ফ্ল্যাশব্যাক: পিটার ডুকি চাপলে বিডেন শাগস অফ হুর রিপোর্ট: ‘আমি জানি আমি কী করছি আমি কী করছি’

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেন গত বছরের শুরুর দিকে বিশেষ পরামর্শদাতা রবার্ট হুরের প্রতিবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যা তার মানসিক তাত্পর্য সম্পর্কে অতিরিক্ত উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে, তার শ্রেণিবদ্ধ নথিগুলির ভুল সম্পর্কে সাক্ষাত্কার নেওয়ার কয়েক মাস পরে।

শুক্রবার অ্যাকিয়োস অডিও প্রকাশিত বিডেনের 2023 সালের অক্টোবর থেকে হুরের সাথে সাক্ষাত্কার। In the recordings, Biden seemed to struggle to remember when his son Beau died, when he left office as vice president, what year President Donald Trump was elected to his first term, or why he had classified documents that should not have been in his possession.

রেকর্ডিংগুলি কেবল বিডেনের স্মৃতি ল্যাপগুলি দেখায়নি, তবে হুরের সাথে কথা বলার সময় তাঁর কথাগুলি স্লার করে এবং বিড়বিড় করে। সাক্ষাত্কারগুলির প্রতিলিপিগুলি – 8 অক্টোবর এবং 2023 এর 9 তারিখে পরিচালিত – 12 মার্চ, 2024 এ প্রকাশিত হয়েছিল।

2024 সালের ফেব্রুয়ারিতে, ফক্স নিউজ হোয়াইট হাউসের সংবাদদাতা পিটার ডুসিই প্রথম বিডেনকে তাঁর মানসিক ফিটনেস সম্পর্কে হুরের প্রতিবেদন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন।

বিডেন শব্দের সাথে লড়াই করে, বিশেষ পরামর্শদাতা হুর সাক্ষাত্কার থেকে ফাঁস হওয়া অডিওতে মূল স্মৃতি

“তাঁর প্রতিবেদনে বিশেষ পরামর্শদাতা কিছু বলেছিলেন যে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়নি তার অন্যতম কারণ হ’ল, তার বর্ণনায় আপনি একজন ‘সার্থক, বয়স্ক ব্যক্তি, একটি দুর্বল স্মৃতি সহকারে,'” ডুসি বিডেনকে ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন।

বিডেন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন: “আমি ভাল-অর্থাত্ এবং আমি একজন প্রবীণ মানুষ এবং আমি জানি যে আমি কী করছি।

ডুসি তারপরে বিডেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁর স্মৃতি কতটা খারাপ এবং যদি তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে চালিয়ে যেতে পারেন।

বিডেন বারবার বলেছেন যে সদ্য প্রকাশিত হুর সাক্ষাত্কার অডিওতে শ্রেণিবদ্ধ নথি সম্পর্কিত ‘আমি মনে করি না’

বিডেন তাকে বলেছিলেন, “আমার স্মৃতি খুব খারাপ আমি আপনাকে কথা বলতে দিয়েছি।”

বিডেনের শ্রেণিবদ্ধ নথি পরিচালনার তদন্তের জন্য তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড কর্তৃক নিযুক্ত হুর বলেছিলেন যে তিনি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে অস্বীকার করেছিলেন, কারণ একটি জুরি তাকে “সহানুভূতিশীল, সুপরিচিত প্রবীণ ব্যক্তি হিসাবে একজন দরিদ্র স্মৃতিশক্তি সহকারে” হিসাবে দেখেন যে, এই সময়টি “স্বীকৃতি অনুসারে” এই সময়টি “স্বীকৃতি অনুসারে” এই সময়টি “স্বীকৃতি অনুসারে”।

বিডেনের জনসাধারণের উপস্থিতির সময় দেখা গ্যাফগুলির পাশাপাশি বিশেষ পরামর্শের প্রতিবেদনে রিপাবলিকানদের চাপ প্রশস্ত করা চাপ ছাড়াও যারা বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক সুস্থতার অভাব রয়েছে।

ডেমোক্র্যাটস এবং বিডেনের হোয়াইট হাউস প্রাথমিকভাবে তার প্রতিবেদনের জন্য হুরকে সমালোচনা করেছিলেন, বারবার জোর দিয়েছিলেন যে তিনি “তীক্ষ্ণ” ছিলেন এবং বিশেষ পরামর্শটি রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

পরে ২০২৪ সালে, বিডেনের পুনঃনির্বাচন অভিযানের মধ্যে ডেমোক্র্যাটরা তাকে তার বয়স এবং মানসিক তাত্পর্য উল্লেখ করে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে জুনের রাষ্ট্রপতি বিতর্কে তার অভিনয়ের বিষয়ে তার প্রার্থিতা বাদ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বিডেন, এখন ৮২ বছর বয়সী জুলাই মাসে তার রাষ্ট্রপতি প্রচার শেষ করেছেন তবে তার মেয়াদ শেষ করেছেন এবং তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে ট্রাম্পের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।