ফ্লোরিডা লেকে ‘নিন্দনীয়’ ঝগড়া পুলিশ ক্র্যাকডাউন বাড়ে

14 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত2 মিনিট পড়া

ফ্লোরিডাস লেক উইন্টারসেটে ঝগড়ার স্ক্রিনশট। আট জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
মধ্য ফ্লোরিডার লেক উইন্টারসেটে একটি ঝগড়া চলাকালীন একজন ব্যক্তি অচেতন অবস্থায় ছিটকে পড়েছেন। এই ঘটনার পরে আট জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আনলিমিটেড এলএস দ্বারা ছবি /এক্স

ফ্লোরিডা শেরিফ স্থানীয় একটি হ্রদে “নিন্দনীয়” আচরণকে বিস্ফোরিত করছে যা আট জনকে গ্রেপ্তার করে শেষ হয়েছিল।

মঙ্গলবার একটি সংবাদ সম্মেলনে পোলক কাউন্টি শেরিফ গ্রেডি জুড গ্রেপ্তার ঘোষণা করেছিলেন যে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাদের গ্রীষ্ম উপভোগ করার চেষ্টা করা হতবাক পরিবারগুলি পরিবর্তে মাতাল হয়ে যাওয়া ঝগড়া থেকে শুরু করে জনগণের লিঙ্গের সমস্ত কিছুর সাক্ষী, দ্য উইন্টারসেটে দ্য মিয়ামি হেরাল্ড রিপোর্ট

বিশৃঙ্খল ভিডিও, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ভাগ করা হয়েছিল, এতে একদল নৌকা চালকদের মধ্যে একটি বিশাল লড়াই দেখা যাচ্ছে যা দু’জনকে অচেতন অবস্থায় ফেলেছে।

জুড বলেছিলেন যে এই ধরণের আচরণ হ্রদে নতুন কিছু নয়, এবং যেহেতু বারবার সতর্কতা এবং অসংখ্য “কোনও অনর্থক” লক্ষণগুলি সহায়তা করেনি, শেরিফ বলেছিলেন যে আইন প্রয়োগকারীরা ভবিষ্যতের লঙ্ঘনের উপর প্রচুর পরিমাণে চাপিয়ে দেবে।

“আপনি যদি নাকল-বাস্টিংয়ে যেতে চান এবং স্থায়ী মস্তিষ্কের আঘাত বা মস্তিষ্কের স্থায়ী আঘাতের ক্ষমতা তৈরি করতে চান … আপনার প্রতিবেশীদের কাছে কোনও ঝামেলা তৈরি না করেই আপনার নিজের সম্পত্তিতে এটি করতে হবে,” জুড মঙ্গলবার গণমাধ্যমকে জানিয়েছে

জুড আরও বলেছিলেন, “এটি লোকেরা শেষ হয়েছে … আচরণটি নিন্দনীয়।”

“এবং স্পষ্টতই আপনি যখন আমাদের সতর্ক করার চেষ্টা করি তখন আপনি আমাদের বিশ্বাস করেন না যাতে আপনি কুকুরের দাঁত প্রকাশ করেছেন এবং এখন আমরা আপনাকে কামড়াতে শুরু করব, ঠিক যেমন আমরা এখানে এই ছেলেদের বিট করি।”

গ্রেপ্তার হওয়া আটজন তাদের কিশোর-কিশোরী বা 20 এর দশকের গোড়ার দিকে ছিলেন, একজন 40 বছর বয়সী ব্যতীত, যিনি গ্রেডি উল্লেখ করেছিলেন “আরও ভাল জানার পক্ষে যথেষ্ট বয়স্ক,” এবং এক অজ্ঞাতপরিচয় 17 বছর বয়সী।

শেরিফের অফিস অনুসারে তারা সকলেই দাঙ্গা, অভিপ্রায়, অপরাধ ও বিশৃঙ্খল আচরণের অভিযোগের মুখোমুখি হয়।

যদিও শেরিফের অফিস বলেছে যে তারা “খুশি যে কেউ গুরুতর আহত বা নিহত হয়নি, জুড আরও একটি সতর্কতা জারি করেছে।

“আপনার যদি তিনটি মস্তিষ্কের কোষ থাকে তবে আপনি একটি ‘কোনও অনর্থক’ চিহ্নটি পড়তে পারেন। যখন এটি বলে ‘শেরিফের আদেশ অনুসারে,’ এটি কোনও পরামর্শ নয়।”

নিউজ কনফারেন্স পুনরুদ্ধার – 13 আগস্ট, 2025

"আপনার যদি 3 টি ব্রেইনসেল থাকে তবে আপনি কোনও অনর্থক চিহ্নটি পড়তে পারেন And এবং যখন এটি 'শেরিফের আদেশে' বলে তখন এটি কোনও পরামর্শ নয়" " আমরা গত সপ্তাহান্তে লেক উইন্টারসেটে দাঙ্গা ও অপরাধের জন্য ৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছি, ১৫ টি কোনও অপরাধের চিহ্ন ছাড়াই সম্পত্তির টুকরোতে। আমরা কেবল খুশি যে কেউ গুরুতর আহত বা নিহত হয়নি।

পোস্ট করেছেন পো ल्क কাউন্টি শেরিফের অফিস বুধবার, 13 আগস্ট, 2025

সম্পত্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট লক্ষণ সত্ত্বেও, জুড বলেছিলেন যে নৌকা চালকরা ক্রমাগত এলাকায় আইনী আইন লঙ্ঘন করছে।

তিনি এই ঝগড়া লোকটির সাথে দোষ বেঁধেছিলেন, বর্ণনা করেছিলেন যে অপরাধীরা কীভাবে একটি ফাঁক খুঁজে পেয়েছে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংলগ্ন জলে দাঁড়িয়েছে, তারপরে লড়াই, পার্টি বা অশ্লীল কাজ করার জন্য জমিতে উঠে যায়।

“আপনি এই সপ্তাহান্তে সেই জমিতে একটি পায়ের আঙ্গুল রেখেছিলেন, আপনি কারাগারে যাচ্ছেন। আপনি পানিতে দাঁড়িয়ে সেই শুকনো জমিতে আঙুল তুলে রেখেছেন এবং আপনি কারাগারে যাচ্ছেন,” তিনি সতর্ক করেছিলেন।

“বাড়িতে যান এবং এখনই আপনার বন্ডের অর্থ একসাথে পান … এটি আপনার পকেটে নিয়ে যান It এটি আপনাকে দ্রুত কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করবে” “

