বজ্র ধর্মঘট সানফোর্ডের 4 জুলাই আতশবাজি প্রদর্শন অকাল প্রদর্শন করে

ফ্লোরিডার আতশবাজি প্রদর্শনী সানফোর্ড শহরটি অকালভাবে বন্ধ করে দেওয়ার পরে একটি বিদ্যুতের ধর্মঘটের পরে স্বাধীনতা দিবস প্রফুল্লতাগুলি স্যাঁতসেঁতে হয়নি।

শুক্রবার বিকেলে, মধ্য ফ্লোরিডার উপর দিয়ে একটি বিশাল ঝড় উঠেছিল এবং বজ্রপাত মেরিনা অঞ্চলটিকে আঘাত করেছিল “যেখানে এই অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত আতশবাজি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিল,” সানফোর্ডের কৌশলগত যোগাযোগ ব্যবস্থাপক বিয়ানকা গিললেট একটি ফেসবুক লাইভে বলেছেন।

ফলস্বরূপ, একটি “ইভেন্টের শৃঙ্খলা ঘটেছে”, যা আতশবাজি জ্বালিয়েছিল এবং প্রদর্শনটি চালু করার জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলি ধ্বংস করেছিল।

গিললেট বলেছিলেন, “আমরা এতটাই কৃতজ্ঞ যে আমাদের কোনও আঘাত বা প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।” তারপরে তিনি লোকদের এখনও বাইরে আসতে এবং উত্সব উপভোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যখন তাদের নিজের আতশবাজি না আনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

সেন্ট জনস রিভারশিপ কোম্পানির ফেসবুক পৃষ্ঠায় পোস্ট করা ভিডিওতে দেখানো হয়েছে যে স্টার স্প্যাংলেড সানফোর্ড ইভেন্টের জন্য আগুনের আকাশের সাথে পটভূমিতে স্বচ্ছ আকাশের সাথে বন্ধ হয়ে যাওয়া আতশবাজি দেখানো হয়েছে।

স্থানীয় ব্যবসায় পোস্ট করেছে, “এই কয়েক মিনিটের পিছনে ছিল কয়েক মাস এবং মাসের পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং অগণিত লোকদের দ্বারা কঠোর পরিশ্রম যারা সম্প্রদায়কে স্মরণ করার জন্য একটি রাত দেওয়া ছাড়া আর কিছুই চায়নি,” স্থানীয় ব্যবসায় পোস্ট করেছে।

“It’s hard to put into words how much effort went into this … and how quickly it was taken away by forces beyond anyone’s control,” the post continued, before thanking “first responders and city teams who reacted immediately and kept everyone safe.”

“এমনকি আতশবাজি ছাড়াই, আমাদের শহরটি স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য জীবিত আসে,” সানফোর্ড শহরটি তার ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছে। “খাবারটি সুস্বাদু, ভিড়ের শক্তি বৈদ্যুতিন এবং আমরা আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য সত্যই সবাইকে প্রশংসা করি!”