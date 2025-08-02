বছরের পর বছর ধরে ‘দ্য নেকেড গান’ এর কাস্ট দেখুন!

তিনটি মূল ‘নেকেড গান’ চলচ্চিত্রের কাস্ট দেখুন!
“দ্য নেকেড গান” এর নতুন সংস্করণটি এখানে এবং লিয়াম নিসনলেঃ ফ্র্যাঙ্ক ড্রেবিনকে নতুন প্রজন্মের ভক্তদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন … তবে আপনি সিরিজের তিনটি অন্ত্র-বাস্টিং মূল সিনেমাগুলি সম্পর্কে ভুলতে পারবেন না!
দ্য লেসলি নীলসন-এলইডি ফিল্ম সিরিজ, যা “পুলিশ স্কোয়াড” থেকে অভিযোজিত হয়েছিল! টেলিভিশন শো, প্রচুর হাসিখুশি মুহুর্তগুলিতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যার মধ্যে মজাদার ওয়ার্ডপ্লে, স্টাফড বিভারস এবং জায়ান্ট বন্দুকগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল – অন্য কোনও দ্বারা একত্রিত ওজ সিম্পসনআর!
এবং আমরা আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনি এই গ্যালারীটি পরীক্ষা না করা পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কেউ এক মিনিট বিশ্রাম নেবে না … এখন আসুন আমরা খেতে একটি কামড় পাই!