ফ্লোরিডার সময়সূচী ট্রিপল হত্যার দোষী ব্যক্তির জন্য দ্বাদশ সম্পাদন রেকর্ড করেছে

ফ্লোরিডার এক ব্যক্তি 35 বছর আগে তাদের বাড়ি আগুন জ্বালানোর আগে তার বিচ্ছিন্ন স্ত্রীর বোন এবং পিতামাতাকে হত্যা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, পরের মাসে তাকে হত্যা করা হবে, যা সানশাইন স্টেটের রেকর্ডের রেকর্ড সংখ্যা 12 এ বাড়িয়ে দিতে পারে।

শুক্রবার রিপাবলিকান গভর্নর।

১৯৯১ সালে পিটম্যানকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং বছর আগে যে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল তার পরে প্রথম-ডিগ্রি হত্যার পাশাপাশি অগ্নিসংযোগ ও গ্র্যান্ড চুরির তিনটি গণনায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

ফ্লোরিডা এই বছর নবম মৃত্যুদণ্ডের সাথে 50 বছরের মৃত্যুদণ্ডের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে

ডেভিড পিটম্যান, 63, 17 সেপ্টেম্বর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হবে। (ফ্লোরিডা সংশোধন বিভাগ)

কর্মকর্তাদের মতে, পিটম্যান এবং তাঁর স্ত্রী মেরি তার বাবা -মা, ক্লারেন্স এবং বারবারা নোলসের বাড়িতে গিয়ে বিবাহবিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাদের এবং তাদের ছোট কন্যা বনি, মারা গিয়েছিলেন, কর্মকর্তাদের মতে।

তারপরে তিনি পোলক কাউন্টি বাড়িতে আগুন জ্বালিয়েছিলেন এবং গাড়ি চালানোর আগে বনি নোলসের গাড়িটি চুরি করেছিলেন, তদন্তকারীরা জানিয়েছেন।

একজন সাক্ষী পিটম্যানকে চিহ্নিত করেছিলেন কারণ তিনি জ্বলন্ত গাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং একজন জেলহাউস তথ্যদাতা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে পিটম্যান তার স্ত্রীর পরিবারের ছুরিকাঘাতের মৃত্যুর বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

ডেভিড পিটম্যানকে তার বিচ্ছিন্ন স্ত্রীর বোন এবং পিতামাতাকে হত্যা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং তাকে অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। (এপি)

ফ্লোরিডা সুপ্রিম কোর্ট মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য একটি আপিল শুনবে এবং সম্ভবত মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে একটি আপিলও দায়ের করা হবে।

২০২২ সালে, রাজ্য সুপ্রিম কোর্ট পিটম্যানের দাবি অস্বীকার করেছিল যে তিনি বৌদ্ধিকভাবে অক্ষম ছিলেন এবং অভিযোগও যে তাঁর মৃত্যুদণ্ড অবৈধ ছিল কারণ তিনি তার অক্ষমতার দাবির বিষয়ে কোনও স্পষ্ট শুনানি পাননি।

ফ্লোরিডা পুরুষকে অপহরণ করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা, তাকে হত্যা করার জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার তারিখ

এই মাসের শেষের দিকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য নির্ধারিত কায়লে বেটস এবং কার্টিস উইন্ডম সহ এই বছর ফ্লোরিডায় পিটম্যানের দ্বাদশ ব্যক্তি মারা গেছেন।

ডেভিড পিটম্যান এই বছর ফ্লোরিডায় মৃত্যুর জন্য দ্বাদশ ব্যক্তি হবেন। (এপি ফটো/স্যু ওগ্রোকি, ফাইল)

ফ্লোরিডা এই বছর অন্য কোনও রাজ্যের তুলনায় আরও বেশি লোককে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করেছে, জুলাইয়ে একটি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পরে। টেক্সাস এবং দক্ষিণ ক্যারোলিনা প্রতি চারজনের সাথে দ্বিতীয়বারের জন্য আবদ্ধ।

এই বছরের আগে, ১৯ 1976 সালে মৃত্যুদণ্ড পুনরুদ্ধার হওয়ার পর থেকে এক বছরে ফ্লোরিডার আগের রেকর্ডটি ২০১৪ সালে আটটি ছিল।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

