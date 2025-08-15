বডি বিল্ডার হেইলি ম্যাকনেফ 37 এ মারা গেছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
মঙ্গলবার প্রকাশিত এক শ্রুতিমধুর জানিয়েছে, জাতীয়ভাবে র্যাঙ্কড বডি বিল্ডার, পুষ্টিবিদ এবং জীবন কোচ, হেইলি ম্যাকনেফ মারা গেছেন। তিনি 37 ছিল।
ম্যাকনেফের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে বোস্টন ডটকম দ্বারাযা তার মৃত্যুকে “অপ্রত্যাশিত তবে শান্তিপূর্ণ” হিসাবে বর্ণনা করেছে।
তিনি একজন ম্যাসাচুসেটস স্থানীয় ছিলেন যিনি উমাস আমহার্স্ট থেকে স্নাতক হয়েছিলেন এবং চ্যাম্পিয়ন বডি বিল্ডার হয়েছিলেন।
ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন
ম্যাকনেফের পরিবার বৃহস্পতিবার পিপল ম্যাগাজিনকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে যেহেতু তার মৃত্যুর কথা প্রকাশ্যে আসে।
“হেইলি এই পৃথিবীতে আলোর মরীচিগুলির মতো ছিল। তিনি সীমাহীন শক্তি ছিল এবং তিনি যা করতে যা যা করেছেন তা অর্জনে খুব দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন,” তার বাবা ডেভ বলেছিলেন ম্যাগাজিন। “তিনি বডি বিল্ডিং এবং ফিটনেসে তার দর্শনীয় স্থান স্থাপন করেছিলেন এবং সেক্টর যে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা অর্জন করেছিলেন। তিনি আমাদের ভালবাসতেন এবং আমরা হ্যালিকে খুব ভালবাসি, আমরা তাকে পাগল মিস করি।”
Rxmuscle.com উল্লেখ করা হয়েছে যে ম্যাকনেফ ২০০৯ পূর্ব কোস্ট ক্লাসিকটিতে সামগ্রিক বিভাগটি জিতেছিলেন এবং এটি “রাইজিং বার” সিরিজে প্রদর্শিত হয়েছিল।
ট্রেডমিল: রিপোর্টে হার্ট অ্যাটাকের পরে নেটফ্লিক্স শো ডেডে অভিনয় করা বডি বিল্ডার
পরে তিনি মনোবিজ্ঞানে একটি ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন।
“হেইলি তার দ্রুত বুদ্ধি এবং ক্রমাগত হাস্যরসের বোধের জন্য পরিচিত ছিলেন, তার চারপাশের লোকদের হাসি এবং স্বাগত বোধ করার জন্য তাঁর একটি উপহার ছিল,” তার শ্রুতিমধুর বলেছেন। “তার শক্তি এবং দৃ determination ় সংকল্প তার জীবনে একটি ধ্রুবক ছিল এবং তিনি সর্বদা যা অর্জন করতে চেয়েছিলেন তা অর্জন করেছিলেন।
“তিনি তার বন্ধুত্বকে মূল্যবান বলে মনে করেছিলেন এবং যারা তাকে সবচেয়ে ভাল জানেন তাদের সাথে দৃ strong ়, দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের লালনপালন করেছিলেন। হ্যালি তার বাবা -মা, ভাইবোন, বর্ধিত পরিবার এবং বন্ধুরা গভীরভাবে মিস করবেন।”
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
ম্যাকনেফের মৃত্যু সর্বশেষ বডি বিল্ডার যিনি গত এক বছরে মারা গিয়েছিলেন। বডি বিল্ডিং কিংবদন্তি রনি কোলম্যানও এই বছর স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি অনুভব করেছেন।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজ এবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার।