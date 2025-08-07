You are Here
ফ্লোরিডা মহিলা কিশোর ছেড়ে যায়, দুই সপ্তাহ দীর্ঘ লাস ভেগাস অবকাশের জন্য 7 টি কুকুর: পুলিশ
ফ্লোরিডা মহিলা কিশোর ছেড়ে যায়, দুই সপ্তাহ দীর্ঘ লাস ভেগাস অবকাশের জন্য 7 টি কুকুর: পুলিশ

পুলিশ জানিয়েছে, ফ্লোরিডার এক মহিলা তার কিশোরী এবং সাতটি কুকুরকে “জঘন্য জীবনযাপন” রেখে দফায় দফায় দফায় দফায় দফায় দফায় দফায় দফায় দফায় দফায় দফায় দফায় দফায় দফায় দফায় দফায় দফায় দফায় দফতর।

পুতনম কাউন্টি শেরিফের কার্যালয় মঙ্গলবার জেসিকা কোপল্যান্ডকে (৩ 37) গ্রেপ্তার করেছে এবং কিশোর ও কুকুর সম্পর্কে উদ্বিগ্ন পরিবারের সদস্যদের আহ্বান জানিয়ে শিশু ও প্রাণীর অবহেলার অভিযোগে।

সোমবার প্রথম কলটি এসেছিল যখন রাজ্যের বাইরে থাকা পরিবারের একজন সদস্য পুতনম কাউন্টি ডেপুটিদের ডেকে ফ্লোরিডার পালটকার এক কিশোরকে কল্যাণমূলক চেক চাইতে চেয়েছিলেন, সংস্থাটি জানিয়েছে।

ডেপুটিরা যখন বাড়িতে গিয়েছিলেন, একজন প্রাপ্তবয়স্ক বাইরে ছিলেন এবং তাদের বলেছিলেন যে কোপল্যান্ড দেশে ফিরে আসার আগে তিনি “পরিষ্কার” করছেন। কিশোরী তখন বাইরে এসে বলল যে “কোনও সমস্যা ছিল না এবং সবকিছু ঠিক আছে,” শেরিফের অফিস অনুসারে, তাই ডেপুটিরা চলে গেলেন।

ফ্লোরিডা মহিলা 2 বাচ্চাকে সোয়েল্টারিং গাড়িতে রেখে সন্তানের অবহেলার অভিযোগে অভিযুক্ত

পুতনম কাউন্টি শেরিফের অফিস জানিয়েছে, জেসিকা কোপল্যান্ড (৩ 37) কে দু’সপ্তাহের জন্য সাত কুকুর এবং এক কিশোরী বাড়িতে রেখে লাস ভেগাসে ছুটিতে যাওয়ার পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। (পুতনম কাউন্টি শেরিফের অফিস)

পরিবারের অন্য একজন সদস্য সেদিনই শেরিফের অফিসে ফোন করেছিলেন যে তিনি বাড়ির ভিতরে কুকুরের ভিডিও ছিল এবং তাদের কাছে এটি দেখানোর জন্য ডেপুটিদের সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছিলেন। ভিডিওতে, তিনটি “মারাত্মকভাবে ইম্যাকিয়েটেড কুকুর ছিল”, পিসিএসও জানিয়েছে।

এজেন্সি জানিয়েছে, একই পরিবারের সদস্যরা ডেপুটিদেরও বলেছিলেন যে তিনি ভাবেননি যে বাড়িতে খাবার বা প্রবাহিত জল রয়েছে – প্রাথমিক আহ্বানের সময় দেওয়া হয়নি এমন তথ্য, সংস্থাটির মতে।

ডেপুটিগুলি পিসিএসওর কৃষি গোয়েন্দা নিয়ে বাড়িতে ফিরে গিয়েছিল এবং কিশোরীর ভিতরে তাকে ভিতরে দেওয়া হয়েছিল। যে প্রাপ্তবয়স্করা আগে বাড়িতে ছিল সে আর ছিল না।

বাড়ির অভ্যন্তরে, ডেপুটিরা “জঘন্য জীবনযাপনের পরিস্থিতি” জুড়ে এসেছিল, সমস্ত বাড়িতে পুরো পশুর মল, আবর্জনা এবং ধ্বংসাবশেষ এবং খাবার বা জল ছাড়াই একাধিক ইম্যাকিয়েটেড কুকুর সহ।

এই কিশোর আইন প্রয়োগকারীদের বলেছিল যে কোপল্যান্ড 21 জুলাই লাস ভেগাসের জন্য চলে গিয়েছিল এবং “বিভিন্ন লোক তাকে পরীক্ষা করতে এবং তাকে খাবার আনতে বাড়িতে আসত,” সংস্থাটি বলেছিল।

কিশোরের বয়স প্রকাশিত হয়নি।

উদ্ভট ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিদেশী প্রাণীর জন্য সন্তানের বিনিময় করার অভিযোগে পালক মা

ডেপুটিরাও বাসভবনের ভিতরে সাতটি কুকুর খুঁজে পেয়েছিল।

কোপল্যান্ডের পুত্র আইন প্রয়োগকারীকে বলেছিলেন যে কয়েক বছর ধরে বাড়িটি তার বর্তমান অবস্থায় ছিল কারণ তার মা এটি পরিষ্কার করতে অস্বীকার করেছিলেন। (পুতনম কাউন্টি শেরিফের অফিস)

“দুটি কুকুরকে কোনও খাবার বা জল ছাড়াই প্রায় 4 ইঞ্চি মলগুলিতে covered াকা একটি শয়নকক্ষে তালাবদ্ধ করা হয়েছিল। তৃতীয় কুকুরটি কোনও খাবার বা জল ছাড়াই একটি খাঁচায় ছিল এবং মারাত্মকভাবে ইম্যাকিয়েটেড ছিল। আরও চারটি কুকুর মল দ্বারা বেষ্টিত বসার ঘরে ছিল এবং পর্যাপ্ত খাবার বা জল ছিল না,” শেরিফের অফিসে বলা হয়েছে যে সেখানে জলবায়ু রয়েছে।

এই কিশোর আইন প্রয়োগকারীদের বলেছিল যে কয়েক বছর ধরে বাড়িটি এই অবস্থায় ছিল কারণ কোপল্যান্ড এটিকে সেভাবে রেখেছিল এবং এটি পরিষ্কার করতে অস্বীকার করেছিল।

পুতনম কাউন্টি শেরিফ এইচডি ডেলোচ বলেছেন, পরিস্থিতি “হৃদয়বিদারক এবং উদ্বেগজনক উভয়ই”।

তিনি বলেন, “একজন মা তার নিজের সন্তানকে একটি নোংরা-ছদ্মবেশী বাড়িতে ত্যাগ করার সচেতন পছন্দ করেছিলেন, যা পশুর মলগুলির দুর্গন্ধ দ্বারা বেষ্টিত এবং অবহেলিত প্রাণীদের ভোগাচ্ছিল, যখন তিনি লাস ভেগাসে দুই সপ্তাহের জন্মদিনে বেড়াতে গিয়েছিলেন,” তিনি বলেছিলেন। “এটি অবহেলা ছিল না। এটি ইচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতা ছিল, তার সন্তানের এবং তিনি যে প্রাণীদের পিছনে ফেলে রেখেছিলেন তাদের উভয়ের কাছেই।”

ওহিও মা 10 দিনের ছুটিতে একা বাড়িতে থাকার সময় তার সন্তানের মৃত্যুর পরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পান

মঙ্গলবার সকালে যখন ডেপুটিরা বাড়িতে ছিল তখন বাড়ি থেকে কুকুরগুলি অপসারণে প্রাণী নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, কোপল্যান্ড আবাসে ফিরে আসে এবং দ্রুত তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আইন প্রয়োগকারীরা কোপল্যান্ডের বাড়ি থেকে সাতটি কুকুরকে সরিয়ে নিয়েছে। (পুতনম কাউন্টি শেরিফের অফিস)

এজেন্সি কর্তৃক প্রকাশিত বডিক্যাম ফুটেজে কোপল্যান্ডের কাছ থেকে কোনও প্রতিরোধের দেখানো হয়নি যখন তারা তাকে জানিয়েছিল যে তার বাড়িটি একটি “শোচনীয়” অবস্থায় রয়েছে এবং অনাহারে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে তার প্রাণী ছিল। তাকে দ্রুত হাতকড়া দিয়ে রাখা হয়েছিল এবং হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল।

শেরিফের অফিস জানিয়েছে, “তিনি এখন পুতনম কাউন্টি কারাগারে বর্ধিত ছুটিতে রয়েছেন।”

তার চার্জগুলির মধ্যে একটি শিশু অবহেলার একটি গণনা, তিনটি জঘন্য প্রাণীর অবহেলার তিনটি গণনা এবং চারটি অপকর্মের প্রাণীর অবহেলার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তার বন্ডটি 36,000 ডলার সেট করা হয়েছে।

“আমাকে পরিষ্কার করা যাক, আমাদের সম্প্রদায় মানব ও প্রাণীজগতের জন্য স্বার্থপর অবহেলার এই স্তরটিকে সহ্য করবে না। এখন তার প্রতিচ্ছবি থাকার সময় রয়েছে,” দেলোচ বলেছেন।

কুকুরগুলি স্বেচ্ছায় কাউন্টিতে আত্মসমর্পণ করা হয়েছিল এবং তাদের পুনর্বাসনের পরে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

