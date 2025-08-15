You are Here
বডি বিল্ডার হেইলি ম্যাকনেফ 37 এ মারা গেছে
বডি বিল্ডার হেইলি ম্যাকনেফ 37 এ মারা গেছে

মঙ্গলবার প্রকাশিত এক শ্রুতিমধুর জানিয়েছে, জাতীয়ভাবে র‌্যাঙ্কড বডি বিল্ডার, পুষ্টিবিদ এবং জীবন কোচ, হেইলি ম্যাকনেফ মারা গেছেন। তিনি 37 ছিল।

ম্যাকনেফের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে বোস্টন ডটকম দ্বারাযা তার মৃত্যুকে “অপ্রত্যাশিত তবে শান্তিপূর্ণ” হিসাবে বর্ণনা করেছে।

তিনি একজন ম্যাসাচুসেটস স্থানীয় ছিলেন যিনি উমাস আমহার্স্ট থেকে স্নাতক হয়েছিলেন এবং চ্যাম্পিয়ন বডি বিল্ডার হয়েছিলেন।

ম্যাকনেফের বয়স ছিল মাত্র 37 বছর। (মেগান মেন্ডোজা/প্রজাতন্ত্র/ইউএসএ টুডে নেটওয়ার্ক)

ম্যাকনেফের পরিবার বৃহস্পতিবার পিপল ম্যাগাজিনকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে যেহেতু তার মৃত্যুর কথা প্রকাশ্যে আসে।

“হেইলি এই পৃথিবীতে আলোর মরীচিগুলির মতো ছিল। তিনি সীমাহীন শক্তি ছিল এবং তিনি যা করতে যা যা করেছেন তা অর্জনে খুব দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন,” তার বাবা ডেভ বলেছিলেন ম্যাগাজিন। “তিনি বডি বিল্ডিং এবং ফিটনেসে তার দর্শনীয় স্থান স্থাপন করেছিলেন এবং সেক্টর যে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা অর্জন করেছিলেন। তিনি আমাদের ভালবাসতেন এবং আমরা হ্যালিকে খুব ভালবাসি, আমরা তাকে পাগল মিস করি।”

Rxmuscle.com উল্লেখ করা হয়েছে যে ম্যাকনেফ ২০০৯ পূর্ব কোস্ট ক্লাসিকটিতে সামগ্রিক বিভাগটি জিতেছিলেন এবং এটি “রাইজিং বার” সিরিজে প্রদর্শিত হয়েছিল।

পরে তিনি মনোবিজ্ঞানে একটি ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন।

“হেইলি তার দ্রুত বুদ্ধি এবং ক্রমাগত হাস্যরসের বোধের জন্য পরিচিত ছিলেন, তার চারপাশের লোকদের হাসি এবং স্বাগত বোধ করার জন্য তাঁর একটি উপহার ছিল,” তার শ্রুতিমধুর বলেছেন। “তার শক্তি এবং দৃ determination ় সংকল্প তার জীবনে একটি ধ্রুবক ছিল এবং তিনি সর্বদা যা অর্জন করতে চেয়েছিলেন তা অর্জন করেছিলেন।

“তিনি তার বন্ধুত্বকে মূল্যবান বলে মনে করেছিলেন এবং যারা তাকে সবচেয়ে ভাল জানেন তাদের সাথে দৃ strong ়, দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের লালনপালন করেছিলেন। হ্যালি তার বাবা -মা, ভাইবোন, বর্ধিত পরিবার এবং বন্ধুরা গভীরভাবে মিস করবেন।”

গত এক বছরে বেশ কয়েকজন বডি বিল্ডার মারা গেছেন। (বারবারা জে পেরেনিক/কলম্বাস ডিসপ্যাচ/ইউএসএ টুডে নেটওয়ার্ক)

ম্যাকনেফের মৃত্যু সর্বশেষ বডি বিল্ডার যিনি গত এক বছরে মারা গিয়েছিলেন। বডি বিল্ডিং কিংবদন্তি রনি কোলম্যানও এই বছর স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি অনুভব করেছেন।

রায়ান গাইডোস ফক্স নিউজ ডিজিটালের সিনিয়র সম্পাদক।



