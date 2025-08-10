ফ্লোরিডা কিশোরের সন্ধানে পাওয়া দেহ পাওয়া যায় যারা তার মায়ের কাছে দুটি শব্দের পাঠ্য প্রেরণের পরে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছিল

ফ্লোরিডার কর্তৃপক্ষগুলি কিশোরীর জন্য সপ্তাহব্যাপী অনুসন্ধানের এক করুণ শেষে উত্তর ক্যারোলিনা টিন জিওভান্নি পেলেটিয়ারের (১৮ বছর বয়সী নিখোঁজ হওয়ার মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছে।
মানাটি কাউন্টি শেরিফের অফিস অনুসারে, শুক্রবার আই -75 এবং স্টেট রোড 70 এর একটি রিটেনশন পুকুরে তাঁর পচনশীল অবশেষ পাওয়া গেছে। শনিবার বিকেলে লাশটি আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।
যে অঞ্চলটি তাকে পাওয়া গিয়েছিল তা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টার প্রথম দিন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসন্ধান করা হয়েছিল, তবে শেষ পর্যন্ত লাশটি পেলিটিয়ার পরিবার কর্তৃক ভাড়া নেওয়া একটি বেসরকারী তদন্ত গোষ্ঠীর দ্বারা অবস্থিত।
কর্তৃপক্ষ বলেছে যে ইতিবাচক পরিচয় আরও পরীক্ষার জন্য মুলতুবি রয়েছে, এবং রবিবারের জন্য একটি ময়নাতদন্ত নির্ধারিত হয়েছে, রিপোর্ট গাল্ফ কোস্ট নিউজ।
জিওভান্নি শুক্রবার, 1 আগস্ট তার মা, ব্রিজেট পেলেটিয়ার, তার বাগদত্তা এবং তার চার ভাইবোনদের সাথে ফ্লোরিডা সফর করতে গিয়ে নিখোঁজ হন।
র্যালি ছাড়ার আগে, উত্তর ক্যারোলিনা তিনি পিতৃজনদের সাথে পাঠ্যের মাধ্যমে টেক্সট দিয়ে সাজিয়েছিলেন তাকে ফ্লোরিডার এনগলউডে তুলতে এবং তিন ঘণ্টারও বেশি সময় দূরে ব্র্যাভার্ড কাউন্টিতে তাঁর দাদার বাড়িতে নিয়ে যান।
ব্রিজেট বলেছিলেন যে তিনি তার ছেলেকে একা ভ্রমণ করতে দিতে দ্বিধা বোধ করেছিলেন তবে পরিবারের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের ইচ্ছাকে সমর্থন করতে চেয়েছিলেন।
তবে বাছাইয়ের 30 মিনিটের মধ্যে জিওভান্নি তাকে একটি শীতল পাঠ্য বার্তা পাঠিয়েছিলেন: ‘মা সাহায্য করুন।’
ব্রিজেটের মতে, জিওভান্নির পিতামহ দাদা পরে তাকে একটি ভয়েসমেইল রেখেছিলেন যে অভিযোগ করে যে সেখানে একটি বিক্ষোভ হয়েছে এবং কিশোরের চাচাত ভাইরা তাকে মানাটি কাউন্টির ব্র্যাডেন্টনের রাস্তার পাশে রেখে গিয়েছিল।
শেরিফের অফিস জানিয়েছে, তিনি যখন ‘গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসআর 70 এর কাছে চলে যাওয়ার আগে হঠাৎ করে ভুলভাবে কাজ করতে শুরু করেছিলেন, তখন তিনি তার বাবার পক্ষে চাচাত ভাইদের সাথে গাড়িতে ছিলেন।
জিওভান্নির ফোন এবং ব্যাকপ্যাকটি মহাসড়কের পাশে পরিত্যাগ করা হয়েছিল, তার পরিবারকে বিধ্বস্ত করে রেখেছিল এবং তার অবস্থানের উত্তর ছাড়াই।
তার মা, ব্রিজেট, 34, বলেছেন মানুষ তিনি যখন সকাল 6:20 টার দিকে ঘুম থেকে উঠেছিলেন তখন তিনি যখন সকাল 2 টার দিকে টেক্সট করার কয়েক ঘন্টা পরে জেগেছিলেন তখন তিনি শীতল পাঠ্য বার্তাগুলি দেখেছিলেন। তিনি তার ফেসটাইম করার চেষ্টাও করেছিলেন।
কিশোরীও তার খালা এবং বাবার টেক্সট করেছিল, যখন তার মা উত্তর না দেয় তখন সাহায্য চেয়েছিল।
ব্রিজেট বলেছিলেন যে তিনি জিওভান্নির এক চাচাত ভাইয়ের কাছ থেকে একটি মিস কলও পেয়েছিলেন, যিনি নিখোঁজ হওয়ার সময় তাঁর সাথে গাড়িতে ছিলেন।
‘তিনি আমাকে কেবল একবারে ফোন করেছিলেন,’ তিনি বলেছিলেন। ‘এবং তারপরে আমার সাথে যোগাযোগের জন্য কোনও চেষ্টা করা হয়নি। আমাকে জানাতে বাড়িতে ফিরে আসার কোনও চেষ্টা করা হয়নি। ‘
পরিবার চালু করেছে একটি Gofundme পুরষ্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা এবং অনুসন্ধানের জন্য সংস্থানগুলি।
শনিবার তার মরদেহ সনাক্ত করার কয়েক ঘন্টা পরে, তার মা সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিবৃতি পোস্ট করেছিলেন।
‘সম্প্রতি আমাদের পরিবার কেবল আমাদের পরিবার দ্বারা মরিয়া অনুসন্ধানের পরে পাওয়া গেছে এবং আমরা এখনও তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে সক্রিয় তদন্তের মুখোমুখি হয়েছি। আমি প্রত্যেক পিতামাতার সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্নের জীবনযাপন করছি, তাকে তার প্রাপ্য বিদায় দেওয়ার শক্তি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা এই অভাবনীয় হৃদয়বিদারকের মাধ্যমে তাঁর স্মৃতি সম্মান করার জন্য সংগ্রাম করার সাথে সাথে এখন উত্থাপিত যে কোনও তহবিল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, চিকিত্সা এবং আইনী ব্যয়কে cover াকতে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করবে ‘
ব্রিজেট জানিয়েছিলেন যে কীভাবে জিওভান্নি উত্তর ক্যারোলিনা থেকে এসেছিলেন, তবে তিনি ফ্লোরিডায় তার বাবার পরিবারের সাথে দেখা করছিলেন।
তাঁর বাবা -মা কখনও বিবাহিত ছিলেন না, তবে তিনি ফ্লোরিডায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং চার বছর বয়স পর্যন্ত সেখানেই থাকতেন।
তিনি যখন 18 বছর বয়সী, ব্রিজেট বলেছিলেন যে তিনি তার বাবার পরিবারকে জানতে চান। তিনি বলেন, ‘তিনি তার বাবার পরিবারের পক্ষ থেকে সংস্কৃতি এবং পটভূমির তৃষ্ণার্ত ছিলেন এবং আমি তাকে এটি দিতে পারি না,’ তিনি বলেছিলেন।
ব্রিজেট যোগ করেছেন যে জিওভান্নির আত্মীয়দের সাথে খুব কম যোগাযোগ ছিল এবং তারা তাদের ছেলের সন্ধানে তাদের সহায়তা করতে পারেনি।
তিনি নিখোঁজ হওয়ার পরে, তিনি বলেছিলেন যে তাঁর পিতামহ দাদা তাকে একটি বার্তা রেখেছিলেন যে চাচাত ভাইদের মধ্যে রাস্তার পাশে একটি বিভাজন রয়েছে, এবং ‘আমি যখন জিওভান্নিকে পেয়েছি তখন তাকে জানান।’
ব্রিজেট বলেছিলেন যে জিওভান্নির এক চাচাত ভাই তাকে বলেছিল যে তারা গাঁজা সেবন করছে এবং সে আতঙ্কিত হতে শুরু করেছে।
চাচাত ভাই দাবি করেছিলেন যে জিওভান্নি রাস্তার পাশে একটি ছুরি টানলেন, যা ব্রিজেট বলেছিলেন যে তার ছেলের মতো নয়।
জিওভানির খালা দেশিরি ফেসবুকে ভাগ করে নিয়েছিলেন যে তিনি নিখোঁজ হওয়ার সময় তিনটি ছেলের সাথে ছিলেন, যার সাথে তিনি কখনও ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেন নি।
দেশিরি সোশ্যাল মিডিয়ায় জনগণের সহায়তার জন্য আবেদন করে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন এবং তত্ত্বগুলি খারিজ করে দিয়েছিলেন যে তার ভাগ্নে পলাতক।
দায়বদ্ধ যে কারও ‘গ্রেপ্তার ও দোষী সাব্যস্ত’ সম্পর্কিত যে কোনও তথ্যের জন্য একটি পুরষ্কারও দেওয়া হয়েছিল
‘জিওভান্নি স্মার্ট, দয়ালু এবং জীবন পূর্ণ। তিনি এই প্রাপ্য নন, ‘বিবরণটি পড়ুন।
‘আমাদের পরিবার তাকে বাড়িতে আনার জন্য আমাদের ক্ষমতায় বিধ্বস্ত, আতঙ্কিত এবং সমস্ত কিছু করছে – তবে আমরা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে খুব কম সহায়তা পাচ্ছি, এবং আমাদের নিজেরাই অনুসন্ধান করতে বাধ্য করা হচ্ছে।’