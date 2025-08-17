বড় প্লাস্টিক চুক্তি ব্যর্থতায় শেষ হয়

এই গল্পটি মূলত প্রকাশিত হয়েছিল গ্রিস্ট। গ্রিস্টের জন্য সাইন আপ করুন এখানে সাপ্তাহিক নিউজলেটার।
বিশ্বজুড়ে কূটনীতিকরা জেনেভাতে নয় দিনের আলোচনা শেষ করেছেন – এবং একটি ম্যারাথন রাতারাতি অধিবেশন যা শুক্রবারের প্রথম দিকে স্থায়ী হয়েছিল – একটি বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক চুক্তির বিষয়ে কোনও চুক্তি ছাড়াই।
ক সমাপনী প্লেনারি এটি শুক্রবার সকাল সাড়ে at টায় শুরু হয়েছিল – এটি মূলত শুরু হওয়ার 15 ঘন্টা পরে – প্রায় সমস্ত দেশ একটি বিরোধিতা করেছিল আপডেট খসড়া জাতিসংঘের চুক্তিগুলির মধ্যে যা আলোচনার কমিটির চেয়ারম্যান, ইকুয়েডরের কূটনীতিক লুইস বৈস ভায়াস ভালদিভিসো দ্বারা সামনে রেখেছিলেন। প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকেই বলেছিলেন যে প্লাস্টিকের “পূর্ণ জীবনচক্র” সম্বোধন করে “প্লাস্টিকের দূষণের সমাপ্তি” করার জন্য এই পাঠ্যটি জাতিসংঘের পরিবেশ বিধানসভা রেজোলিউশনের অধীনে তাদের আদেশের প্রতিফলন ঘটেনি।
“আমরা সত্যিই দুঃখের সাথে বলতে পারি যে জেনেভাতে এখানে প্লাস্টিকের দূষণের অবসান ঘটাতে আমাদের কোনও চুক্তি হবে না,” নরওয়ের প্রধান আলোচক, আন্দ্রেয়াস বেজেল্যান্ড এরিকসে চেয়ারম্যানকে বলেছেন। ভালডিভিসো সকাল 9 টার পরে সভাটি গুটিয়ে রেখেছিলেন যে তারা পরবর্তী তারিখে অব্যাহত থাকবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে।
সিদ্ধান্তটি বিতর্কিত শেষ সপ্তাহ এবং দেড় আলোচনা সময় পঞ্চম অধিবেশন “পুনরায় শুরু” 4 আগস্ট জেনেভাতে শুরু হওয়া জাতিসংঘের একটি প্লাস্টিক চুক্তি নিয়ে আলোচনার বিষয়ে। বৃহস্পতিবারের মধ্যে একটি চুক্তি চূড়ান্ত করার আশায় প্রতিনিধিরা শহরে এসেছিলেন, ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে তাদের আসল সময়সীমাটি ছাড়িয়ে যান 2024 এর শেষের দিকে চুক্তিটি সম্পূর্ণ করতে।
লগজামের লক্ষণগুলিও আলোচনার প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেও স্পষ্ট ছিল, তবে, দেশগুলি আগের আলোচনার সময় তারা যে একই লাল রেখাগুলিতে আটকে ছিল তাদের দিকে ঝুঁকেছিল। একটি তথাকথিত “সমমনা গ্রুপ”তেল উত্পাদনকারী দেশগুলির মধ্যে বলেছে যে এটি আইনত বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতাগুলি গ্রহণ করবে না এবং অন্যান্য দেশগুলি যে বিস্তৃত বিধানগুলির বিরোধিতা করবে তা বিরোধিতা করবে না, পাশাপাশি নতুন প্লাস্টিকের উত্পাদনের নিয়ন্ত্রণ, পাশাপাশি বাধ্যতামূলক প্রকাশ এবং প্লাস্টিকগুলিতে ব্যবহৃত বিপজ্জনক রাসায়নিকের পর্যায়ক্রমিক পর্যায়ক্রমগুলি প্রয়োজনীয় ছিল।
ক 9 আগস্ট পূর্ণাঙ্গতিনজন পর্যবেক্ষক স্বতন্ত্রভাবে গ্রিস্টকে বলেছিলেন যে দেশগুলি পরিচিত কথাবার্তা পয়েন্টগুলির পুনর্বিবেচনা করার সাথে সাথে আলোচনায় “গ্রাউন্ডহোগ দিবস” এর মতো অনুভূত হয়েছিল। Sens ক্যমত্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের আশেপাশের একটি আদর্শ সমস্ত দেশ থেকে আপসকে নিরুৎসাহিত করেছিল, যদিও সমমনা গোষ্ঠী-যার মধ্যে বাহরাইন, ইরান এবং কুয়েত, সৌদি আরব এবং রাশিয়া অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে রয়েছে-এটি বিশেষত অন্তঃসত্ত্বা এবং বোঝা যায় যে এটি কেবল তার অবস্থান বদলানোর পরিবর্তে প্রস্তাবগুলি অবরুদ্ধ করতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে আগের বৈঠকের সময় গত বছরের শেষের দিকে যে চুক্তির একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছিল তার একটি খসড়া ছিটিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে প্রতিনিধিরা এতে কয়েকশ পরামর্শ যোগ করেছিলেন, একটি চুক্তি নাগালের থেকে আরও এগিয়ে রেখেছিলেন।
জেনেভা আলোচনা চলাকালীন, প্রতিনিধিরা ভালডিভিসো দ্বারা প্রস্তুত চুক্তির দুটি নতুন খসড়া প্রত্যাখ্যান করেছেন: একটি বুধবার মুক্তিযা এতটা আপত্তিজনক ছিল যে দেশগুলি বলেছিল যে এটি ছিল “বিদ্বেষমূলক“এবং” কোনও প্রদর্শনযোগ্য মান “এর অভাব রয়েছে; এবং সর্বাধিক সাম্প্রতিক এক শুক্রবার সকাল সাড়ে: 30 টা থেকে প্লেনারি প্রকাশের আগে প্রকাশিত হয়েছিল। বুসান খসড়া ভবিষ্যতের আলোচনার ভিত্তি হিসাবে।
শুক্রবারের ফলাফল সত্ত্বেও, প্লাস্টিক চুক্তি এখনও মারা গেছে বলে মনে হয় না। কার্যত সমস্ত দেশ অব্যাহত আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেছে – ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি জেসিকা রোজওয়াল বলেছিলেন যে তিনি গ্রহণ করবেন না “একটি স্থির চুক্তি” – এবং অনেকে ক্লোজিং প্লেনারি চলাকালীন তাদের মাইকের সময়টি ব্যবহার করেছিলেন অন্যদের কী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য।
মাদাগাস্কারের একজন আলোচক বলেছিলেন, “আমরা পরিস্থিতির মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারি না।” “প্রতিদিন, আমাদের মহাসাগর এবং বাস্তুসংস্থান এবং সম্প্রদায়গুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য এবং একীভূত পদক্ষেপ নিতে আমাদের অক্ষমতার পরিণতিগুলিতে ভুগছে।” টুভালুর প্রতিনিধি, পেপেটুয়া নির্বাচন লাতাসি বলেছিলেন যে একটি চুক্তি কার্যকর করতে ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হ’ল “কয়েক মিলিয়ন টন প্লাস্টিকের বর্জ্য আমাদের মহাসাগরে ফেলে দেওয়া হবে, যা আমাদের বাস্তুতন্ত্র, খাদ্য সুরক্ষা, জীবিকা এবং সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করবে।”
তবুও, আলোচনার ফর্ম্যাটে কোনও পরিবর্তন ছাড়াই-বিশেষত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আশেপাশে-আরও আলোচনা ফলস্বরূপ হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। “Sens ক্যমত্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ” এর আশেপাশের আদর্শের অর্থ একটি ভোটের হুমকি তাদের লাল রেখা থেকে দূরে বাধা দেশগুলিকে আঘাত করতে ব্যবহার করা যায় না; সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা হলে এই গতিশীল পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। “এই বৈঠকে প্রমাণিত হয়েছিল যে sens ক্যমত্য মারা গেছে,” স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত সংস্থাগুলির জোটের আন্তর্জাতিক দূষণকারী এলিমিনেশন নেটওয়ার্কের নির্বাহী পরিচালক বজর্ন বেলার বলেছেন। “সমস্যাটি চলে যাচ্ছে না।”
প্লাস্টিক চুক্তিতে কেন সিদ্ধান্ত নেওয়া এত কঠিন?
প্লাস্টিক চুক্তি আলোচনার জন্য পদ্ধতিগত বিধিগুলি বলছে যে, মূল বিষয়গুলির জন্য, প্রতিনিধিরা sens কমত্য দ্বারা চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য “সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন”। অন্যথায় তারা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা ভোট দিতে পারে, তবে কেবল একটি “শেষ অবলম্বন” হিসাবে।
প্রতিনিধিরা যখন ২০২৩ সালে দ্বিতীয় দফায় আলোচনার সময় এই বিধিগুলি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন এতটা মতবিরোধ ছিল যে এটি বেশ কয়েক দিন আলোচনার ডুবে গেছে। ফলাফলটি হ’ল প্রতিনিধিরা সমস্ত কিছুর জন্য sens ক্যমত্যে খেলাপি করেছেন, বিষয়টি প্রচার করার ভয়ে এবং তাদের সীমিত আলোচনার সময়কে আরও বেশি হারাতে ভীত।
তবুও sens ক্যমত্য-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল কারণগুলির মধ্যে একটি যে আলোচনার এত ধীরে ধীরে চলে গেছে: তেল উত্পাদনকারী দেশগুলি এই নিয়মগুলি তাদের সুবিধার্থে ব্যবহার করে আলোচনার প্রতিটি দফায় অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিগুলি স্টল বা জল দেওয়ার জন্য, হতাশার অগ্রগতি এমনকি যখন তারা প্রচুর পরিমাণে ছাড়িয়ে যায় তখনও।
অন্যান্য অলাভজনক ও অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলি জেনেভা এই একই বিষয় উত্থাপনের সময় বেশ কয়েকটি নীরব প্রতিবাদ করেছিল, “sens ক্যমত্য উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করে।”
ফিজির অন্যতম প্রতিনিধি সেনিমিলি নাকোরা সমাপনী প্লেনারি চলাকালীন বলেছিলেন যে “sens ক্যমত্যটি আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় কিনা তা সন্ধান করা উপযুক্ত, যদি এটি প্রক্রিয়াটি বন্ধ করে দেয় তবে তা নয়।” সুইজারল্যান্ডের আলোচক ফেলিক্স ওয়ার্টলি বলেছিলেন যে “এই প্রক্রিয়াটির একটি সময়সীমা প্রয়োজন,” এবং “এই অনুরূপ আরও একটি বৈঠকটি যে ব্রেকথ্রু এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রয়োজন তা আনতে পারে না।”
অন্যান্য দেশগুলি “প্রক্রিয়া” সম্পর্কে বিস্তৃত উদ্বেগ উত্থাপন করেছিল যার মাধ্যমে আলোচনা এগিয়ে গেছে। সভাগুলি “নন -ট্রান্সপ্যারেন্ট,” “অস্বচ্ছ,” এবং “অস্পষ্ট” ছিল, তারা প্লেনারি চলাকালীন বলেছিলেন, সম্ভবত তারা সচিবালয়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত অস্পষ্ট নির্দেশনা উল্লেখ করে, আমলাতান্ত্রিক সংস্থা যা আলোচনার আয়োজন করে।
জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির নির্বাহী পরিচালক ইঙ্গার অ্যান্ডারসন শুক্রবার সাংবাদিকদের বলেছেন যে দেশগুলি তাদের লাল রেখাগুলি আরও স্পষ্টভাবে স্পষ্ট করে বলতে পারে। “প্রত্যেককে বুঝতে হবে যে এই কাজটি থামবে না, কারণ প্লাস্টিকের দূষণ থামবে না।”
প্লাস্টিক শিল্প, যা প্লাস্টিকের উত্পাদন নিয়ন্ত্রণ এবং বিপজ্জনক রাসায়নিকের গোষ্ঠীগুলি পর্যায়ক্রমে বিরোধিতা করেছে, বলেছে যে এটি একটি চুক্তি সমর্থন করবে যা “অর্থনীতিতে এবং পরিবেশের বাইরে প্লাস্টিক রাখে।” ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ কেমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কাউন্সিল সেক্রেটারি মার্কো মেনসিংক একটি বিবৃতিতে বলেছেন: “প্লাস্টিকের দূষণের অবসান ঘটাতে বিশ্বব্যাপী চুক্তি শেষ না করা একটি মিস করা সুযোগ, আমরা সমস্ত জাতির জন্য কাজ করে এমন একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা সমর্থন অব্যাহত রাখব এবং কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।”
পরিবেশগত গোষ্ঠী, বিজ্ঞানী এবং ফ্রন্টলাইন সংস্থাগুলি উচ্চাভিলাষী চুক্তি ছাড়াই জেনেভা ছেড়ে যেতে হতাশ হয়েছিল। তারা বলেছিল যে এটি আরও খারাপ হত, তবে দেশগুলি যদি আপস করার সিদ্ধান্ত নেয় মানব স্বাস্থ্য হিসাবে মূল বিধান এবং একটি “শুধু রূপান্তর”সম্ভবত বর্জ্য বাছাইকারী সহ বিশ্বব্যাপী পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নীতিগুলির পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
পরিস্থিতিতে, তারা চেয়ারের পাঠ্যের চূড়ান্ত সংস্করণে সম্মত না হওয়ার জন্য প্রতিনিধিদের প্রশংসা করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা জো ব্যানার বলেছেন, “আমি খুব খুশি যে একটি শক্তিশালী চুক্তি একটি দুর্বল চুক্তির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল।” বংশোদ্ভূত প্রকল্পযা পেট্রোকেমিক্যাল সুবিধাগুলি দ্বারা জড়িত লুইসিয়ানার একটি সোয়াথের দাসত্বযুক্ত কৃষ্ণাঙ্গদের বংশধরদের স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের পক্ষে পরামর্শ দেয়
“এটি আমাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে বলে মনে হচ্ছে,” ইউএস অলাভজনক সোসাইটি অফ নেটিভ নেশনসের সিনিয়র পলিসি অফিসার চেনি রেন্ডন যোগ করেছেন, যে চুক্তিতে নির্দিষ্ট ভাষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে পরামর্শ দিয়েছেন আদিবাসীদের অধিকার এবং আদিবাসী বিজ্ঞানের ব্যবহার।
বিপরীতে, জেনেভাতে সমাপ্তি পূর্ণতার চূড়ান্ত মুহুর্তগুলিতে পর্যবেক্ষকদের কণ্ঠস্বর আক্ষরিক অর্থে শোনা যায়নি। জাতীয় প্রতিনিধিদের কাছ থেকে দুই ঘণ্টারও বেশি বিবৃতি দেওয়ার পরে, ভালডিভিসো মাইকটি তরুণ উপস্থিত, আদিবাসী মানুষ, বর্জ্য বাছাইকারী এবং অন্যদের যারা সপ্তাহ এবং দেড় সপ্তাহ জুড়ে উপস্থিত ছিলেন তাদের একটি কুচকাওয়াজে পরিণত করেছিলেন। তবে ইয়ুথ প্লাস্টিক অ্যাকশন নেটওয়ার্ক থেকে – কেবলমাত্র একজন স্পিকার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সামনে একটি বিবৃতি দিতে সক্ষম হয়েছিল এবং কুয়েত চেয়ারকে তাদের কেটে ফেলতে এবং সভাটি শেষ করতে বলেছিল।
প্লাস্টিক চুক্তি সচিবালয় এখন অন্য এক দফায় আলোচনার জন্য একটি তারিখ এবং সময় নির্ধারণ করা, যা পরের বছর পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এরই মধ্যে, সমস্ত চোখ ডিসেম্বরে জাতিসংঘের পরিবেশ সমাবেশের বৈঠকে থাকবে, যেখানে অ্যান্ডারসন আলোচনার অগ্রগতি-বা এর অভাব সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন সরবরাহ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে-এবং যা চুক্তির আদেশের উচ্চাভিলাষকে হ্রাস করার জন্য সমমনা দেশগুলির জন্য একটি সুযোগ উপস্থাপন করতে পারে: এই বিবৃতি বানানটি কী অর্জন করতে চেষ্টা করছে তা বানান। কিছু পরিবেশগত গোষ্ঠী আশঙ্কা করে যে ইরান, রাশিয়া, সৌদি আরব এবং অন্যরা ম্যান্ডেট পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে যাতে এটি প্লাস্টিকের “পূর্ণ জীবনচক্র” বোঝায় না, তবে কেবল প্লাস্টিকের দূষণ – এইভাবে এই চুক্তিটিকে একটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রূপান্তরিত করে যা একটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চুক্তিতে পরিণত করে যা সামগ্রীর প্রযোজনা চলাকালীন সময়ে প্লাস্টিকগুলির ক্ষতি এবং পরিবেশের সাথে সম্পূর্ণ স্যুটকে সম্বোধন করে।
ব্যানার বলেছিলেন যে তিনি পরাজিত বোধ করছেন না; প্রকৃতপক্ষে, তিনি বিশ্ব যে পরিমাণ প্লাস্টিকের পরিমাণের উপর আইনত বাধ্যতামূলক বিধিনিষেধের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে “আগের চেয়ে আরও বেশি উত্সাহী”।
তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমি বেঁচে থাকার পরিকল্পনা করছি,” এবং এটি করার জন্য, “আমাদের প্লাস্টিকের উত্পাদন বন্ধ করতে হবে।”
