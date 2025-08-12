You are Here
বন্দুকধারী সিডিসির সদর দফতরে 180 টিরও বেশি শট গুলি চালিয়েছিল, তবে কোনও কর্মী আহত হয়নি
News

বন্দুকধারী সিডিসির সদর দফতরে 180 টিরও বেশি শট গুলি চালিয়েছিল, তবে কোনও কর্মী আহত হয়নি

শুক্রবার আটলান্টায় ইউএস সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি) সদর দফতরে আক্রমণকারী ব্যক্তি ১৮০ টিরও বেশি শট নিক্ষেপ করেছেন এবং প্রায় ১৫০ টি উইন্ডো ভেঙে দিয়েছেন, “বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী” প্যানগুলি ছিঁড়ে ফেলেছেন এবং বিভিন্ন কক্ষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাচের শার্ডগুলি ছিঁড়ে ফেলেছেন, সংস্থাটিতে অভ্যন্তরীণভাবে প্রচারিত তথ্য অনুসারে।

ক্ষতিটি মেরামত ও পরিষ্কার করতে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস সময় লাগতে পারে, সিডিসির কর্মীরা জানিয়েছেন।

শুক্রবার গভীর রাতে তাকে হতাশাগ্রস্থ ও আত্মঘাতী করার জন্য কোভিড -১৯ ভ্যাকসিনকে দোষারোপ করা জর্জিয়ার এক ব্যক্তি শুক্রবার গভীর রাতে একজন পুলিশ অফিসারকে হত্যা করেছিলেন। সিডিসিতে কেউ আহত হয়নি।

আইন প্রয়োগকারী এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কাছের একটি ফার্মাসিতে গাড়ি চালানোর আগে সিডিসির সুরক্ষা গার্ডস দ্বারা শ্যুটারকে থামানো হয়েছিল। এই কর্মকর্তাকে তদন্তের বিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেছেন। ৩০ বছর বয়সী এই ব্যক্তি প্যাট্রিক জোসেফ হোয়াইট পরে মারা গিয়েছিলেন, তবে কর্তৃপক্ষ পুলিশ তাকে হত্যা করেছে বা নিজেকে হত্যা করেছে কিনা তা জানায়নি।

একাধিক বিল্ডিং আঘাত

সিডিসির পরিচালক সুসান মোনারেজ বলেছেন, অনলাইনে জানিয়েছে যে এজেন্সিটির কমপক্ষে চারটি ভবন আক্রমণে আঘাত হানে।

উইকএন্ড সিডিসি নেতৃত্বের বৈঠকের সময় ক্ষতির পরিমাণ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দু’জন সিডিসির কর্মচারী যাদের সভায় কী আলোচনা করা হয়েছিল সে সম্পর্কে বলা হয়েছিল, তারা নাম প্রকাশ না করার শর্ত সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করেছেন কারণ তারা তথ্য প্রকাশের জন্য অনুমোদিত নয়। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস রিপোর্টার দ্বারা দেখা একটি এজেন্সি মেমোতেও বিশদ বিবরণ ছিল।

মনারেজের অফিসে থাকা বিল্ডিং 21, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বুলেট দ্বারা আঘাত পেয়েছিল। সিডিসির আধিকারিকরা তার অফিসে আঘাত হানার কথা বলেননি।

সিডিসির কর্মীদের এই সপ্তাহে বাড়ি থেকে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

‘সমস্ত সম্ভাব্য হুমকি’ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে

মার্কিন স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগ (এইচএইচএস) বলছে যে এটি সিডিসির কর্মীদের সমর্থন অব্যাহত রেখেছে এবং অফিসে ফিরে আসার আগে অতিরিক্ত সুরক্ষা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

স্থানীয় এবং ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী উভয়ই “সিডিসি এবং এর কর্মীদের জন্য সমস্ত সম্ভাব্য হুমকির নিবিড় পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করছেন,” এজেন্সিটির ভারপ্রাপ্ত চিফ অপারেটিং অফিসার ক্রিস্টা ক্যাপোজোলা উইকএন্ডে কর্মীদের একটি ইমেলের মাধ্যমে বলেছিলেন।

তিনি বলেন, শ্যুটার দ্বারা সিডিসির ক্যাম্পাসে ব্যাপক ক্ষতি পরিষ্কার ও মেরামত করার কাজ চলছে, যিনি এখন পর্যন্ত তদন্ত অনুসারে একা অভিনয় করেছিলেন।

মঙ্গলবার একটি “অল-স্টাফ” বৈঠক একটি ভার্চুয়াল-একমাত্র ইভেন্টে পরিণত হবে, মোনারেজ একটি পৃথক ইমেইলে জানিয়েছেন। এজেন্সিটির সুরক্ষা বিভাগ একটি ইমেলটিতে কর্মীদের তাদের যানবাহন থেকে সিডিসি-সনাক্তকরণ ডেসালগুলি অপসারণ করতে বলেছিল।

অবসরপ্রাপ্ত সিডিসির এক কর্মকর্তা, স্টিফান মনরো বলেছেন, তিনি এই আক্রমণটি তরুণ বিজ্ঞানীদের সরকারের পক্ষে কাজ করতে ইচ্ছুকতার উপর যে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন।

“আমি উদ্বিগ্ন যে এটি এটি একটি প্রজন্মের হিট হতে চলেছে,” মনরো বলেছেন, কোণার কাছে একজন প্রতিবেদকের সাথে কথা বলেছিলেন যেখানে নিহত অফিসার ডেভিড রোজের সম্মানে একটি পোস্টার স্থাপন করা হয়েছিল।

ডেভিড রোজের জন্য একটি অস্থায়ী স্মৃতিসৌধের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলা, মার্কিন সিডিসির আটলান্টা সদর দফতরে বন্দুকধারীকে থামিয়ে একজন পুলিশ অফিসার নিহত হন।
সোমবার সিডিসির সদর দফতরে আক্রমণকারী বন্দুকধারীর হাতে নিহত এক কর্মকর্তা ডেভিড রোজের স্মৃতিসৌধ দেখা যায়। (মেগান ভার্নার/রয়টার্স)

ইউএস হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস সেক্রেটারি রবার্ট এফ। কেনেডি জুনিয়র, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে ফেডারেল স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির তদারকি করার জন্য নির্বাচিত করার আগে একটি জাতীয় বিরোধী আন্দোলনের নেতা ছিলেন এবং কোভিড -19 শট এবং অন্যান্য ভ্যাকসিনের সুরক্ষা এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন।

ভ্যাকসিন এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে মিথ্যা বক্তৃতা বছরের বহু বছরের “জনগণের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখতে” বাধ্য ছিল এবং “সহিংসতার দিকে পরিচালিত করে,” এপ্রিল মাসে অবসরপ্রাপ্ত সিডিসির কর্মচারী টিম ইয়ং বলেছেন।

ডাঃ জেরোম অ্যাডামস, মার্কিন সার্জন জেনারেল ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসনের সময়রবিবার বলেছিলেন যে স্বাস্থ্য নেতাদের তাদের কথার ওজনকে প্রশংসা করা উচিত।

“আমাদের বুঝতে হবে লোকেরা শুনছে,” অ্যাডামস বলেছি জাতির মুখোমুখি সিবিএসে। “আপনি যখন এমন দাবি করেন যা ভ্যাকসিনগুলির সুরক্ষা এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে আবার মিথ্যা সময় এবং সময় প্রমাণিত হয়েছে, যা অনিচ্ছাকৃত পরিণতি সৃষ্টি করতে পারে।”

ইউনিয়ন সিডিসি কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব করে সহিংসতা বলেছে “সিডিসির কর্মীরা সহ্য করেছেন এমন কয়েক মাসের দুর্ব্যবহার, অবহেলা এবং অপব্যবহারের মিশ্রণগুলি,” যোগ করে “এই সহিংস আইনের মাধ্যমে সিডিসির ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্যমাত্রা গভীরভাবে বিরক্তিকর, সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং প্রতিটি সরকারী কর্মচারীর উপর আক্রমণ।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts