আগে দলকে উত্সাহ দিয়েছিল। তবুও, চূড়ান্ত হুইসলে বুস। (চর্বি) ভিটোরিয়ার সাথে, ত্রিকোণ চতুর্থ পর্যায়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য রিটার্নে (21 মে) ড্রয়ের জন্য খেলবে।

প্রথমবার

ম্যাচটি ফ্লুমিনেন্সের জন্য খারাপ সংবাদ দিয়ে শুরু হয়েছে। 9 at এ, ক্যানো ডিফেন্ডার ওয়েলিংটনের সাথে বিরোধে পা বাড়িয়ে ডিফেন্ডারের সাথে নিজেকে হতবাক করে দিয়েছিল। ট্রাইকার স্ট্রাইকারের পক্ষে সবচেয়ে খারাপ, যিনি হাঁটুর ব্যথা এবং স্ট্রেচার ছেড়ে যাওয়ার পরে প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন ছিল। এর খুব শীঘ্রই, 12 at এ, প্রায় তার প্রতিস্থাপনটি চিহ্নিতকারীটি খুলল। সর্বোপরি, ডানদিকে দর্শনীয় খেলায়, গুজ কাটা আলো এবং ইভটি প্রথমে লাথি মেরেছিল। ম্যাথিউস আলভেস, খুব ভালভাবে স্থাপন করা, কোণে সেভ করেছিলেন। আরিয়াস, 16 at এ, আর্চারকে আবার কাজ করে তুলেছে, এবার দূর থেকে একটি কিক করে।

অ্যাপারসিডেন্সে অবশ্য এর অস্ত্র ছিল। গুই মিরা উচ্চ গতিতে পালিয়ে গিয়েছিল, তবে জুলিয়ো কেজারের পাসের পরিবর্তে কিকের জন্য বেছে নিয়েছিল, ফ্যাবিওর পথে মুক্ত ছিল। ইগনাসিও, একটি চিত্তাকর্ষক কার্ট সহ, দূরে সরে গেছে। এর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, ডানদিকে ধোঁয়া তৈরি করার জন্য, ভাল পায়ে কাটা এবং লাথি মারার জন্য বাম -হ্যান্ডড জোওও মার্কোসের পালা হয়েছিল – তবে দুর্বল।

গোলের অনুপস্থিতির জন্য আশঙ্কাজনক ভিড়ের সাথে, ফ্লুমিনেন্স চলে গেল। কেনো, আবার দূর থেকে, ম্যাথিউস আলভেসকে ছড়িয়ে দিতে বাধ্য করেছিল। বাম দিকে, আরিয়াস বলটিতে খুব খারাপভাবে নিয়েছিল এবং লক্ষ্যটি মিস করেছে। চূড়ান্ত হুইসলে, মারাকানির স্ট্যান্ডগুলি থেকে বুস os

দ্বিতীয়বার

যদিও রেনাটো গাইচো চূড়ান্ত পর্যায়ে বিকল্প ছাড়াই ফিরে আসেন, দলের উন্নতির জন্য অবস্থানের অবস্থান। গ্যানসো, যিনি প্রথমার্ধে এভারাল্ডোর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন, মাঠে কিছুটা পিছিয়ে ছিলেন এবং স্যামুয়েল জাভিয়েরকে হাফ মুনে 5 at এ আশ্চর্যজনক মনে করেছিলেন ′ পাশটি কেনোর জন্য হিল নিরাময় করেছে, যিনি প্রথমে লাথি মেরেছিলেন। ম্যাথিউস আলভেস আবার রক্ষার জন্য কোণে পড়ে গেলেন। গোলকিপার আবার কেনোর কিকটিতে 9 ′ এ আবার উপস্থিত হয়েছিল, আবার গিরগিটিকে বাঁচায়।

তারপরে ফ্লুমিনেন্স থেকে একটি ব্লিটজ। ফ্রেইটস, দুটি সদর দফতরে প্রায় স্কোরিংটি খুলল। প্রথমটিতে, গোলরক্ষক খেলায় তার সবচেয়ে দর্শনীয় প্রতিরক্ষা করেছিলেন। সোমবার, এটি পোস্টে আঘাত করেছে। বলটি কেবল প্রবেশ করল না।

এতে অ্যাপারেসিডেন্স পাল্টা গোলের বিরুদ্ধে হুমকি দিতে শুরু করে। বাম দিক থেকে খেলার পরে, গুই মিরা ফ্যাবিওর মুখোমুখি হয়েছিল, তবে ট্রিকোলার গোলের বাম দিকে লাথি মেরেছিল। প্রায় অভিন্ন বিডে, 30 at এ, তিনি আবার দুর্দান্ত সুযোগটি মিস করেছেন, এমন সময়ে ফ্যানের উচ্চ বুস দ্বারা চিহ্নিত। তবে অভিযোগ শীঘ্রই স্বস্তি হয়ে উঠবে। সর্বোপরি, 35 at এ, কেনো উদ্বেগজনক ট্রাইকার ফ্যানের কাছ থেকে গোলের চিৎকার নিয়েছিল। তার বৈশিষ্ট্যযুক্ত খেলায়, তিনি বাম দিক থেকে এবং ডানদিকে, এলাকার বাইরে থেকে, ম্যাথিউস আলভেসকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন। বুস দলের নিচে অভিনয় করার পরেও রিটার্নের জন্য ফ্লু সুবিধা।

ফ্লুমিনেন্স এবং অ্যাপারেসিডেন্সের পরবর্তী পদক্ষেপগুলি

মারাকানিতে ফ্লুমিনেন্স অনুসরণ করে। এটি কারণ এটি শনিবার (3 মে), ব্রাসিলিরিওর সপ্তম রাউন্ডের জন্য, একটি খেলায়, 18:30 (ব্রাসিলিয়া থেকে) শুরু হওয়া একটি খেলায় খেলাধুলা গ্রহণ করে। অ্যাপারেসিডেন্সের বিরুদ্ধে রিটার্নটি কেবল 21 তম স্থানে ঘটে, এখনও একটি সংজ্ঞায়িত স্টেডিয়াম ছাড়াই, 19:30 এ। ১-০ ব্যবধানে বিজয়ের সাথে কোচ রেনাটো গাইচোর দলটি ড্রয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য খেলেন।

গোয়েস দলটি পরিবর্তে, রবিবার (৪) জাতীয় টুর্নামেন্টের তৃতীয় রাউন্ডের জন্য সেরি ডি -এর হয়ে খেলতে ফিরে আসে। আবার ফ্লুমিনেন্সের মুখোমুখি হওয়ার আগে আরও দুটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকবে। দুটি গোলের পার্থক্যের জন্য জয়ের ক্ষেত্রে অ্যাপারেসিডেন্স অগ্রগতি করে।

ফ্লুমিনেন্স 1 x 0 অ্যাপারসিডেন্স

কোপা দো ব্রাসিল – তৃতীয় পর্ব (ব্যবহৃত গেম)

স্থানীয়: মারাকান, রিও ডি জেনিরোতে (আরজে)

তারিখ এবং সময়: মঙ্গলবার, 29/04/2025, 9:30 অপরাহ্ন (ব্রাসিলিয়া)

জনসাধারণ/আয়: 8,702 ভক্ত/আর $ 295,254.00

ফ্লুমিনেন্স: ফবিও; স্যামুয়েল জাভিয়ের, ইগনাসিও, ফ্রেইটস এবং ফুয়েন্তেস (রেনি, 25 ‘/2ºT); মার্টিনেলি (লিমা, 11 ‘/2ºQ), নোনাতো (লেজকানো, 25’/2ºT) এবং গুজ (সেরনা, 25 ‘/2ºT); আরিয়াস, কেনো এবং ক্যানো (ইভ, 11 ‘/1 ম টি)। প্রযুক্তিগত: রেনাটো গাউচো।

অ্যাপারসিডেন্স: ম্যাথিয়াস আলভেস; ডেভিড, ওয়েলিংটন, লুকাস রোচা (ভ্যান্ডারলি, 24 ‘/2 টি) এবং মারিও হেনরিক; ম্যাথিউস চ্যাভস (এনজো, 11 ‘/2ºT), অ্যালিফ (ডায়েগো, 11’/2ºT) এবং গুই মিরা (লওরো, 39 ‘/2ºT); বুবা, জোও মার্কোস এবং জেলিও কেসার (কাইও নুনেস, 24 ‘/২ য়)। প্রযুক্তিগত: ল্যাসিও ফ্ল্যাভিও।

লক্ষ্য: কেনো, 35 ‘/2ºT (1-0);

সালিস: জোনাথন বেনকেনস্টাইন পিনহিরো (আরএস)

সহকারী: মরা মাস্তেলা মোরিরা (আরএস) এবং জর্জি এডুয়ার্ডো বার্নার্ডি (আরএস)

আমাদের: ভিনিসিয়াস ফারলান (এসপি)

হলুদ কার্ড: ফুয়েন্তেস (ফ্লু); মারিও হেনরিক, ডেভিড, লুকাস রোচা, ওয়েলিংটন (এপিএ)

লাল কার্ড: –

