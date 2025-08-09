বই 2025- আধুনিক প্রকাশনা / এনভি সম্পর্কে রহস্যবাদী আর্সেনাল-যেমন ওস্ট্রোভস্কায়া লুটা পরিচালক

ওলেস্যা অস্ট্রোভস্কায়া-লাভ তার আগ্রহী বইগুলির এনভি ইমপ্রেশনগুলির সাথে ভাগ করে নিয়েছে (ছবি: আলেকজান্ডার মেদভেদেভ / এনভি)
দেশের ফ্ল্যাগশিপ আর্ট সাইটগুলি মাইস্টেটজস্কি আর্সেনালের সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ এবং পরিচালক, যে বইগুলি সুপারিশ করার জন্য প্রস্তুত ছিল সে সম্পর্কে কথা বলেছেন।
1। রোম সম্রাট (রোমের সম্রাট: প্রাচীন রোমান বিশ্বকে শাসন করা), মেরি কনে
আমি শুধু পড়েছি। এটি প্রাচীন ইতিহাসের একজন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞের ইউক্রেনীয় প্রকাশনা, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, যিনি কেবল বিষয়টি গভীরভাবে জানেন না, তবে বর্ণনাকারীর একটি দুর্দান্ত প্রতিভাও রয়েছে। মেরি বার্ড প্রাচীন রোম সম্পর্কে পুরানো পরিচিত হিসাবে লিখেছেন। তার স্টাইলটি সহজ, এবং গল্পটি উত্তেজনাপূর্ণ।
সম্ভবত তার সবচেয়ে বিখ্যাত বই – এসপিকিউআর: প্রাচীন রোমের ইতিহাস। কিন্তু মধ্যে সম্রাট অধ্যাপক একজন আধুনিক ব্যক্তির কাছে খুব আকর্ষণীয় কিছু বর্ণনা করেছেন: প্রজাতন্ত্র যেমন স্বৈরাচারে পরিণত হয় এবং সম্রাটের শক্তি ধীরে ধীরে ডিফাইড হয়। কল্পিত পরিমিত অক্টাভিয়ান অগাস্টাসের মতো, রোমানস ক্রস – সম্ভবত নির্মমভাবে দুর্বল – ক্যালিগুলা এবং তারপরে আবার মধ্যপন্থী দার্শনিক মার্কাস অরেলিয়াসের কাছে। রাজনীতিতে আগ্রহী প্রত্যেকের জন্য একটি খুব দরকারী বই।
2। একটি গোপন যুদ্ধের প্রবন্ধ। সোভিয়েত ইউক্রেনের মুক্তির সেবায় পোলিশ শিল্পী (একটি গোপন যুদ্ধ থেকে স্কেচস: সোভিয়েত ইউক্রেনকে মুক্ত করার জন্য একজন পোলিশ শিল্পীর মিশন), টিমোথি স্নাইডার