বন্দর ছাড়: বিনিয়োগের সময়টি কেবল একটি সংখ্যার চেয়ে বেশি কথা বলার সময়

শিপিংকারগো.কম.আইডি, জাকার্তা—জাকার্তার পরিবহন মন্ত্রকের সদর দফতরে ৫ আগস্ট, ২০২৫ সালে কেএসওপি ক্লাস প্রথম বাঞ্জারমসিন এবং পিটি পোর্ট অফ ট্যালেন্টা বুমির মধ্যে ছাড় চুক্তির স্বাক্ষর আমাদের সামুদ্রিক খাতের জন্য সুসংবাদ ছিল। কাগজে, প্রতি বছর প্রায় আরপি 23 বিলিয়ন পিএনবিপি অবদানের সাথে 27 বছরের জন্য আরপি 500 বিলিয়ন মূল্যমানের সহযোগিতা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মনে হচ্ছে। এই পরিসংখ্যানগুলি কেবল মূলধনের প্রবাহকে চিহ্নিত করে না, তবে এটিও নিশ্চিত করেছে যে সরকার কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বন্দর পরিষেবাগুলির দক্ষতার উপর গুরুত্ব সহকারে কাজ করতে শুরু করেছে।
তবে বন্দরে বিনিয়োগ কেবল রূপিয় এবং শতাংশের বিষয় নয়। এটি নিশ্চিত করার বিষয় যে প্রতিটি জাহাজ যে ঝুঁকে থাকে, প্রতিটি ধারককে ভেঙে ফেলা হয় এবং প্রতিটি শ্রমিক যারা জীবনের উপর নির্ভর করে, আধুনিকীকরণের আসল সুবিধাগুলি অনুভব করে।
সরকার, মাধ্যমে হুবলার অধিদপ্তরের জেনারেলের সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তিএটি সত্য যে একটি উপযুক্ত বিনিয়োগ জলবায়ু ভিত্তি হিসাবে চেষ্টা করার আইনী নিশ্চিততা এবং নিশ্চিততার উপর জোর দেওয়া। তবে আমরা জানি, বন্দর সেক্টরে, “নিশ্চিততা” চুক্তিতে কেবল একটি ধারা নয়। তাকে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য অবকাঠামো, সংক্ষিপ্ত আমলাতন্ত্র এবং শুল্ক এবং পারফরম্যান্স রিপোর্টিং নির্ধারণে স্বচ্ছতার আকারে উপস্থিত থাকতে হবে।
দক্ষিণ কালিমন্তনের বারিতো কুয়ালায় ট্যালেন্টা বমি টার্মিনালের কৌশলগত অবস্থান রয়েছে। বৃহত্তর পণ্যগুলির সম্ভাব্য প্রবাহ, আঞ্চলিক বাজারগুলি বিকাশ করে এবং বিতরণ চ্যানেলগুলি যা রসদ ত্বরান্বিত করতে পারে। যাইহোক, সম্ভাবনা কেবল তখনই সম্ভাবনা থাকবে যদি এটি কঠোর তদারকি এবং ধারাবাহিক সহযোগিতার সাথে না থাকে। সম্পাদক মূল্যায়ন করেছেন যে বিনিয়োগের বাধ্যবাধকতাগুলির তদারকি এবং পিএনবিপির উপলব্ধি অবশ্যই একটি অগ্রাধিকার হতে হবে, যাতে এই চুক্তিটি এমন একটি অনুষ্ঠান হিসাবে থামে না যা এক মুহুর্তের জন্য প্রশংসা আমন্ত্রণ জানায়।
আমাদেরও সৎ হওয়া দরকার, 27 বছর দীর্ঘ সময়। লজিস্টিক চ্যালেঞ্জ, বন্দর প্রযুক্তি এবং ব্যবসায়ের জলবায়ু নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন করতে পারে। অতএব, চুক্তির ধারাটিতে নমনীয়তা – ত্যাগের মূল বাধ্যবাধকতাগুলিতে – অবশ্যই তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে হবে। এটি ছাড়া, ছাড় শেষ হওয়ার আগে আমরা পুরানো অবকাঠামোতে আটকা পড়ার ঝুঁকিতে আছি।
এই সহযোগিতা একটি সুবর্ণ সুযোগ। তবে বন্দরের মতো সুযোগটি এমন একটি দরজা যা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে, চালানো এবং সর্বাধিক করা উচিত। বিনিয়োগ বেসরকারী খাত থেকে প্রবেশ করতে পারে, তবে সুবিধাগুলি অবশ্যই সরকারী সম্পত্তি হিসাবে থাকতে হবে। এটিই সরকারের কর্তব্য – এবং এটিই জনসাধারণের প্রত্যাশা।