বন্ডি অভয়ারণ্য শহরগুলিতে ডিওজে ক্র্যাকডাউনকে হুমকি দিয়েছেন, এসসি ফেডারেল সহযোগিতা টাউটস

গ্রিনভিল, এসসি – মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি, সাময়িকভাবে ওয়াশিংটন, ডিসির পুলিশ রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুরোধে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তিনি বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছেন যে তিনি ফেডারেল ইমিগ্রেশন আইন বা বিচার বিভাগের বিচার বিভাগের মুখোমুখি, নিউ ইয়র্ক এবং ক্যালিফোর্নিয়ার মতো ডেমোক্র্যাটিক স্টেটসের বিপরীতে বিচার বিভাগের পদক্ষেপের সাথে মেনে চলার জন্য এক সপ্তাহ দেশব্যাপী অভয়ারণ্যের এখতিয়ার দেওয়ার চিঠি পাঠিয়েছেন।
বন্ডি বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ক্যারোলিনার গ্রিনভিলে ছিলেন, কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন সদস্য এবং স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে রাজ্য অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যালান উইলসনের সাথে প্যানেল আলোচনার জন্য।
ঘোষণার আগে ফক্স নিউজ ডিজিটাল মুহুর্তের সাথে একচেটিয়া সাক্ষাত্কারে, বন্ডি স্থানীয় পুলিশ বিভাগগুলির অস্থায়ী ফেডারেলাইজেশন ডিসি ছাড়িয়ে যেমন নিউইয়র্ক বা অন্য কোথাও করা যেতে পারে কিনা সে সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।
“ওহ, আসুন আমরা অপেক্ষা করি এবং কী ঘটতে চলেছে তা দেখুন,” বন্ডি ফক্স নিউজ ডিজিটালের ড্যানিয়েল ওয়ালেসকে বলেছেন। “তবে আমি সবেমাত্র দেশজুড়ে 32 মেয়র এবং একাধিক গভর্নরকে অভয়ারণ্য নগরীর চিঠি পাঠিয়েছি, ‘আপনি আমাদের ফেডারেল নীতিগুলি এবং আমাদের ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীকে আরও ভালভাবে মেনে চলছেন, কারণ আপনি যদি না হন তবে আমরা আপনার পরে আসব।’ এবং তাদের কাছে আমার মনে হয়, আমার প্রতিক্রিয়া জানাতে এক সপ্তাহ আছে, সুতরাং আসুন দেখি কে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং কীভাবে তারা প্রতিক্রিয়া জানায়। “
বন্ডি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেছিলেন যে ডিওজে অভয়ারণ্য শহর, কাউন্টি এবং রাজ্যগুলিকে “ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিউইয়র্কের অভয়ারণ্য নীতি নির্মূল করার জন্য আমাদের কৌশলগত প্রচেষ্টার মূল পদক্ষেপ” হিসাবে “চাহিদা চিঠিগুলি” প্রেরণ করেছে। মামলা -মোকদ্দমা হুমকির মুখে তিনি বলেছিলেন যে “আমেরিকান নাগরিকদের চেয়ে অবৈধ এলিয়েনদের এগিয়ে রাখার যে কোনও অভয়ারণ্যের এখতিয়ার হয় তা টেবিলে আসতে পারে বা আমাদের আদালতে দেখতে পারে।”
ফেডারেল বিচারক শিকাগোতে অভয়ারণ্য নীতিমালার বিরুদ্ধে ট্রাম্প ডিওজে মামলা টস করেছেন
জুনে ডেমোক্র্যাটিক সমাজতান্ত্রিক জোহরান মামদানির প্রাথমিক জয়ের পরে, নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগ অবসর গ্রহণের ফাইলিং বেড়েছে বলে জানা গেছে। বন্ডি, যিনি অতীতে নগরীর অভয়ারণ্য স্থিতির বিষয়ে আগত মেয়র এরিক অ্যাডামসের সমালোচনা করেছিলেন, বৃহস্পতিবার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে তাদের শক্তিশালী নেতৃত্বের জন্য অফিসারদের সুরক্ষার পক্ষে এটি গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাডামস ফেডারেল ইমিগ্রেশন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্ডার জজার টম হোমানকে সহযোগিতা করেছেন।
“এটি শীর্ষে শুরু হয় এবং আমাদের নেতাদের আমাদের আইন প্রয়োগকারীদের সমর্থন করতে হবে,” বন্ডি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন। “তারা আমাদের সুরক্ষিত রাখতে প্রতি একদিন তাদের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে। কোনও পুলিশ অফিসারের জীবনে বা তাদের পরিবারের জন্য কোনও সাধারণ দিন নেই, কারণ তারা প্রতিদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, এবং তারা কী আশা করতে পারে তা তারা জানে না। এবং আমাদের সরকার, আমাদের নেতারা তাদের ব্যাক করতে পেরেছেন এবং এটি নিউইয়র্কে ঘটেছে। আমরা আমাদের আইন প্রয়োগের পিছনে ফিরে এসেছি, আমাদের এই দেশটি ফিরে এসেছে।”
উইলসন, ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছেন যে নিহত জর্জিয়ার নার্সিংয়ের ছাত্র লাকেন রিলির কিলারকে নিউইয়র্ক সিটিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং সেখানে অভয়ারণ্য নীতিমালার আওতায় মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।
উইলসন ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “স্পষ্টতই, এখানে দক্ষিণ ক্যারোলিনায়, আমাদের দুর্দান্ত সম্পর্ক রয়েছে, তবে এটি অন্য রাজ্যে তাদের সমর্থন করাও গুরুত্বপূর্ণ।” “স্পষ্টতই, আমরা সকলেই জর্জিয়ার এক যুবতী লাকেন রিলে মনে করি যাকে হত্যা করা হয়েছিল। এই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং নিউইয়র্ক রাজ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তারপরে জর্জিয়ার কাছে এসে এই অপরাধটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং অন্যান্য রাজ্যগুলি যখন পদক্ষেপ না করে এবং আইন প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় তখন এটি আমাদের সকলকে প্রভাবিত করে।”
বন্ডি ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজমকে তিনি একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন যাতে তিনি সতর্ক করেছিলেন যে “আইনের রঙের অধীনে কর্মরত ব্যক্তিরা তাদের সরকারী অবস্থান ব্যবহার করে ফেডারেল ইমিগ্রেশন প্রয়োগের প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়ার জন্য এবং অবৈধ অভিবাসনকে সহায়তা বা প্ররোচিত করার জন্য ফৌজদারি অভিযোগের সাপেক্ষে হতে পারে।”
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করা এই চিঠিটি বলেছে যে ইমিগ্রেশন প্রয়োগকারী সহ ফেডারেল, রাজ্য এবং স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা, “ফেডারেল আইন প্রয়োগ এবং জাতীয় সুরক্ষা রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।”
“রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নেতৃত্বে, অভিবাসন প্রয়োগের প্রচেষ্টায় রাজ্য ও স্থানীয় সরকারগুলির দ্বারা সম্পূর্ণ সহযোগিতা একটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার,” বন্ডি লিখেছেন, ট্রাম্প তাকে “অভয়ারণ্যের এখতিয়ারগুলি সনাক্ত করতে এবং তাদের বেআইনী অভয়ারণ্য অবস্থান এবং ফেডারেল আইনের সম্ভাব্য লঙ্ঘন সম্পর্কে তাদের অবহিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।”
লুইসভিলে মেয়র ডিওজে থেকে আইনি হুমকির পরে ডিওজে নীতি স্থানান্তরিত করেছেন
বৃহস্পতিবার গ্রিনভিলে, বন্ডি ফেডারেল, রাজ্য এবং স্থানীয় আইন প্রয়োগের মডেল হিসাবে দক্ষিণ ক্যারোলিনার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন “হাতের কাজ”। উইলসনকে এফবিআই, ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডিইএ), অ্যালকোহল ব্যুরো, টোব্যাকো, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক (এটিএফ) এবং ইউএস মার্শালদের সাথে বর্ধিত অংশীদারিত্বের পক্ষে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানানো, বন্ডি ফক্স নিউজকে সম্প্রতি সিনালোয়া কার্টেলের একজন সদস্যকে “কোকেনের ম্যাসিভ পরিমাণে” মিরটলে আটক করা হয়েছিল।
উইলসন সম্প্রতি দক্ষিণ ক্যারোলিনার ইতিহাসের বৃহত্তম ফেন্টানিল জব্দ করতে সক্ষম হচ্ছেন আইন প্রয়োগকারীদের এই ধরনের দৃ strong ় সহযোগিতা কৃতিত্ব দিয়েছেন। গত মাসে, ডিইএ এজেন্টস, লেক্সিংটন কাউন্টি শেরিফের ডেপুটিস এবং দক্ষিণ ক্যারোলিনা স্টেট ট্রান্সপোর্ট পুলিশ দুটি দক্ষিণ ক্যারোলিনা কাউন্টিতে দুটি সমন্বিত ট্র্যাফিক স্টপ করেছে, যার ফলে 156 পাউন্ড ফেন্টানেল জব্দ করা হয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে দুই ভাই মামলার সাথে সম্পর্কিত হয়ে গ্রেপ্তার এবং অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
বিচার বিভাগ জানিয়েছে যে জব্দ করা ফেন্টানেলকে ৩ million মিলিয়ন লোককে হত্যা করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং রাস্তার খুচরা মূল্য $ ১.7 মিলিয়ন ডলার ছিল।
নিউজমকে তার চিঠিতে বন্ডি বলেছিলেন যে ট্রাম্প ফেডারেল এজেন্সিগুলিকে তাদের কর্তৃপক্ষকে অনুদান, চুক্তি এবং ফেডারেল তহবিল জারি করার জন্য তাদের কর্তৃত্বের মূল্যায়ন করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন “অভয়ারণ্য নীতিগুলি মোকাবেলায় কোথায় অভিবাসন সম্পর্কিত শর্তাদি এবং শর্তাদি যুক্ত করা যেতে পারে তা নির্ধারণের জন্য।” কংগ্রেস “ইমিগ্রেশন প্রয়োগের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার জন্য রাজ্য ও স্থানীয় সরকারগুলির কর্তব্যকে কোডিং করেছে” উল্লেখ করে এই চিঠিতে বলা হয়েছে যে বন্ডি তদন্তকে “এই জাতীয় কোনও সম্ভাব্য বেআইনী আচরণ” সনাক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল থেকে মন্তব্য করার জন্য কোনও অনুরোধের সাথে নিউজমের অফিস তাত্ক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি।
ডিওজে দেশজুড়ে প্রায় তিন ডজন শহর, রাজ্য এবং কাউন্টি চিহ্নিত করার প্রায় এক সপ্তাহ পরে বন্ডির চিঠিটি আসে যে এটি বলেছিল যে অবৈধ অভিবাসীদের অভয়ারণ্য ছিল।
বন্ডি সেই সময়ে একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন যে শহরগুলি এবং রাজ্যগুলি, যা বেশিরভাগই নীল হয়ে যায়, তাদের অভিবাসন নীতি রয়েছে যা “আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা দেয় এবং আমেরিকান নাগরিকদের নকশার মাধ্যমে ঝুঁকিতে ফেলেছে।”
“বিচার বিভাগ অভয়ারণ্যের এখতিয়ারের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা আনতে এবং দেশজুড়ে এই ক্ষতিকারক নীতিগুলি নির্মূল করার জন্য হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ চালিয়ে যাবে।”
ডিওজে -র তালিকার চারটি রাজ্য – ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ ইয়র্ক, কলোরাডো এবং ইলিনয় – ইতিমধ্যে তাদের অভিবাসন নীতিগুলির বিষয়ে মামলা মোকদ্দমার মুখোমুখি হয়েছে। তালিকার অন্যদের মধ্যে রয়েছে ডেলাওয়্যার, নেভাডা, মিনেসোটা এবং ডিসি
ইলিনয় -এর মামলা আদালত প্রক্রিয়াটির পাশাপাশি সবচেয়ে দূরে এবং এই পর্যায়ে ডিওজে -র পক্ষে খেলেনি। একটি ফেডারেল বিচারক বিচার বিভাগের দাবিগুলি ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলেন যে ইলিনয়ের রাষ্ট্রীয় এবং স্থানীয় নীতিগুলি সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং ডিওজে’র মামলা ইলিনয়ের সার্বভৌমত্বের উপর দখল করা হয়েছিল। ডিওজে এখনও সিদ্ধান্তের আবেদন করতে বা তার অভিযোগ সংশোধন করতে পারে।
ফক্স নিউজ ‘অ্যাশলে অলিভার এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন