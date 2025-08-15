বন্ডি ডিসি পুলিশ চিফের কাছ থেকে শক্তি স্ট্রিপস, অভয়ারণ্য সিটি সুরক্ষা উদ্ধার করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন, ডিসিতে অবৈধ অভিবাসন সুরক্ষা প্রত্যাহার করে এবং নগরীর মহানগর পুলিশ বিভাগের জন্য “জরুরি পুলিশ কমিশনার” নামকরণ করে একটি দ্বি-পৃষ্ঠার আদেশ জারি করেছেন।
“কলম্বিয়া জেলায় সুরক্ষা এবং সুরক্ষা পুনরুদ্ধার” শিরোনামে বন্ডির আদেশটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেশের রাজধানীর মধ্যে অভয়ারণ্য নগর নীতিমালায় লক্ষ্য নিয়েছিল, যে কোনও আদেশকে প্রত্যাখ্যান করে যে কীভাবে মেট্রোপলিটন পুলিশ অফিসাররা অবৈধ অভিবাসীদের সাথে মিথস্ক্রিয়া এবং ঘটনাগুলি পরিচালনা করতে পারে তা সীমাবদ্ধ করে।
তিনি মেট্রো পুলিশ চিফ পামেলা স্মিথের কাছ থেকে ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট প্রশাসন প্রশাসক টেরি কোলকে বিভাগের “জরুরি পুলিশ কমিশনার” হিসাবে নামকরণ করে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, তাকে এই পদে সমস্ত “ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পিত” প্রদান করে।
ক্যাপিটল হিল ট্রাম্প ক্রাইম প্যাকেজ, ডিসি পুলিশ কর্তৃপক্ষের উপরে উচ্চ-দাবির লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত রয়েছে
কোলের সাধারণ আদেশ, কার্যনির্বাহী আদেশ এবং বিভাগের সমস্ত সদস্যকে প্রভাবিত করে লিখিত নির্দেশনা জারি করার ক্ষমতা রয়েছে এবং বিদ্যমান বিভাগের নেতৃত্বকে তাদের নিজস্ব নির্দেশনা দেওয়ার আগে তার অনুমোদন অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।
বন্ডি অবৈধ অভিবাসন সম্পর্কিত বিগত দুই বছরে মেট্রো পুলিশ কর্তৃক জারি করা তিনটি আদেশও স্পষ্টভাবে প্রত্যাহার করেছিলেন – সর্বাধিক সাম্প্রতিকতমটি হ’ল ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা সীমাবদ্ধ করার আগে বৃহস্পতিবার স্মিথের দ্বারা জারি করা একটি নির্বাহী আদেশ।
যদিও স্মিথের আদেশে বলা হয়েছে যে মেট্রো অফিসাররা এখন “এমপিডি হেফাজতে না থাকা ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে” সহায়তা করতে পারেন এবং “ফেডারেল ইমিগ্রেশন এজেন্সি কর্মচারীদের জন্য পরিবহন এবং আটক বিষয়গুলি” সরবরাহ করতে পারেন, “এটি কেবলমাত্র” ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস সম্পর্কে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কোনও ডাটাবেসের মাধ্যমে কোনও তদন্ত করতে “কর্মীদের” কোনও তদন্ত করতে নিষেধ করেছে।
আদেশে বলা হয়েছে, “যতক্ষণ না কোনও অতিরিক্ত ফৌজদারি পরোয়ানা বা অন্তর্নিহিত অপরাধ না থাকে যার জন্য ব্যক্তি গ্রেপ্তার সাপেক্ষে,” যতক্ষণ না ফেডারেল ইমিগ্রেশন পরোয়ানা বা আটককারীদের উপর ভিত্তি করে সদস্যরা গ্রেপ্তার করতে পারবেন না। “
ডেমস 30 বছরের কম দাবি সত্ত্বেও ডিসি সহিংসতা আরও মারাত্মক বৃদ্ধি পেয়েছে
বন্ডি কয়েক ঘন্টা পরে সেই আদেশটি প্রত্যাহার করে। তিনি ২০২৪ সালের জুনে একটি সাধারণ আদেশকে অভিবাসন স্থিতিতে তদন্ত সীমাবদ্ধ করে এবং ২০২৩ সালের অক্টোবরের সাধারণ আদেশকে কেবল ফেডারেল ইমিগ্রেশন পরোয়ানাগুলির জন্য গ্রেপ্তার রোধে স্থগিত করেছিলেন।
“এই আদেশের বিধানগুলি যে কোনও বিদ্যমান এমপিডি নির্দেশের সাথে বিরোধ করে, এই নির্দেশাবলী এখানে প্রত্যাহার করা হয়েছে,” বন্ডি বৃহস্পতিবার তার আদেশে শেষ করেছেন।
সোমবার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি কার্যনির্বাহী আদেশ জারি করার পরে দেশের রাজধানীতে একটি অপরাধ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে এবং পুলিশ বিভাগের একটি ফেডারেল অধিগ্রহণের ঘোষণা দেওয়ার পরে এই আদেশটি এসেছে।
সেই থেকে, ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী এবং জাতীয় গার্ড জেলা জুড়ে দৃশ্যমান। বুধবার রাতে একাই, অসংখ্য এজেন্সি 45 জনকে গ্রেপ্তার করেছে – তাদের মধ্যে 29 জন অবৈধ অভিবাসী – বড় অপরাধের ক্র্যাকডাউনের অংশ হিসাবে।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
বন্ডির আদেশে বলা হয়েছে, “কলম্বিয়া জেলার বাসিন্দারা, হাজার হাজার আমেরিকান যারা প্রতিদিন কাজের জন্য জেলায় যাত্রা করে এবং সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ পর্যটক যারা আমাদের দেশের রাজধানী পরিদর্শন করে তাদের নিরাপদ বোধ করার এবং সহিংস অপরাধের চঞ্চল থেকে মুক্ত থাকার অধিকার রয়েছে,” বন্ডির আদেশে বলা হয়েছে।