বড় ভাই 27 সপ্তাহ 7 এইচওএইচ মনোনয়ন প্রকাশিত

বড় ভাই 27 সপ্তাহের Hembeoke হাউস হেড (এইচওএইচ) ভিন্স পানারো আইকনিক ওয়াল প্রতিযোগিতা জয়ের পরে উচ্ছেদের জন্য তিনটি হাউসগেস্টকে মনোনীত করেছেন। রিলি জেফরিসকে 5 থেকে 4 ভোটের পরে মরগান পোপের বিপক্ষে উচ্ছেদ করার পরে ভিনস সপ্তাহ 7 হোহে পরিণত হয়েছিল।
হো র্যাচেল রিলি মূলত ভিন্স, মরগান এবং মিকি লি মনোনীত করেছিলেন, তবে তিনি রিলিকে প্রতিস্থাপনের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে নামকরণ করেছিলেন লরেন ডোমিংয়ের বিরুদ্ধে ভেটোকে চপিং ব্লক থেকে বাঁচাতে ভেটোর শক্তি ব্যবহারের জন্য প্রতিশোধ হিসাবে। মিকি বিবি ব্লকবাস্টার জয়ের পরে, হাউসগেস্টরা কেউ কেউ রাইলিকে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
ভিনস প্রায় প্রত্যেকের সাথে একটি জোটে রয়েছে বড় ভাই 27 এই মৌসুমে কোনও সময়ে হাউসগুয়েস্ট। আসলে, তাঁর এতগুলি চূড়ান্ত 2 টি চুক্তি রয়েছে যে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি কেলি জর্জেনসেনের সাথে একটি করেছেন। যদিও তিনি সবার সাথে কাজ করছেন, রাহেলের সাথে সংযোগ স্থাপনে তাঁর খুব কষ্ট হয়েছিল। যাইহোক, Week সপ্তাহের লাইভ উচ্ছেদ পর্বের আগে, রাহেল, ভিন্স, মরগান, অ্যাশলে হোলিস এবং উইল উইলিয়ামস দ্য জাজেস নামে একটি নতুন জোট গঠন করেছিলেন।
দ্য বড় ভাই 27 লাইভ ফিডগুলি প্রকাশ করেছে যে ভিনস মিকি, কেলি এবং আভা পার্লকে উচ্ছেদের জন্য মনোনীত করেছেন। যদিও কেলি এবং ক্যাথরিন উডম্যান সহ কিছু হাউসগেস্টস তাকে প্রত্যাশা করেছিলেন যে তিনি রাহেল রিলিকে মনোনীত করবেন, ভিন্স এর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দেখে মনে হচ্ছে মিকি তাঁর আসল লক্ষ্য।
ভিন্স বিচারক জোটের কাছে সত্য থাকতে স্মার্ট ছিলেন
ভিন্স গ্রুপ দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে
ভিন্স বিচারক জোটের প্রতি অনুগত থাকতে স্মার্ট ছিলেন। জোট গঠনের পরে বিশেষত ক বড় ভাই গ্রুপে বিজয়ী, রাহেল। ভিন্স যখন পরের সপ্তাহে এইচওএইচ -এর হয়ে খেলতে অযোগ্য হয়, তখন বিচারকরা তাদের সুরক্ষিত রাখতে পারেন। তারা সকলেই হাউসে অনেক প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয় এবং তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জোটে পরিণত হচ্ছে।
এখন ভিন্স স্বীকার করেছেন যে তিনি কেলির সাথে একটি চূড়ান্ত 2 চুক্তি করেছেন তা ভুলে গেছেন, তিনি তাকে মনোনীত করেছিলেন তা অবাক হওয়ার কিছু নেই। তিনি আর তাদের চুক্তির বিষয়ে যত্নশীল বলে মনে হচ্ছে না এবং তার অন্যান্য মিত্রদের সাথে হাউসে এগিয়ে চলেছে। যাইহোক, অবাক হওয়ার মতো বিষয় যে তিনি এখন মিকিকে চালু করেছেন, বিবেচনা করে যে তিনি তার, মরগান এবং উচ্ছেদ করা হাউসগুয়েস্ট জ্যাচ কর্নেলের সাথে গলে যাওয়া পট জোটে ছিলেন।
