ফ্লোরিডা ম্যান তার ক্রস নেকলেস বুলেট ডিফল্ট করার পরে বিপথগামী বন্দুকের গুলিতে বেঁচে থাকে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ফ্লোরিডার ওকালার একজন 20 বছর বয়সী ব্যক্তি নিকট-মৃত্যুর অভিজ্ঞতার পরে বিশ্বাসের কৃতিত্ব দিচ্ছেন।
আইডান পেরি তার বন্ধুর বাড়িতে ছিলেন যখন তাকে জুনে .40-ক্যালিবার পিস্তল দ্বারা দুর্ঘটনাক্রমে বুকে গুলি করা হয়েছিল, ফক্স 25 রিপোর্ট
পেরিকে দ্রুত এইচসিএ ফ্লোরিডা ওকালা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অপারেটিং রুমে নিয়ে যাওয়া হয়।
জেরুজালেমের মন্দির মাউন্ট থেকে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া প্রাচীন ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাথে বিরল বাইবেলের সিল
তিনি সফলভাবে বন্দুকের গুলিতে বেঁচে গিয়েছিলেন।
তিনি ক্রস পেন্ডেন্টের সাথে তার সোনার নেকলেস পরেছিলেন, যা চিকিত্সকরা বিশ্বাস করেন যে বুলেটটি বিভক্ত করতে পারে – তার প্রধান অঙ্গগুলি ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।
বুলেটটি পেরির বুকে প্রবেশ করল, তার বগলের কাছে প্রস্থান করে।
এটি তখন তার বাহুতে তার শরীরটি পুনরায় প্রবেশ করল – ফলস্বরূপ একটি ভাঙা হিউমারাস।
আরও লাইফস্টাইল নিবন্ধগুলির জন্য, ফক্সনিউজ.কম/লিফস্টাইল দেখুন
পেরি ফক্স 35 কে বলেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি নীচে তাকানোর পরে “প্রচুর রক্ত” দেখেছেন।
পেরি বলেছিলেন, “এটি এখন কেবল এক ধরণের অনুস্মারক – বিশ্বাস করা কখনই বন্ধ না করা।”
“বিশ্বাস রাখতে থাকুন এবং God’s শ্বরের অবশ্যই বাস্তব” “
তিনি বলেছিলেন যে এর আগে তিনি নিজেকে ধর্মীয় বলে বিবেচনা করার সময়, ঘটনার পর থেকেই তাঁর বিশ্বাস আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।
আমাদের লাইফস্টাইল নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন
পেরির উপর পরিচালিত একজন ট্রমা সার্জন খফরা গার্সিয়া হেনরি বলেছিলেন যে এই যুবকটি “খুব ভাগ্যবান যুবক ব্যক্তি কারণ যদি তার চেইন সেখানে না থাকত তবে ফলাফলটি সম্পূর্ণ আলাদা হত।”
“যখন আমরা সাধারণত এই আঘাতগুলি দেখতে পাই, তখন সেগুলি সাধারণত ধ্বংসাত্মক আঘাতগুলি,” হেনরি যোগ করেন।
“আইডানের ক্ষেত্রে, তিনি যথেষ্ট ভাগ্যবান যেখানে বুলেটটি তার বুকের দেয়ালে প্রবেশ করেনি – এটি যে চেইনটি পরা ছিল তা বন্ধ করে দিয়েছিল।”
“God’s শ্বরের অবশ্যই বাস্তব।”
পেরির নেকলেস গত ক্রিসমাসে তাঁর বাবার উপহার ছিল।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
যে ব্যক্তি পেরিকে অনিচ্ছাকৃতভাবে গুলি করে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল তাকে সামার কাউন্টিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
ভিলেজ-নিউজের মতে তাকে আঘাতের কারণে দোষী অবহেলার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।