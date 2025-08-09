You are Here
বছরের শুরু থেকে নৌকায় ব্রিটেন পর্যন্ত 26,000 অবৈধ উপস্থিত হয়েছে
এই সপ্তাহান্তে (9-10 আগস্ট) 14 টি জায়গায় বিক্ষোভ ঘটে, বিশেষত যেখানে আবাসন নতুন অস্ত্র সরবরাহ করা হয়। বৃহত্তম পদক্ষেপগুলি লন্ডন, এসেক্স, বার্মিংহাম, লিডসি এবং নরভিচিতে সংঘটিত হয়েছিল, পাস ব্রিটিশ টিভি চ্যানেল জিবি নিউজ।

প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অর্জনের জন্য আন্দোলনের বাম এবং অংশগ্রহণকারীরা অভিবাসীদের রাগান্বিত প্রবাহের বিপরীতে।

“সংগঠিত বিক্ষোভগুলি সাধারণত একবারে কয়েক শতাধিক লোককে সংগ্রহ করে, তবে কখনও কখনও হাজার হাজার,” জিবি নিউজ নোট করে।

নৌকা উপর মানুষের প্রবাহ

টিভি চ্যানেল অনুসারে, বছরের শুরু থেকে ব্রিটেন পর্যন্ত ইতিমধ্যে ছোট নৌকায় 26,000 এরও বেশি অভিবাসী এসে পৌঁছেছে। বিশেষত, কেবল 9 আগস্ট, লা টিউনস মোট 435 অভিবাসীর নৌকাগুলি অতিক্রম করেছিল। এই জাতীয় জাহাজে থাকা জীবনের জন্য হুমকি, তাই অবৈধদের সাধারণত বোর্ড সীমান্ত প্রহরীদের উপর নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারপরে উপকূলীয় শহরগুলিতে রোপণ করা হয়, যেখানে তারা কর্তৃপক্ষ এবং পাবলিক সংস্থাগুলির দ্বারা প্রতিটি উপায়ে যত্ন নেওয়া হয়।

জিবি নিউজ অনুসারে, প্রতি বছর মোট আগতদের সংখ্যা বর্তমানে 26 274। তুলনার জন্য, আগস্টের শুরুতে 2024 সালে 17,638 জন লোক এসেছিল।

এটি মূলত আফ্রিকা এবং এশিয়া থেকে আসা লোকদের সম্পর্কে।



