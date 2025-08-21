ফ্লেমেঙ্গো আবার ইন্টার্নসিয়োনালকে মারধর করে এবং লিবার্টাদোরসের কোয়ার্টার ফাইনালে অগ্রসর হয়

টাইল প্রথমার্ধে চিহ্নিত, চূড়ান্ত পর্যায়ে পেড্রো এবং ফ্ল্যামেঙ্গো বুধবার, 20/8 এর রাতে 43,581 দাতা সহ একটি বৈরা-রিওতে ইন্টারন্যাশনালকে 2-0 ব্যবধানে পরাজিত করেছিলেন। খেলাটি 16 এর লিবার্টাদোরস রাউন্ডের ফিরে আসার জন্য ছিল। তিনি মারাকানায় 1-0 ব্যবধানেও জিতেছিলেন, রেড-ব্ল্যাক প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে অগ্রসর হয়। টেট্রার স্বপ্ন এখনও বেঁচে আছে। লাল-কালোটি প্রায় পুরো খেলাটি উচ্চতর ছিল, কেবল চূড়ান্ত মিনিটে দম বন্ধ হয়ে যায়, যখন ইন্টার বোরির সাথে তার একমাত্র সম্ভাবনা হারিয়েছিল (পোস্টে) এবং উদ্ভাবিত ভ্যালেন্সিয়া, যিনি সমাপ্তিতে খোঁচা দিয়েছেন।
এটি ন্যায্য বিজয় ছিল, কারণ ফ্ল্যামেঙ্গো অনেক উন্নত ছিলেন এবং আক্রমণে অযোগ্য আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিকটির সামনে আরও বড় স্কোরের প্রাপ্য ছিলেন। ব্রুনো হেনরিক দু’টি গোল করেছিলেন প্রতিবন্ধক দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। ম্যাচ শুরুর অল্প সময়ের আগে কাগজের কাটা বৃষ্টির কারণে এই গেমটি 20 মিনিট দেরি করেছিল। কিছু আন্তঃ কর্মচারীর একটি ত্রুটি, যিনি আন্তঃ যোগ্য হলে ম্যাচ শেষে প্রকাশিত হওয়া উচিত এমন কাগজপত্র প্রকাশ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, দলগুলি এক সপ্তাহে তিনবার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল (অন্য খেলাটি ছিল ব্রাসিলিরিওর পক্ষেও, বেয়ার-রিওতেও)। এবং ফ্লা সব জিতেছে।
ফ্ল্যামেঙ্গো এখন ইস্টুডিয়েন্টেসের মুখোমুখি হবে, যারা সেরোকে নির্মূল করেছিলেন পোর্টেও বুধবার, আর্জেন্টিনায় 0-0 অঙ্কন করার পরে (আইডিএ, প্যারাগুয়ে, ইস্টুডিয়েন্টস 1-0)।
অ্যারাসকেটা স্কোরিং খোলে
আন্তর্জাতিক, যাকে বিজয়ের প্রয়োজন ছিল, তিনি আক্রমণটি চেয়েছিলেন এবং ফ্ল্যামেঙ্গোকে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যিনি এমনকি খেলায় বেরিয়ে যেতে কিছুটা অসুবিধাও পেয়েছিলেন। যাইহোক, তিনি যতটা নীচে এবং ঝুঁকিপূর্ণ ঝরনাগুলিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন, ফ্ল্যামেঙ্গোর প্রতিরক্ষা ভাল পোস্ট করা হয়েছিল।
সময়ের সাথে সাথে, ফ্ল্যামেঙ্গোর গেমের নিয়ন্ত্রণ ছিল, বলটি বাজানো বা প্লাটা এবং স্যামুয়েল লিনোর জন্য লঞ্চগুলি খুঁজছিল। বাম-ব্যাকের চেয়ে সুবিধা হওয়ায় প্লাটা আরও ভাল বিকল্প ছিল বার্নাবাইএটি সাধারণত যা থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি নীচে এবং শীঘ্রই হলুদ। সেখানে, শীর্ষে বার্নাবাই, টাইল তিনি 23 -এ প্রথম বড় সুযোগটি হারাতে ভারেলার হয়ে খেলেছিলেন। এবং এটি ডানদিকে ছিল যে ব্রুনো হেনরিক নাটকটি শুরু করেছিলেন, স্যামুয়েল লিনোকে পরিবেশন করেছিলেন, যিনি লাথি মেরেছিলেন। র্যাচেট প্রত্যাবর্তন, একটি গুরুতর ব্যর্থতা যা প্ল্যাটফর্মটি সুবিধা নিয়েছিল, শিরোনাম, কিকের জন্য ঘূর্ণায়মান টাইলপ্রায় ছোট অঞ্চলে। ফ্লা 1 এ 0।
সুতরাং, যদি ফ্ল্যামেঙ্গো ইতিমধ্যে ড্রতে প্রবেশ করে থাকে, তবে এখন অভ্যন্তরীণ হয়ে গেমটি জরিমানা আনতে দুটি গোলের প্রয়োজন। সত্য যে গোল ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক নার্ভাসকে বিস্মিত করেছে। দ্য ফ্লা সরাসরি লিঙ্কগুলি সন্ধান করতে শুরু করে। স্যামুয়েল লিনোর একটি ভাল সুযোগ ছিল; ব্রুনো হেনরিক বিনামূল্যে পেয়েছিলেন এবং গোলটি করেছিলেন, তবে তা প্রতিরোধ করা হয়েছিল। শ্রেষ্ঠত্বটি ইন্টার্নসিয়োনালের ভক্তদের তৈরি করেছিল, যা পুরো সমর্থন দিয়ে শুরু হয়েছিল, গতি হ্রাস করে, এমন একটি দলের সামনে যা লক্ষ্যটিকেও লাথি মারেনি। এবং প্রথমার্ধের শেষে কলোরাডো ফ্যানের একটি বু ধরুন।
ফ্ল্যামেঙ্গো দ্বিতীয়ার্ধে সুবিধাটি প্রসারিত করে
শূন্যপদে বোরির সাথে তাবতারজার মাচাডো তিনজন স্ট্রাইকারের সাথে ইন্টার্নসিয়োনাল রেখেছিলেন। এটা সব বা কিছুই ছিল না। সুতরাং এটি উপরে গিয়েছিল। কিন্তু, চার মিনিটে, দ্য ফ্লা প্রায় একটি ফাউলে প্রসারিত টাইল অঞ্চল এবং চার্জ র্যাচেট তিনি দুটি প্রতিরক্ষা করেছিলেন: প্রথম স্যামুয়েলের শিরোনামে এবং ব্রুনো হেনরিকের চূড়ান্তকরণে, প্রত্যাবর্তনে। জিনিসটি কলোরাডোর কাছে কুৎসিত ছিল। এটি খারাপ হয়নি কারণ, 18 বছর বয়সে, আনচেক গ্রহণের পরে, অঞ্চলটি আক্রমণ করে এবং গোলটি স্কোর করার পরে, ব্রুনো হেনরিককে খেলায় তার দ্বিতীয় গোলটি প্রতিবন্ধকতার দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, সেই সময়ে, এটি বিএইচ -এর পঞ্চম প্রতিবন্ধকতা ছিল (যা শীঘ্রই পেড্রোর প্রবেশের জন্য চলে যাবে)।
37 এ, ইন্টার প্রায় অঙ্কনটি খুঁজে পেয়েছিল। রিকার্ডো ম্যাথিয়াসের একটি ক্রস ফ্ল্যামেঙ্গোর একমাত্র ত্রুটি পরে বোরে পৌঁছেছিল। তিনি ভিটিনহো ছোট মুক্ত অঞ্চলে প্রবেশ। কিন্তু বোরি বলের উপর খারাপভাবে নিয়েছিল, সমস্ত অদ্ভুতভাবে। এটি পোস্টে ছিল। ফ্ল্যামেঙ্গো খুব ভাগ্য দিয়েছে। যাইহোক, 42 -এ, পেড্রো প্রসারিত হয়েছিল, লুইজ আরাজোর পাসটি শেষ করে – অন্য একজন যিনি চূড়ান্ত প্রান্তে প্রবেশ করেছেন।
আন্তর্জাতিক 0x2 ফ্ল্যামেঙ্গো
লিবার্টাদোরস – অষ্টম চূড়ান্ত – রিটার্ন গেম
তারিখ ঘন্টা: 20/8/2025
স্থানীয়: বৈরা-রিও, পোর্তো আলেগ্রে (আরএস)
জনসাধারণ: 43.581
লক্ষ্য: অ্যারাসকেটা, 27 ‘/1ºT (0-1)। পেড্রো, 42 ‘/2ºT (0-2)
আন্তর্জাতিক: রোচেট; আগুয়েরে, ভিটো, জুনিনহো এবং বার্নাবেই; থিয়াগো মিয়া, অ্যালান রদ্রিগেজ (কার্বনো, 15 ‘/2ºQ), অ্যালান প্যাট্রিক, ব্রুনো তাবাটা (বোরি, আন্তর্জাতিক) এবং ওয়েসলি (ভিটিনহো, 15’/2º কিউ); রিকার্ডো ম্যাথিয়াস (এনার ভ্যালেন্সিয়া, 37 ‘/2 টি)। প্রযুক্তিগত: রজার মাচাডো।
ফ্লেমিশ: রসি; ভারেলা, লিও অর্টিজ, লিও পেরেইরা এবং অ্যালেক্স স্যান্ড্রো (আইর্টন লুকাস, 44 ‘/2 টি); জোর্গিনহো, শৌল এবং অ্যারাসকেটা (লুইজ আরাজো, 37 ‘/2 টি); প্লাটা (ওয়ালেস ইয়ান, 44 ‘/2ºT), স্যামুয়েল লিনো (সিবোলিনহা, 44’/2ºT) এবং ব্রুনো হেনরিক (পেড্রো, 29 ‘/2º কিউ)। প্রযুক্তিগত: ফিলিপ লুয়েস।
সালিস: এস্তেবান অস্টোজিচ (ইউআরইউ)
সহায়ক: কার্লোস ব্যারিরো (ইউআরইউ) এবং আগস্টিন বেরিসো (ইউআরইউ)
আমাদের: আন্ড্রেস কুনহা (উরু)
হলুদ কার্ড: জুনিনহো, বার্নাবেই (ইনট); ভারেলা (ফ্লা
