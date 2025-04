ফ্লোরিডা ডেম ট্রাম্প অ্যাডমিন ইমিগ্রেশন পলিসগুলির সমালোচনা করে যা ডিটেনশনগুলিতে আপটিকের জন্য

বৃহস্পতিবার মার্কিন অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সুবিধায় পরিদর্শন করার পরে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতিমালার বিষয়ে কংগ্রেসনাল আইন প্রণেতাদের ডাকতে ও হুমকি দেওয়ার জন্য ইউএস রেপ। ফ্রেডেরিকা উইলসন, ডি-ফ্লা।

আগের দিন, উইলসন ইনস্টাগ্রাম লাইভে একটি সংবাদ সম্মেলন করার আগে মিয়ামির আইস ক্রোম ডিটেনশন সেন্টার পরিদর্শন করেছিলেন।

“সুতরাং আমি হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভস এবং সিনেটকে ফোন নম্বর দিচ্ছি,” তিনি বলেছিলেন। “এটি এমন একটি সংখ্যা যা আপনি কল করেছেন এবং আপনি এটি হুমকি দিয়েছেন এবং আপনি বলছেন, এটি ভুল This এটি আমেরিকা নয় This এটি আমাদের পক্ষে দাঁড়াতে হবে না We আমাদের একটি পরিবর্তন দরকার You আপনাকে এটি করতে হবে। এটি জনগণকে নিয়ে যাচ্ছে We আমরা এটি করেছি।”

ফেডারেল বিচারক অ্যাব্রেগো গার্সিয়া নির্বাসন মামলায় মেনে চলার জন্য ‘ইচ্ছাকৃত এবং খারাপ বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান’ অভিযোগ করেছেন

“আমাদের লোকদের দরকার। আমাদের একটি বিদ্রোহের দরকার ছিল যেখানে লোকেরা রাস্তায় এবং ফোনে এবং চিঠি লেখার জন্য। এটি আমাদের প্রয়োজন,” তিনি যোগ করেছেন।

বরফের সুবিধায় যাওয়ার আগে উইলসন বলেছিলেন যে তিনি “সোনার দাঁতে উলকি আঁকা মামলাগুলি সহ অপরাধীদের দেখতে পাবেন বলে আশা করেছিলেন।

“আমি দেখতে চেয়েছিলাম যে এই বিপজ্জনক লোকেরা কোথায় ছিল যে তারা রাস্তায় নামিয়ে একটি আটক কেন্দ্রে রেখেছিল,” প্রতিনিধি জানিয়েছেন। “আমি এটি দেখিনি। আমি কঠোর পরিশ্রমী পুরুষদের দেখেছি। অন্যদের চেয়ে আরও কিছু সাক্ষর। আমি এমন কিছু দেখেছি যারা মানসিকভাবে বিরক্ত এবং মানসিক সমস্যা রয়েছে।”

উইলসন, যিনি অতীতে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে ঝগড়া করেছিলেন, তিনি অভিবাসী আটকে বৃদ্ধির জন্য লাকেন রিলে আইনকেও দায়ী করেছিলেন।

ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পরে আইনের দিনগুলিতে এই বিলে স্বাক্ষর করেছিলেন। এটি বরফকে চুরির সাথে সম্পর্কিত অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা বা অভিযুক্ত করা বা কোনও পুলিশ অফিসারকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে অভিযুক্ত অবৈধ অভিবাসীদের আটক করার জন্য বরফকে নির্দেশ দেয়।

ট্রাম্প-নিযুক্ত বিচারক প্রশাসনকে দ্বিতীয় নির্বাসিত অভিবাসী ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়

আইনটি অবৈধ অভিবাসনের কারণে তাদের নাগরিকদের ক্ষতির জন্য হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি দেয়।

এই বিলটির নামকরণ করা হয়েছিল নার্সিংয়ের এক শিক্ষার্থী রিলির নামে, যিনি জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে জগিং করতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন একজন অবৈধ অভিবাসী। জোসে ইবারার, যিনি এর আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিন্তু বরফ দ্বারা কখনও আটক করা হয়নি, তাকে হত্যার জন্য কারাগারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

উইলসন বলেছিলেন, “লাকেন রিলে আইনটি আটককৃতদের বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এগুলি এমন লোকেরা … আপনি এখানে চিরকাল থাকতে পারতেন,” উইলসন বলেছিলেন যে অবৈধ অভিবাসীরা “রাস্তায় হাঁটতে পারে, জয়ওয়াকিং বা শপিং লিফটিংয়ে গ্রেপ্তার হতে পারে, তারা আপনাকে আটক করবে এবং আপনাকে এখানেই নিয়ে আসবে।”

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

ফক্স নিউজ ডিজিটাল ওয়াশিংটন এবং ফ্লোরিডায় উইলসনের অফিসগুলিতে পৌঁছেছে।