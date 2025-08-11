বন্ধুদের রান্নাঘরের পাশে হস্টল 3 দিনের মধ্যে $ 130,000 ছাড়িয়েছে

এই পাশের তাড়াহুড়ো স্পটলাইট প্রশ্নোত্তর নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের 41 বছর বয়সী স্কট হ্যাটিস বৈশিষ্ট্যযুক্ত। হ্যাটিস পিছনে সিইও এবং উদ্যোক্তা লোইসাল্যাটিন ফুড অ্যান্ড কিচেন ব্র্যান্ড তার বন্ধু কেনেথ লুনার সাথে 2018 সালে সহ-প্রতিষ্ঠিত।
চিত্র ক্রেডিট: লোইসার সৌজন্যে। স্কট হ্যাটিস, বাম এবং কেনেথ লুনা, ডান।
হ্যাটিস এবং লুনা কাজের আগে এবং পরে এবং ব্র্যান্ডের প্রথম দিনগুলিতে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে লোইসাকে পাশের তাড়াহুড়ো হিসাবে তৈরি করেছিলেন। ব্র্যান্ডটি একটি দ্বি-পণ্য লাইন থেকে গিয়েছিল যা প্রতিদিন প্রায় পাঁচটি অর্ডারকে বার্ষিক বিক্রয় $ 70,000 দিয়ে একটিতে প্রেরণ করেছিল-তারপরে 2020 সালে মাত্র তিন দিনের মধ্যে বিক্রয় বিক্রয়কে ছাড়িয়ে গেছে $ 130,000 প্রজন্ম জুড়ে গ্রাহকরা বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছেন। এখন, পাশের তাড়াহুড়ো পূর্ণকালীন ব্যবসায়টি আজীবন বিক্রয় 15 মিলিয়ন ডলার দেখেছে এবং মাসে প্রায় 75,000 ইউনিট বিক্রি করছে। এটি গত ছয় মাসে অ্যামাজনে এর বৃদ্ধি দ্বিগুণ করেছে।
সম্পর্কিত: 24 -এ, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসিত হয়ে ওয়ালমার্টে কাজ করেছিলেন। তারপরে তিনি সঞ্চয়কে এই বছর million 1 মিলিয়ন ছাড়িয়ে একটি ‘ম্যাজিক’ পাশের দিকে পরিণত করেছিলেন।
চিত্র ক্রেডিট: লোইসার সৌজন্যে
দৈর্ঘ্য এবং স্বচ্ছতার জন্য প্রতিক্রিয়াগুলি সম্পাদনা করা হয়েছে।
এই জাতীয় আরও গল্প পড়তে চান? সাবস্ক্রাইব অর্থ প্রস্তুতকারীরাআমাদের ফ্রি নিউজলেটার সৃজনশীল দিকের তাড়াহুড়ো ধারণা এবং সফল কৌশলগুলি সহ প্যাক করা। এখানে সাইন আপ করুন।
আপনি যখন আপনার পাশের তাড়াহুড়ো শুরু করেছিলেন তখন আপনার দিনের কাজ বা প্রাথমিক পেশা কী ছিল?
আমরা যখন লোইসাকে শুরু করি তখন আমি এজেন্সি পক্ষের ব্র্যান্ড এবং পণ্য বিপণনে কাজ করছিলাম। আমি স্পেসে এক দশকেরও বেশি সময় ব্যয় করেছি, সিপিজি, প্রযুক্তি, পোশাক এবং আরও অনেক কিছুতে ব্র্যান্ড তৈরি করতে সহায়তা করেছি এবং জানতাম যে আমি সেই অভিজ্ঞতাটি আমার নিজের কিছু তৈরি করতে ব্যবহার করতে চাই – এমন কিছু যা ব্যক্তিগত এবং উদ্দেশ্যমূলক অনুভূত হয়েছিল।
আপনি কখন আপনার পাশের তাড়াহুড়ো শুরু করেছিলেন এবং এর জন্য অনুপ্রেরণাটি কোথায় পেয়েছেন?
আমি 2018 সালে আমার সহ-প্রতিষ্ঠাতা কেনেথ লুনার সাথে লোইসাকে শুরু করেছি The অনুপ্রেরণাটি আমাদের নিজের বাড়িতে অনুভব করা একটি অনুপ্রেরণা থেকে এসেছিল এবং বিশ্বাস করেছিলাম যে কয়েক মিলিয়ন অন্যান্য ভাগ করে নেওয়া হয়েছে-যে লাতিন খাবারগুলি, বিশেষত সিজনিংগুলি কৃত্রিম রঞ্জক এবং উপাদানগুলির সাথে বিক্রি করা হয়েছিল, এবং বাড়ির রান্নাগুলিতে আরও প্রাকৃতিক বিকল্প উপলব্ধ থাকতে হয়েছিল। এই ধারণাটি ইতিমধ্যে তাকগুলিতে যা ছিল তার জন্য আপনার জন্য আরও ভাল সংস্করণ তৈরি করার বিষয়ে ছিল না। এই আইকনিক মিশ্রণগুলি বড় খাবারের দায়িত্ব নেওয়ার আগে সর্ব-প্রাকৃতিক ছিল এবং আমরা কেবল সেগুলি ফিরিয়ে আনছিলাম। তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমরা আমাদের গ্রাহকদের দ্বারা সর্বদা সঠিকভাবে করার সময় কেবল বাস্তব উপাদান এবং সাংস্কৃতিক অখণ্ডতার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার সাথে লাতিন স্বাদ এবং সংস্কৃতিকে সম্মান করতে চেয়েছিলাম। এই ফাউন্ডেশনের সাথে, আমরা একটি সম্প্রদায়ভিত্তিক, উদ্দেশ্য-চালিত ব্র্যান্ড তৈরি করতে যাত্রা করেছি।
মাটি থেকে আপনার পাশের ঝাঁকুনির জন্য আপনি যে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা কী ছিল? এটি চালু করতে কত টাকা/বিনিয়োগ লাগল?
আমরা মার্জিনগুলিতে ব্র্যান্ডটি তৈরি করেছি – খুব সকালে, গভীর রাত এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনে। আমরা ছোট শুরু। উদীয়মান ব্র্যান্ডগুলির সাথে কাজ করার জন্য উন্মুক্ত কোনও উত্পাদনকারী অংশীদারকে সোর্স করার আগে আমরা ইতিমধ্যে যা রান্না করছিলাম তার উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের রান্নাঘরে প্রাথমিক মিশ্রণগুলি বিকাশ করেছি। আমাদের নিজস্ব পকেট থেকে প্রাথমিক তহবিল এসেছিল। পণ্যগুলির প্রথম রান পেতে আমরা সম্ভবত 20,000 ডলারের নিচে ব্যয় করেছি। আমাদের ফোকাস ছিল চাহিদা প্রমাণ করা এবং একটি ব্র্যান্ডের লোক গঠনের দিকে সমর্থন করতে গর্বিত বোধ করতে পারে।
প্রাথমিকভাবে, আমরা দিনে প্রায় পাঁচটি অর্ডার শিপিং করছিলাম, কিন্তু আমাদের কাছে এটি কিছুই ছিল না। আমরা গর্বিত এবং আমাদের গ্রাহক বেস থেকে দুর্দান্ত প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। তারপরে, 2020 সালে, সবকিছু বদলে গেল। একটি বৃহত খাদ্য ব্র্যান্ড একটি জনসাধারণের অবস্থান নিয়েছিল যা লাতিন সম্প্রদায়ের অনেক লোক একমত হয় নি, যার ফলে লোইসাকে মানচিত্রে বিকল্প হিসাবে রাখে। আমরা মাত্র তিন দিনের মধ্যে আগের বছরের সম্পূর্ণতার জন্য আমাদের বিক্রয়কে তিনগুণ বাড়িয়েছি। লোইসায় পুরো সময় যেতে এবং পুরো সময়ের জন্য আমার এই ধাক্কা দরকার ছিল।
সম্পর্কিত: এই 29 বছর বয়সী এই পক্ষের তাড়াহুড়ো মানুষকে ‘গা dark ় সবুজ দিকে’ নিয়ে এসেছিল। এটি 2 দিনের মধ্যে 10,000 ডলার করেছে এবং মাসে 6 টি চিত্র দেখেছে।
এই ব্যবসাটি শুরু এবং চালাতে আপনার জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে এমন কোনও নিখরচায় বা অর্থ প্রদানের সংস্থান রয়েছে?
অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে কথা বলা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে মূল্যবান “সংস্থান”। সিপিজি সম্প্রদায়, বিশেষত অন্যান্য লাতিন ব্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা, উদার এবং উন্মুক্ত। আমরা ব্যবসায়ের প্রয়োজন জুড়ে সংস্থানগুলি খুঁজতে স্টার্টআপ সিপিজির মতো স্ল্যাক গ্রুপগুলিতেও ঝুঁকেছি। পডকাস্ট পছন্দ আমি কীভাবে এটি তৈরি করেছি জিনিসগুলির অনুপ্রেরণার দিক দিয়ে সহায়তা করেছে।
চিত্র ক্রেডিট: লোইসার সৌজন্যে
আপনি যদি আপনার ব্যবসায়িক যাত্রায় ফিরে যেতে পারেন এবং একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির পরিবর্তন করতে পারেন তবে এটি কী হবে এবং আপনি কীভাবে চান যে আপনি এটি অন্যভাবে সম্পন্ন করতে চান?
আমি শীঘ্রই শক্তিশালী অপারেশনাল অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করতাম-এমনকি কেবল খণ্ডকালীন সমর্থনও। একজন প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে, আপনি প্রতিটি টুপি খুব বেশি সময় পরেন। পিছনে ফিরে তাকানো, ইনভেন্টরি, অর্ডার, গ্রাহক পরিষেবা এবং আমার নিজের উপর সীসা বিপণন পরিচালনা করার চেষ্টা করা বৃদ্ধি বৃদ্ধি। এর আগে প্রতিনিধিত্ব করা আরও কৌশলগতভাবে ভাবতে ব্যান্ডউইথকে মুক্তি দেবে।
যখন এই নির্দিষ্ট ব্যবসায়ের কথা আসে, তখন এমন একটি বিষয় যা আপনি বিশেষত চ্যালেঞ্জিং এবং/অথবা অবাক করে দিয়েছিলেন যে এই ধরণের কাজের মধ্যে যারা আসে তাদের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত, তবে সম্ভবত তা নয়?
আমরা খুচরা ক্ষেত্রে দ্রুত স্কেল করার সাথে সাথে ইনভেন্টরি এবং পূর্বাভাসের চাহিদা পরিচালনা করা চ্যালেঞ্জিং ছিল, বিশেষত দীর্ঘ নেতৃত্বের সময় এবং খুচরা বিক্রেতার সময়সীমা স্থানান্তরিত করে। আমরা ক্রমাগত উভয় দিকের দিকে ঝুঁকতে না পেরে অনুমান এবং বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছি।
যখন কিছু খুব ভুল হয়ে যায় তখন আপনি কি কোনও নির্দিষ্ট উদাহরণ মনে করতে পারেন? আপনি কিভাবে এটি ঠিক করেছেন?
আমরা কেস প্যাক আকারের সাথে খুচরা চালু করেছি যা খুব বড় ছিল, যার অর্থ প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা প্রতিটি স্টোরে বিক্রি করছিলাম এমন ইউনিটের সংখ্যা। বিশেষত সিজনিংস এবং সসগুলির মতো বিভাগগুলিতে (বনাম পানীয় বা চিপগুলি যা শেল্ফ থেকে অনেক দ্রুত এগিয়ে যায়), একটি বৃহত্তর প্যাকের আকার আমাদের নতুন স্বতন্ত্র খুচরা বিক্রেতাদের জয়ের ক্ষেত্রে আদর্শের চেয়ে কম-আদর্শ অবস্থানে রাখে, যেহেতু আমাদের এনে দেওয়া তাদের অংশে উচ্চতর ব্যয় ছিল। এর অর্থ হ’ল আমাদের “ফ্রি ফিল” এর জন্য পণ্য ব্যয়ে আরও বেশি অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল যা প্রায়শই প্রতিটি পণ্যের বৈকল্পিকের একটি পূর্ণ কেসের সমান হয়, এটি অন্তর্ভুক্ত ইউনিটের সংখ্যা নির্বিশেষে। বলা বাহুল্য, আমাদের প্যাকের আকার এখন প্রতি ক্ষেত্রে কম ইউনিট।
ধারাবাহিক মাসিক উপার্জন দেখতে আপনার কতক্ষণ সময় লাগল? পাশের তাড়াহুড়ো কত উপার্জন করেছে?
প্রথম কয়েক বছর বিনয়ী ছিল। যখন আমরা ব্যবসায়ের জন্য পূর্ণ-সময়ের প্রচেষ্টা উত্সর্গ করা শুরু করি তখন বিক্রয় একটি নতুন বেসলাইন পৌঁছেছিল। তখন থেকেই উপার্জন ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে, বিশেষত আমাদের খুচরা ক্ষেত্রে আমাদের সম্প্রসারণের সাথে।
সম্পর্কিত: তারা একটি ‘সুস্পষ্ট’ খাদ্য আইটেম উত্পাদন করে একটি পাশের তাড়াহুড়ো শুরু করেছিল। এটি 2025 সালে 20 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ট্র্যাকে – মাসিক উপার্জনের জন্য 300,000 ডলার উপার্জনকে দ্রুত আঘাত করেছে।
বৃদ্ধি এবং উপার্জন এখন কেমন দেখাচ্ছে?
জাতীয় খুচরা বিতরণ এবং একটি শক্তিশালী অ্যামাজন এবং ডিটিসি ব্যবসায় সহ আমরা আজ একটি বহু-সভেন-ফিগার ব্যবসা। বৃদ্ধির জন্য আমাদের ফোকাস হ’ল বিতরণ, যার অর্থ দেশজুড়ে আরও বড় খুচরা বিক্রেতাদের কৌশলগতভাবে প্রসারিত করা। লোইসা গত ছয় মাস ধরে অ্যামাজনে এর প্রবৃদ্ধি দ্বিগুণ করেছে এবং আমরা চ্যানেলগুলিতে প্রতি মাসে প্রায় 75,000 ইউনিট বিক্রি করছি।
চিত্র ক্রেডিট: লোইসার সৌজন্যে
আপনি দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে আপনার ব্যবসায়ে কাজ করার জন্য কত সময় ব্যয় করেন? আপনি কিভাবে এই সময় গঠন? কাজের একটি সাধারণ দিন বা সপ্তাহ আপনার জন্য দেখতে কেমন?
এটি একটি পূর্ণকালীন প্রতিশ্রুতি এবং তারপরে কিছু। আমি সাধারণত কৌশলগত পরিকল্পনা, দল পরিচালনা, অংশীদার সভা, বিক্রয় সভা এবং আগুন লাগানোর মধ্যে আমার সময়কে বিভক্ত করি। প্রতিটি দিন আলাদা, তবে আমাদের দল সোমবার সংযোগ স্থাপন করে এবং শুক্রবারে একসাথে প্রতিফলিত করে সপ্তাহটি বুকেন্ড করতে কাজ করে।
সম্পর্কিত: ‘সাংস্কৃতিকভাবে অবসন্ন’ পণ্যগুলিতে ক্লান্ত হয়ে এই 27 বছর বয়সী এই যুবকটি মাসে মাসে $ 1000 ডলার থেকে 7-চিত্রের উপার্জনে নিয়ে গিয়েছিলেন: ‘অনুসরণ করার সঠিক সুযোগটি বেছে নিন’
এই ব্যবসাটি চালানোর বিষয়ে আপনি সবচেয়ে বেশি কী উপভোগ করবেন?
মানুষ। এটি আমাদের দল, গ্রাহক বা অংশীদার হোক না কেন, সর্বাধিক ফলপ্রসূ যা সংস্কৃতি এবং খাবারের প্রতি একই ভালবাসা ভাগ করে নেওয়া এবং আরও ভাল কিছু তৈরি করতে আগ্রহী তাদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। মানুষের রান্নাঘরে (বা তাদের বাচ্চাদের খেলার রান্নাঘর) আমাদের পণ্যগুলি দেখে এবং শুনে যে আমাদের স্বাদগুলি বাড়ি বা পরিবারের লোকদের স্মরণ করিয়ে দেয় … এটিই এটি সম্পর্কে এবং কঠোর পরিশ্রমকে এটি মূল্যবান বলে মনে করে।
বড় বা খুব ছোট, আপনার নির্দিষ্ট, কার্যক্ষম ব্যবসায়ের পরামর্শের সেরা অংশটি কী?
এটি একা করার চেষ্টা করবেন না এবং এমন লোকদের সন্ধান করবেন না যারা আগে এটি করেছেন। তাদের একটি কল এ পান এবং তাদের সময় 30 মিনিটের জন্য জিজ্ঞাসা করুন। তারা এখন বা ভবিষ্যতে আপনাকে সহায়তা করতে পারে, মানটি 100% চারপাশে ফিরে আসবে।
আপনার রাজস্ব সিলিং ভেঙে প্রস্তুত? আমাদের সাথে যোগ দিন, উচ্চাভিলাষী ব্যবসায়ী নেতাদের নতুন বৃদ্ধির সুযোগগুলি আনলক করার জন্য একটি সম্মেলন।