ফ্লোরিডা ম্যান তার ক্রস নেকলেস বুলেট ডিফল্ট করার পরে বিপথগামী বন্দুকের গুলিতে বেঁচে থাকে
ফ্লোরিডা ম্যান তার ক্রস নেকলেস বুলেট ডিফল্ট করার পরে বিপথগামী বন্দুকের গুলিতে বেঁচে থাকে

ফ্লোরিডার ওকালার একজন 20 বছর বয়সী ব্যক্তি নিকট-মৃত্যুর অভিজ্ঞতার পরে বিশ্বাসের কৃতিত্ব দিচ্ছেন।

আইডান পেরি তার বন্ধুর বাড়িতে ছিলেন যখন তাকে জুনে .40-ক্যালিবার পিস্তল দ্বারা দুর্ঘটনাক্রমে বুকে গুলি করা হয়েছিল, ফক্স 25 রিপোর্ট

পেরিকে দ্রুত এইচসিএ ফ্লোরিডা ওকালা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অপারেটিং রুমে নিয়ে যাওয়া হয়।

তিনি সফলভাবে বন্দুকের গুলিতে বেঁচে গিয়েছিলেন।

তিনি ক্রস পেন্ডেন্টের সাথে তার সোনার নেকলেস পরেছিলেন, যা চিকিত্সকরা বিশ্বাস করেন যে বুলেটটি বিভক্ত করতে পারে – তার প্রধান অঙ্গগুলি ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

ফ্লোরিডার ওকালা থেকে ২০ বছর বয়সী আইডান পেরি .40-ক্যালিবার বন্দুকের গুলিতে বেঁচে গিয়েছিলেন। (আইডান পেরি)

বুলেটটি পেরির বুকে প্রবেশ করল, তার বগলের কাছে প্রস্থান করে।

এটি তখন তার বাহুতে তার শরীরটি পুনরায় প্রবেশ করল – ফলস্বরূপ একটি ভাঙা হিউমারাস।

পেরি ফক্স 35 কে বলেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি নীচে তাকানোর পরে “প্রচুর রক্ত” দেখেছেন।

পেরি বলেছিলেন, “এটি এখন কেবল এক ধরণের অনুস্মারক – বিশ্বাস করা কখনই বন্ধ না করা।”

“বিশ্বাস রাখতে থাকুন এবং God’s শ্বরের অবশ্যই বাস্তব” “

উপরে চিত্রিত এই ক্রস নেকলেসটি দুর্ঘটনাজনিত শ্যুটিংয়ের সময় একটি বুলেট বিভক্ত করে 20 বছর বয়সী ফ্লোরিডার মানুষের জীবন বাঁচাতে সহায়তা করেছিল। (ফক্স 35)

তিনি বলেছিলেন যে এর আগে তিনি নিজেকে ধর্মীয় বলে বিবেচনা করার সময়, ঘটনার পর থেকেই তাঁর বিশ্বাস আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

পেরির উপর পরিচালিত একজন ট্রমা সার্জন খফরা গার্সিয়া হেনরি বলেছিলেন যে এই যুবকটি “খুব ভাগ্যবান যুবক ব্যক্তি কারণ যদি তার চেইন সেখানে না থাকত তবে ফলাফলটি সম্পূর্ণ আলাদা হত।”

পেরিকে এইচসিএ ফ্লোরিডা ওকালা হাসপাতালে চিকিত্সা করা হয়েছিল এবং অপারেটিং রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সফলভাবে বন্দুকের গুলিতে বেঁচে গিয়েছিল। (আইডান পেরি)

“যখন আমরা সাধারণত এই আঘাতগুলি দেখতে পাই, তখন সেগুলি সাধারণত ধ্বংসাত্মক আঘাতগুলি,” হেনরি যোগ করেন।

“আইডানের ক্ষেত্রে, তিনি যথেষ্ট ভাগ্যবান যেখানে বুলেটটি তার বুকের দেয়ালে প্রবেশ করেনি – এটি যে চেইনটি পরা ছিল তা বন্ধ করে দিয়েছিল।”

“God’s শ্বরের অবশ্যই বাস্তব।”

পেরির নেকলেস গত ক্রিসমাসে তাঁর বাবার উপহার ছিল।

যে ব্যক্তি পেরিকে অনিচ্ছাকৃতভাবে গুলি করে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল তাকে সামার কাউন্টিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

ভিলেজ-নিউজের মতে তাকে আঘাতের কারণে দোষী অবহেলার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

