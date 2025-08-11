You are Here
বন্ধকের হার শীঘ্রই হ্রাস পাবে? কম হারগুলি কখন আশা করবেন তা এখানে।
গড় 30 বছরের স্থির বন্ধকের হার প্রায় 6.5% প্রেস সময়েএবং জুন বিদ্যমান হোম বিক্রয় একটিতে পড়েছে নয় মাসের নিচু। আসলে, সাতটির মধ্যে একটি সম্ভাব্য চুক্তির মধ্যে একটি পড়েছিল, সেই মাসের মধ্যে রয়েছে ডেটা ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ রিয়েলটরস (এনএআর) থেকে। ইতিমধ্যে বাড়ির দামগুলি এখনও বাড়ছে, এক বছর আগের তুলনায় 2% বেড়েছে।

মূলত, রিয়েল এস্টেটের বাজার এখনই একটি গোলমাল। এবং হাউস শিকারিরা ভাবছেন যে তারা কখনই স্বস্তি দেখতে পাবে কিনা, কমপক্ষে কম সুদের হারের আকারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটি ঘটবে, তবে এখন আপনার দম রাখা শুরু করার সময় নয়। বন্ধকী হারগুলি কেবল 6% এর নিচে চলে যাবে যখন মুদ্রাস্ফীতির হার ফেডের 2% লক্ষ্য থেকে অনেক কাছাকাছি নেমে আসে, বলেছে মেলিসা কোহনউইলিয়াম রাভিস মর্টগেজের আঞ্চলিক ভাইস প্রেসিডেন্ট।

“এটি একটি নরম অর্থনীতি এবং একটি দুর্বল কর্মসংস্থান খাতকে হার কমে যাওয়ার জন্যও গ্রহণ করবে। নতুন শুল্ক বাস্তবায়নের সাথে সাথে, হারগুলি হ্রাস পাওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগবে,” কোহন বলেছিলেন উদ্যোক্তা। “মনে রাখবেন, অর্থনীতির জন্য খারাপ খবর হারের জন্য সুসংবাদ।”

হারগুলি কমপক্ষে এর জন্য 6% এর মাঝখানে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে পরের দম্পতি এবং 2026 এর মধ্যে। ইয়াহু ফিনান্সঅনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন না যে 2026 সালে হারগুলি মোট 6% এর নিচে চলে যাবে, যদিও ফ্যানি মে জুলাইয়ের আবাসন পূর্বাভাসের পূর্বাভাসিত হারগুলি Q3 2026 এ 6% এর কাছাকাছি চলে যাবে।

.তিহাসিকভাবে, কভিড মহামারীগুলির মতো অর্থনৈতিক অশান্তির সময়ে হারগুলি হ্রাস পেয়েছে, যখন হারগুলি পৌঁছেছে 2.65% এর historic তিহাসিক নিম্নএবং মহা হতাশা, রিয়েল এস্টেট ফিনান্সিং প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠাতা যুবাল গোলান নোট করেছেন, ওয়াল্টজ

“সাধারণত, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সময়ে, অর্থনীতিকে উত্সাহিত করার জন্য একটি উত্সাহ রয়েছে,” গোলান বলেছেন উদ্যোক্তা। “এটি করার একটি উপায় হ’ল ভোক্তাবাদকে উত্সাহিত করার জন্য সুদের হার হ্রাস করা – গাড়ি থেকে শুরু করে আবাসন এবং এর মধ্যে থাকা সমস্ত কিছু” “

তাহলে বাড়ির ক্রেতারা এখন কী করতে পারেন? বারবারা করকোরান এমন বাড়িগুলি দেখার পরামর্শ দেয় যা বাজারে কিছুক্ষণ ছিল এবং অফ-সিজনে কেনাকাটা করে (শীতে, বা স্কুলের মরসুম শুরু হওয়ার পরে)-এবং অপেক্ষা না করে।

কেনার সেরা সময়টি সর্বদা “এখন,” সে বলে।

