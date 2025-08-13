ফ্লোরিডার ডেপুটিকে মুখে লাথি মারার পরে পাওয়ারবল বিজয়ী জঞ্জাল

নিবন্ধ সামগ্রী
ফ্লোরিডা পুলিশ সবেমাত্র একটি ব্যক্তিকে 167 মিলিয়ন কারণ দিয়েছে যে কেন তাকে তাদের আক্রমণ করা উচিত নয়।
বডি-ক্যাম ফুটেজে দেখানো হয়েছে যে মাথায় একজন ডেপুটিকে লাথি মারার পরে একটি 167.3 মিলিয়ন ডলার পাওয়ারবল জ্যাকপটকে মোকাবেলা করা এবং টাকানো হয়েছে।
জর্জিটাউনের, কি। এর ৫০ বছর বয়সী জেমস ফারথিংকে সেন্ট পিট বিচে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যখন পুলিশকে ট্রেডউইন্ডস রিসর্টে ডেকে আনা হয়েছিল যে রিপোর্টের জন্য যে একজন ব্যক্তি মুখে একজন হোটেল অতিথিকে ঘুষি মারলেন, গ্রেপ্তার হলফনামায় জানানো হয়েছে ডাব্লুএলএফএ।
এপ্রিলের ঘটনার সদ্য প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে যে দু’জনকে আলাদা করতে একজন ডেপুটি ছুটে যাচ্ছেন, একজনকে সংযত করে।
পিনেলাস কাউন্টি শেরিফের অফিস জানিয়েছে, ফারথিং লোকটিকে পিছনে রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে, কেবল তার পরিবর্তে ডেপুটিকে লাথি মারার জন্য, পিনেলাস কাউন্টি শেরিফের অফিস জানিয়েছে।
“আপনি কি আমাকে মজা করছেন?!” এই অফিসারকে সহায়তার জন্য হোটেল কর্মীরা ছুটে যাওয়ার সাথে সাথে ভিডিওটিতে ডেপুটি চিৎকার করে।
“আমি সবেমাত্র লাথি মেরেছিলাম,” হতবাক ডেপুটি রেডিওর জন্য শোনা যেতে পারে কারণ সুরক্ষার প্রহরীগুলি দাঁড়িয়ে থাকার জন্য চিৎকার করে চিৎকার করে।
অফিসার তখন তাকে আত্মসমর্পণের আদেশ দিয়ে ফারথিংয়ের মুখোমুখি হন।
“এখনই আপনার হাতের পিছনে আপনার হাত রাখুন you
অভিযোগ অনুসারে, ফারথিং পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, ডেপুটিকে তার টিজার এবং অন্য একজন অফিসারকে সন্দেহভাজনকে মাটিতে মোকাবেলা করার জন্য প্ররোচিত করে।
অফিসাররা তাকে হাতকড়া দেওয়ার সাথে সাথে এই কথাটি বলতে শোনা যায়, “আমি দুঃখিত, দয়া করে, দয়া করে,”
“আপনার এফ -কিং সরিগুলি পরে সংরক্ষণ করুন,” ডেপুটি চিৎকার করে উঠল।
২৯ শে এপ্রিলের ঘটনার ভিডিওটি কেন্টাকি লটারি থেকে তার জয় সংগ্রহ করার একদিন পর এসেছিল।
তিনি তার প্রথম মা দিবসের উপহার হিসাবে তার মায়ের সাথে জ্যাকপটটি বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এটি আগে জানা গিয়েছিল।
তার গ্রেপ্তার অনুসরণ করে, ধূমপান বন্দুক ফারথিংয়ের দীর্ঘ অপরাধমূলক রেকর্ডের কথা জানিয়েছে এবং তাকে কেনটাকির নয়টি কাউন্টি জুড়ে একাধিক দোষী সাব্যস্ত করে একটি “অবিরাম অপরাধী অপরাধী” হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কমপক্ষে 25 টি সংশোধনমূলক সুবিধাগুলিতে লক করে রেখেছেন, “সামগ্রিকভাবে, প্রায় 30 বছর হেফাজতে” ব্যয় করা।
এবার, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা, ব্যাটারি এবং প্যারোল লঙ্ঘনের উপর সহিংসতা, ব্যাটারি ছাড়াই একজন অফিসারকে প্রতিরোধ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।
তাঁর ৪২ বছর বয়সী বান্ধবী জ্যাকলিন ফাইটমাস্টারকে বিশৃঙ্খল নেশার অভিযোগ আনা হয়েছিল, অনুসারে ডাব্লুএফএলএ।
ফারথিং অভিযোগযুক্ত অপরাধের জন্য দোষী না বলে স্বীকার করেছেন।
